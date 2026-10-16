ด่วน! กราดยิงโรงเรียนประถม เด็ก 3 คน ครู 1 คนเสียชีวิต มือปืนวัย 16 ดับในที่เกิดเหตุ รัฐออริกอน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 09:34 น.
ด่วน! กราดยิงโรงเรียนประถม เด็ก 3 คน ครู 1 คนเสียชีวิต มือปืนวัย 16 ดับในที่เกิดเหตุ รัฐออริกอน
AP Photo/Joe Kline

เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนประถมซิลเวอร์ เรล เมืองเบนด์ รัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา เด็กนักเรียน 3 คนอายุ 5, 8 และ 11 ขวบ เสียชีวิตพร้อมครู 1 คน ส่วนมือปืนวัย 16 ปีถูกพลเมืองดีที่วิ่งไล่ตามเข้าไปยิงเสียชีวิตภายในอาคารเรียน

เกิดโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญในสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง เช้า 16 ตุลาคม 2569 ตามเวลาประเทศไทย เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนประถมซิลเวอร์ เรล (Silver Rail Elementary School) เมืองเบนด์ รัฐออริกอน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย เป็นเด็กนักเรียน 3 คน อายุ 5 ขวบ 8 ขวบ และ 11 ขวบ และครูอีก 1 คน

ไมก์ แครนตซ์ ผู้บัญชาการตำรวจเมืองเบนด์ แถลงว่า ผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนชายวัย 16 ปี เจ้าหน้าที่พบเสียชีวิตอยู่ภายในอาคารเรียนแล้วเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ จากพลเมืองดีรายหนึ่งวิ่งไล่ตามผู้ก่อเหตุเข้าไปในโรงเรียนและยิงเขา

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สำหรับลำดับเหตุการณ์ ตำรวจเมืองเบนด์ได้รับแจ้งเมื่อเวลา 12.59 น. ว่ามีคนยิงปืนใส่รถยนต์คันหนึ่งที่จอดอยู่ด้านนอกโรงเรียน จากนั้นเพียงราว 1 นาที ศูนย์รับแจ้งเหตุเทศมณฑลเดสชูตส์ก็ได้รับสายแจ้งเหตุฉุกเฉิน 911 หลายสายจากภายในโรงเรียน รายงานว่ามีคนบุกเข้าไปและเปิดฉากยิง ซึ่งเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุภายในไม่กี่นาที ผู้ก่อเหตุถูกยิงล้มลงภายในอาคารไม่นานหลังตำรวจมาถึง

เจ้าหน้าที่ยืนรักษาการณ์หน้าป้ายโรงเรียนประถมซิลเวอร์ เรล ที่มีเทปกั้นที่เกิดเหตุขึงอยู่
(AP Photo/Joe Kline)

ชีลา มิลเลอร์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารของตำรวจเมืองเบนด์ เปิดเผยว่ามีผู้ถูกนำส่งโรงพยาบาลเซนต์ชาร์ลส์ เบนด์ 2 ราย โดยยังไม่ทราบอาการในทันที ขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าตรวจค้นอาคารเรียนทีละห้องเพื่ออพยพทุกคนออกมา พร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า นี่คือสิ่งที่ชาวเมืองเบนด์ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย และมันน่าเศร้าใจอย่างที่สุด

โรงเรียนซิลเวอร์ เรล เป็นโรงเรียนประถมในสังกัดเขตการศึกษาเบนด์-ลาไพน์ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงเกรด 5 มีนักเรียนราว 459 คน ตั้งอยู่ห่างจากเมืองพอร์ตแลนด์ไปทางตะวันออกเฉียงใต้กว่า 160 กิโลเมตร หลังเกิดเหตุโรงเรียนถูกสั่งล็อกดาวน์ทันที เขตการศึกษาประกาศปิดโรงเรียนในสังกัดทั้งหมดในวันศุกร์ พร้อมยกเลิกกิจกรรมทั้งหมด

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ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ก่อเหตุ ระบุเพียงว่าเป็นผู้อาศัยในเมืองเบนด์ และยังไม่ให้ข้อมูลว่าเขาเคยเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้หรือรู้จักใครในโรงเรียนหรือไม่ รวมถึงยังไม่มีการเปิดเผยแรงจูงใจ โดยการสอบสวนยังดำเนินอยู่

ทั้งนี้ ตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในชั่วโมงแรกของเหตุการณ์ยังมีความคลาดเคลื่อนระหว่างสำนักข่าว เนื่องจากหลายสำนักอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อ ตัวเลขที่ยืนยันแล้วในขณะนี้คือตามการแถลงของตำรวจเมืองเบนด์ ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนเมื่อการสอบสวนคืบหน้า

กลุ่มผู้คนยืนมุงดูเหตุการณ์อยู่ด้านนอกโรงเรียนประถมซิลเวอร์ เรล
Onlookers stand outside Silver Rail Elementary school, where a shooting took place, on Thursday, Oct. 15, 2026 in Bend, Ore. (AP Photo/Joe Kline)
หญิงรายหนึ่งพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านนอกโรงเรียนประถมซิลเวอร์ เรล
A woman talks to a policeman outside Silver Rail Elementary school, where a shooting took place, on Thursday, Oct. 15, 2026 in Bend, Ore. (AP Photo/Joe Kline)
รถโรงเรียนจอดเรียงรออยู่ด้านนอกโรงเรียนประถมซิลเวอร์ เรล หลังเกิดเหตุ
School buses are lined up outside Silver Rail Elementary school, where a shooting took place, on Thursday, Oct. 15, 2026 in Bend, Ore. (AP Photo/Joe Kline)
อาคารโรงเรียนประถมซิลเวอร์ เรล เมืองเบนด์ มีเทปกั้นที่เกิดเหตุล้อมรอบ
Police tape is placed outside Silver Rail Elementary school, where a shooting took place, on Thursday, Oct. 15, 2026 in Bend, Ore. (AP Photo/Joe Kline)
ชีลา มิลเลอร์ โฆษกตำรวจเมืองเบนด์ แถลงข่าวด้านนอกโรงเรียนประถมซิลเวอร์ เรล
Bend Police spokesperson Sheila Miller speaks outside Silver Rail Elementary school, where a shooting took place, on Thursday, Oct. 15, 2026 in Bend, Ore. (AP Photo/Joe Kline)
เจ้าหน้าที่ตำรวจขึงเทปกั้นที่เกิดเหตุบริเวณถนนหน้าโรงเรียนประถมซิลเวอร์ เรล
Police tape is placed outside Silver Rail Elementary school, where a shooting took place, on Thursday, Oct. 15, 2026 in Bend, Ore. (AP Photo/Joe Kline)
เจ้าหน้าที่นายอำเภอเดินตรวจการณ์ด้านนอกโรงเรียนประถมซิลเวอร์ เรล
A sheriff’s deputy walks outside Silver Rail Elementary school, where a shooting took place, on Thursday, Oct. 15, 2026 in Bend, Ore. (AP Photo/Joe Kline)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

สำนักข่าวเอพี และ MS NOW

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 09:34 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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