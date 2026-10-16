ติดติ๊กตอกจนซวย! ไต้หวันจับ 20 ผีน้อยไทย หลังโพสต์คลิปเต้น ดื่มดริ้ง ระหว่างทำงานในไร่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 09:11 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 09:12 น.
โจ่งแจ้งเกินไป เน็ตไอดอลสาวไทยลอบทำงานผิดกฎหมายในไต้หวัน ถ่ายคลิปเต้น แถมต่อเติมห้องคาราโอเกะไฟนีออน ถูกจับยกแก๊ง 20 คน
ภาพจาก: chinatimes

เรียกว่าดังเกินไปจนพาตัวเองซวย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน ชุดปฏิบัติการพิเศษนครเกาสง บุกจับกุมชาวไทยที่อยู่เกินกำหนดวีซ่า ลักลอบทำงานผิดกฎหมายรวด 20 คน

สื่อไต้หวันทั้ง China Times สำนักข่าวกลาง CNA และ Liberty Times รายงานเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 ตรงกันว่า เจ้าหน้าที่ไปเจอคลิปของหญิงไทยคนหนึ่งซึ่งสื่อเรียกเธอว่าเน็ตไอดอล เธอถ่ายคลิปชีวิตการทำงานในไร่ลงติ๊กต็อกอย่างสนุกสนาน ทั้งเต้นไปทำงานไป ยกเครื่องดื่มชูกำลังเจ้าดังของไต้หวันขึ้นดื่มอย่างมีความสุข จนคลิปหนึ่งมียอดชมทะลุ 1 แสนครั้ง มีคนไทยเข้าไปกดไลก์กดติดตามเพียบ บางคอมเมนต์ถึงขั้นยกให้เป็นเทพีแห่งเครื่องดื่มชูกำลัง และอีกหลายคนเขียนว่าอยากไปทำงานด้วย

ไม่ใช่แค่คลิปทำไร่ เธอกับเพื่อนร่วมชาติยังอัปเกรดที่พักกันอย่างจริงจัง ด้วยการเปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์ข้างบ้านพักให้กลายเป็นห้องคาราโอเกะ ประดับไฟนีออนสร้างบรรยากาศ แล้วถ่ายคลิปสังสรรค์กันเป็นกลุ่ม ให้อารมณ์เหมือนมาเวิร์กกิงฮอลิเดย์สุดชิลที่ไต้หวัน ซึ่งคลิปเหล่านี้นี่เองที่ทำให้สายตาของเจ้าหน้าที่จับจ้องมาที่พวกเธอ

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ความยากของเคสนี้คือที่พักตั้งอยู่ในเพิงสังกะสีและตู้คอนเทนเนอร์ที่ซ่อนตัวมิดชิดกลางดงหญ้าในพื้นที่ชนบทของเกาสง คนนอกแทบไม่มีทางเข้าไปสังเกตการณ์ได้ แต่เจ้าหน้าที่แก้เกมด้วยวิธีที่แทบจะเป็นงานสืบสวนดิจิทัล คือนั่งไล่ดูคลิปไวรัลทีละคลิป แล้วเทียบฉากหลัง ลักษณะภูมิประเทศ และรายละเอียดรอบตัวในภาพ ก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูลซ้ำหลายรอบจนปะติดปะต่อภาพรวมออกมาได้ และล็อกพิกัดได้ในที่สุด

ภาพจากคลิปแสดงเพิงพักและตู้คอนเทนเนอร์กลางไร่ในนครเกาสง กับกลุ่มแรงงานไทยที่ถูกจับกุม

เมื่อบุกเข้าตรวจค้น 2 จุด พบชาวไทยอยู่เกินกำหนดวีซ่ารวม 20 คน ทั้งหมดทำงานผิดกฎหมาย ทั้งงานเกษตรและงานแบกไม้แบบในงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้งหมดไปดำเนินคดี พร้อมส่งเรื่องนายจ้างผิดกฎหมายอีก 5 รายให้หน่วยงานแรงงานท้องถิ่นดำเนินการ รวมผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ 25 คน และยังขยายผลต่อว่ามีขบวนการนายหน้าเถื่อนอยู่เบื้องหลังหรือไม่

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จ้าว จื้อเฉิง หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษนครเกาสง ฝากเตือนไปถึงนายจ้างชาวไต้หวันด้วยว่าอย่าเห็นแก่ความสะดวกชั่วคราวแล้วจ้างแรงงานที่ไม่มีเอกสารถูกต้อง เพราะตามกฎหมายบริการจัดหางาน การจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายมีโทษปรับสูงสุด 750,000 ดอลลาร์ไต้หวัน การเป็นนายหน้าเถื่อนปรับสูงสุด 500,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ส่วนผู้ที่ทำเพื่อหากำไรมีโทษหนักถึงจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,200,000 ดอลลาร์ไต้หวัน

เคสนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของปีนี้ ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนายน ตม.เมืองอี๋หลานก็เพิ่งบุกบ้านพักหลังหนึ่งและพบแรงงานไทยผิดกฎหมาย 11 คน เป็นชาย 8 หญิง 3 อายุระหว่าง 22 ถึง 50 ปี พร้อมนายหน้าและนายจ้างอีก 3 ราย โดยในจำนวนนั้นมีสามพี่น้องที่เพิ่งเดินทางเข้าไต้หวันได้ไม่ถึง 10 วัน

สำหรับคนไทยที่กำลังคิดจะไปทำงานไต้หวัน ข้อเตือนใจคือควรไปผ่านช่องทางถูกกฎหมายกับบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางานเท่านั้น เพราะถ้าโดนจับในฐานะอยู่เกินกำหนด นอกจากจะถูกส่งกลับแล้ว ยังมีสิทธิถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศอีกหลายปี กลายเป็นปิดประตูโอกาสของตัวเองไปเลย

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

China Times และ สำนักข่าวกลาง CNA

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 09:11 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 09:12 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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