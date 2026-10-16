“ศุภชัย” ท้า “ศิริโชค” ยื่นยุบพรรค ปมเงินบริจาค ลั่นหากมีหลักฐาน จะได้ขุดหลุมรอ
“ศุภชัย” ท้า “ศิริโชค” ยื่นยุบพรรค ปมเงินบริจาค ลั่นหากมีหลักฐาน จะได้ขุดหลุมรอ เผยแต่ละตำแหน่งบริจาคเงินให้พรรคกันมมานานแล้ว
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ต่อกรณีการบริจาคเงินให้กับพรรคการเมือง โดยระบุว่า “ในพรรคภูมิใจไทย พวกเราตกลงกันว่าเราต้องช่วยกันบริจาคเงินให้พรรคกันตามตำแหน่ง คือ
1. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เช่น เลขาฯ ที่ปรึกษารัฐมนตรี เดือนละ 10,000 บาท ซึ่งทุกเดือนมีการบริจาคโดยตรงให้เหรัญญิกพรรค
2. สส.เดือนละ 30,000 บาท
3. รัฐมนตรี เดือนละ 50,000 บาท
ทำกันมานานแล้ว ตรวจสอบได้จาก กกต.หรือประกาศการบริจาค ตามกฎหมาย สำหรับ สส. ตรวจสอบจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ว่า สส. พรรคภูมิใจไทยถูกหักเงินคนละ 30,000 บาทต่อเดือนเป็นเงินบริจาคที่นำส่งให้กับพรรคภูมิใจไทย
ทุกการบริจาค พรรคจะออกใบเสร็จให้ ซึ่งผู้บริจาคนำใบเสร็จไปหักค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีละไม่เกิน 10,000 บาท ศิริโชค โสภา ขี่ม้าเลียบค่ายอยู่ใย ยื่นยุบพรรคเลย ถ้ามีหลักฐาน จะได้ขุดหลุมรอ”
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