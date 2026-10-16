กทม. เปิด 29 จุดทิ้งเฟอร์นิเจอร์ ขยะน้ำท่วม 17-18 ต.ค.นี้ เช็กพิกัดที่นี่
กทม. ชวนคนกรุงเคลียร์บ้าน เปิดจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ครอบคลุม 29 เขต 17-18 ต.ค.นี้ เช็กเงื่อนไขและขั้นตอนการทิ้งที่นี่
ใครที่กำลังอยากจัดบ้านเคลียร์ของเก่าเตรียมตัวให้พร้อม กรุงเทพมหานคร “นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่รวม 29 เขต สามารถนำของชำรุด เฟอร์นิเจอร์เก่า และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้วมาทิ้งได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากจะช่วยให้บ้านสะอาดขึ้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะ และลดปัญหาขยะชิ้นใหญ่ไปกีดขวางทางน้ำไหลอีกด้วย
กทม. รับเก็บอะไรบ้าง ต้องเตรียมตัวอย่างไร
สำหรับขยะชิ้นใหญ่ หมายถึง ขยะทั่วไปที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะทิ้งลงในถังขยะทั่วไป ส่วนใหญ่จะ
มีขนาด มากกว่า 1 เมตร หรือ มีน้ำหนักมากกว่า 30 กิโลกรัม ทางเจ้าหน้าที่รับจัดเก็บตามรายการ ดังนี้
- เฟอร์นิเจอร์เก่า
- เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ไม่ใช้งานแล้ว
- วัสดุก่อสร้างที่ไม่ต้องการ
- อุปกรณ์กีฬาขนาดใหญ่ที่ไม่ใช้แล้ว
ส่วนขยะที่ไม่รับกำจัด ประกอบด้วย
- ขยะอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย น้ำมันเครื่อง ยาเก่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขยะทางการแพทย์
- ขยะติดเชื้อ เช่น ผ้าอ้อมเด็ก ผ้าอนามัย ถุงมือยาง เข็มฉีดยา อุปกรณ์ทางการแพทย์
- ซากสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ที่ตายตามธรรมชาติ สัตว์ที่ตายด้วยอุบัติเหตุ หรือ สัตว์ที่ตายด้วยโรค
ขอความร่วมมือประชาชนคัดแยกประเภทขยะให้เรียบร้อยก่อนนำมาทิ้ง หากเป็นสิ่งของที่ความยาวเกิน 1 เมตร ควรตัดแบ่งให้สั้นลง ชิ้นส่วนไหนที่มีน้ำหนักมากควรแยกออกต่างหาก และหากมีขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ควรมัดรวมกันไว้ให้เรียบร้อย
สำหรับประชาชนที่มีขยะชิ้นใหญ่จำนวนมาก หรือบ้านอยู่ห่างไกลจากจุดนัดทิ้งในสัปดาห์นี้ ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของทุกสำนักงานเขตพื้นที่ โดยจะมีค่าธรรมเนียมตามระเบียบราชการ
เช็กพิกัด 29 เขตนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2569
- เขตคลองสาน: ชุมชนหลังโรงภาพยนตร์ไทยรามา
- เขตคลองสามวา: ชุมชนหทัยราษฎร์ 31 ถ.หทัยราษฎร์
- เขตคลองเตย: ซอยสุขุมวิท 10
- เขตคันนายาว: ชุมชนวิมานสุข
- เขตดอนเมือง: หมู่บ้านเดอะคอนเนค 57 ซ.เทิดราชัน 17
- เขตทุ่งครุ: หมู่บ้านสินทวีสวนธน 2 ซ.พุทธบูชา 76
- เขตธนบุรี: ชุมชนสองร้อยห้อง แขวงบุคคโล
- เขตบางซื่อ: ถนนประชาราษฎร์ ซ. 22, 23 และ กรุงเทพ-นนทบุรี ซ. 38, 40, 40/1, 42, 44
- เขตบางนา: ชุมชนหมู่บ้านไพโรจน์
- เขตบางรัก: ชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง
- เขตปทุมวัน: ชุมชนริมคลองนางหงส์
- เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย: ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน
- เขตพญาไท: พระรามที่ 6 ซอย 41 (ซอยหม่อมแผ้ว)
- เขตพระนคร: ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม
- เขตพระโขนง: ชุมชนบ้านสวนร่วมพัฒนา
- เขตยานนาวา: หมู่บ้านนครไทย ซ.นครไทย 2-14 (ฝั่งขวา) และ ซ.สาธุประดิษฐ์ 31 ถ.สาธุประดิษฐ์
- เขตสาทร: ซอยจันทน์ 42
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2569
- เขตจอมทอง: ชุมชนนางนอง 2 สันติสุข
- เขตทุ่งครุ: ชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ ซ.พุทธบูชา 36 แยก 12
- เขตบางกอกน้อย: ชุมชนวัดอัมพวา
- เขตบางกอกใหญ่: ชุมชนวัดนาคกลาง
- เขตบางขุนเทียน: ชุมชนวัดกำแพง ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50
- เขตบางคอแหลม: ชุมชนวัดอินทร์บรรจง แขวงบางคอแหลม
- เขตบางซื่อ: ถนนประชาชื่น ซอย 37 (ปากซอย-สุดทางตรง-เลี้ยวขวา) และ กรุงเทพ-นนทบุรี ซอย 39
- เขตบางพลัด: ชุมชนวัดบวรมงคล
- เขตบางแค: ชุมชนหลัง สน.เพชรเกษม
- เขตราษฎร์บูรณะ: ชุมชนรุ่งเรือง
- เขตวังทองหลาง: ซอยลาดพร้าว 92/1, 92, 90, 88/1, 88
- เขตวัฒนา: ชุมชนนวลจิตร
ทั้งนี้ กทม. เตือนว่า การทิ้งขยะตามใจชอบถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการระบายน้ำ ผู้ที่ทิ้งขยะนอกภาชนะหรือนอกจุดที่กำหนดจะมีโทษตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ปรับ 2,000 บาท หากทิ้งลงในทางน้ำหรือคูคลองมีโทษปรับ 10,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อมูลจาก : กรุงเทพมหานคร
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