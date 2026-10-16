สรุปดรามา แอ๊ด คาราบาว ปกป้อง Gunner หลังแซวเพลงห่วยแตก-กวนตีน ถูกโยงดิสเครดิต
สรุปม้วนเดียว แอ๊ด คาราบาว แซวเพลง Gunner และ YOUNGGU กวนตีน-ห่วยแตก ถูกโยงดิสเครดิตเพลง ‘เนเน่ นายแน่มาก’ ก่อนรุ่นใหญ่ออกโรงป้อง เด็กเขามาเชียร์
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่ทำเอาหลายคนตามสืบตามเผือกกันไม่พัก สำหรับดรามาร้อน ๆ ข้ามเจเนอเรชันจุดเริ่มต้นมาจากเพลง “เนเน่ นายแน่มาก” ผลงานของศิลปินระดับตำนานอย่าง “แอ๊ด คาราบาว” ที่เป็นกระแสไวรัลไปทั่วโซเชียล โดยใช้เวลาเพียง 3 สัปดาห์ก็กวาดยอดวิวไปทะลุ 1.1 ล้านครั้ง
ต่อมากระแสยิ่งจุดติดขึ้นไปอีก เมื่อ 2 ศิลปินฮิปฮอปรุ่นใหม่สายเลือด Gen Z อย่าง GUNNER และ YOUNGGU ได้จับมือฟีทเจอริ่งปล่อยเพลงที่ชื่อว่า “แอ๊ด คาราบาว” ออกมา และฮิตติดหูคนฟังอย่างรวดเร็ว ปล่อยมาเพียง 3 วัน ยอดวิวพุ่งแตะล้านวิวแล้ว
ด้วยเนื้อเพลงที่มีท่อนจำไม่ซ้ำใครอย่าง “เขาคือพี่แอ๊ดคาราบาว ซุปเปอร์ฮีโร่ของเมืองไทย… พี่แอ๊ด คือตำนาน Legendary ของเมืองไทย กรุงโรมไม่ได้สร้างในวันเดียว เวลาเดินซอยเปลี่ยวต้องทำประกันภัย” ทำให้ชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์ว่า นี่คือเพลงที่ทำมาเพื่อ “ดิสเครดิต” หรือประชดประชันน้าแอ๊ด คาราบาว หรือไม่
หลังกระแสเริ่มบานปลาย GUNNER และ YOUNGGU ไม่ปล่อยให้เข้าใจผิดนาน ออกมาโพสต์ชี้แจงเจตนาที่แท้จริงว่า
“จากกรณีเพลง ‘แอ๊ด คาราบาว’ ที่พวกเราปล่อยออกไป แล้วเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ รวมถึงมีคนเข้าใจว่าเพลงนี้ทําขึ้นมาเพื่อดิสน้าแอ๊ด
พวกเราอยากอธิบายตรงนี้ว่า จริง ๆ แล้วเพลงนี้ ไม่ได้มีเจตนาจะโจมตี ดิส หรือไม่ให้เกียรติน้าแอ๊ดเลยแม้แต่น้อย จุดเริ่มต้นของเพลงมาจากความเคารพ และความรู้สึกที่อยากสนับสนุนสิ่งที่น้าแอ๊ดทํา เพียงแต่พวกเราเลือกถ่ายทอดออกมาในสไตล์เพลงและภาษาของพวกเราเอง ซึ่งอาจทําให้หลายคนเข้าใจเจตนาผิดไป
อีกอย่างที่อยากให้ทุกคนรู้คือ YOUNGGU เองก็เป็นเพื่อนกับชื้น ซึ่งเป็นลูกสาวของน้าแอ๊ด และรู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นในความรู้สึกของ YOUNGGU จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตั้งใจทําเพลงออกมาดิสหรือโจมตีน้าแอ๊ด ซึ่งเป็นคุณพ่อของเพื่อนตัวเอง
หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเจตนาที่แท้จริงของพวกเรา และไม่อยากให้เพลงนี้กลายเป็นเหตุผลที่ทําร้ายความรู้สึกใคร และขอความร่วมมือทุกคนคอมเมนต์กันอย่างสุภาพ เพื่อให้เกียรติน้าแอ๊ดด้วยนะครับ”
ด้านร็อกเกอร์รุ่นใหญ่ก็ไม่อยู่เฉย ออกมาโพสต์ข้อความถึงแรปเปอร์รุ่นน้อง เล่าว่าตนได้ฟังเพลงนี้เพราะ “ล้ง” ผู้กำกับหนังรางวัลเมืองคานส์ซึ่งเป็นน้องที่สนิทส่งมาให้ฟัง พอฟังครั้งแรกก็ถึงกับเสียวไส้ พร้อมฝากข้อความสุดกวนกลับไปว่า
“กลับมาเรื่องที่ผมอยากพูดในวันนี้กันครับ ไอ้เจ้าล้งผู้กำกับหนังเคยชนะเมืองคานส์มาแล้ว เป็นน้องผมคนหนึ่งเขาส่งเพลง แอ๊ด คาราบาว ของ Gunner เพลงไสตล์ฮิปฮ้อป เพลงนี้พอผมฟังครั้งเเรกผมก็เสียวไส้เลยครับ
ไอ้นัองเอ็งแต่งเพลงได้ “ห่วยแตก” จริง ๆ ภาษาที่เอ็งใช้กันในเพลง มันคือภาษาเพลงของเด็กเจนเอ็งหรือว่ะ มิน่าล่ะเพลง ”เนเน่ นายแน่มาก”ของพี่เเอ๊ดถึงโดนเด็กสมัยนี้เอาไปล้อเลียนกันจนดังกระหึ่มในเวลาอันรวดเร็ว เอางี้คราวหน้าถ้าจะเเต่งให้พี่อย่าชมกันแบบซึ่งๆหน้าอย่างนี้สิว่ะ มันเขินน่ะเว่ย 555555 แต่พี่ก็ชอบดนตรีเเละวิธีกวนตีนของน้อง ๆ ขอบคุณและขอกราบงามๆ3ทีด้วยหัวใจที่มีแต่ความหวังดีอย่าง เฮียอู๊ดที่ต้องสละเวลาไปสอนคณิตศาสตร์เพราะอยากเห็นลูกศิษย์ก้าวหน้า…
การแต่งเพลงมันสอนกันไม่ได้ ชอบใครชอบมันแต่งใครเเต่งมัน เอาเป็นว่าน้องย้อนกลับไปดูวิธีที่พี่แอ๊ดตอบโต้อาจารย์ปวิน ที่เข้ามาวิจารณ์พี่แอ๊ดเรื่อง ใช้คำไม่ตรงยุคสมัยและเกาะกระเเสเนเน่
โจทย์พี่แอ๊ดเยอะน่ะ Gunner รักน้องน่ะ…จุ้ฟ ๆ”
หลังจากโพสต์แรกไป ปรากฏว่ายังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ด่าทอศิลปินฮิปฮอปและมองว่าเป็นการดิสเครดิตอยู่ ทำเอาน้าแอ๊ดต้องออกมาโพสต์ฟาดซ้ำอีกรอบ เพื่อปกป้องศิลปินรุ่นน้อง เผยว่า
“สังคมโซเชี่ยลไทยชี้ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์คนไทย
ถ้าเป็นอย่างนี้ ผมเป็นห่วงอนาคตประเทศมาก ๆ จริงๆครับ เด็ก ๆ เหล่านี้เขาออกมาปกป้องผม เขาเชียร์ผมจากกระเเสเพลง ‘เนเน่ นายแน่มาก’ ที่สังคมเอามาล้อเลียน ของเเค่นี้ดูกันไม่ออกหรือไง จนเด็ก ๆ ต้องออกมาอธิบาย
ผมบอกแทนพวกเขาได้เลยว่าเขาปารถนาดีต่อผม แต่ที่ผมให้ข้อคิดเขาในเพจ Add Bao นั้นคือความหวังดีอยากให้เขาพัฒนาการเขียนเพลงให้มีศิลปะที่คมคายมีชั้นเชิงกว่านี้ เเต่ก็ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเขาดิสเครดิตผม บ้าไปกันใหญ่แล้ว…..
น้องไม่ต้องไปสนเเม่ง พี่แอ๊ดชอบก็พอแล้วครับ…พี่น้อง”
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