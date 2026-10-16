“ศุภชัย” ท้า “ศิริโชค” ยื่นยุบพรรค ปมเงินบริจาค ลั่นหากมีหลักฐาน จะได้ขุดหลุมรอ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 09:21 น.
"ศุภชัย" ท้า "ศิริโชค" ยื่นยุบพรรค ปมเงินบริจาค ลั่นหากมีหลักฐาน จะได้ขุดหลุมรอ

“ศุภชัย” ท้า “ศิริโชค” ยื่นยุบพรรค ปมเงินบริจาค ลั่นหากมีหลักฐาน จะได้ขุดหลุมรอ เผยแต่ละตำแหน่งบริจาคเงินให้พรรคกันมมานานแล้ว

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ต่อกรณีการบริจาคเงินให้กับพรรคการเมือง โดยระบุว่า “ในพรรคภูมิใจไทย พวกเราตกลงกันว่าเราต้องช่วยกันบริจาคเงินให้พรรคกันตามตำแหน่ง คือ

1. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เช่น เลขาฯ ที่ปรึกษารัฐมนตรี เดือนละ 10,000 บาท ซึ่งทุกเดือนมีการบริจาคโดยตรงให้เหรัญญิกพรรค

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2. สส.เดือนละ 30,000 บาท

3. รัฐมนตรี เดือนละ 50,000 บาท

ทำกันมานานแล้ว ตรวจสอบได้จาก กกต.หรือประกาศการบริจาค ตามกฎหมาย สำหรับ สส. ตรวจสอบจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ว่า สส. พรรคภูมิใจไทยถูกหักเงินคนละ 30,000 บาทต่อเดือนเป็นเงินบริจาคที่นำส่งให้กับพรรคภูมิใจไทย

ทุกการบริจาค พรรคจะออกใบเสร็จให้ ซึ่งผู้บริจาคนำใบเสร็จไปหักค่าลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีละไม่เกิน 10,000 บาท ศิริโชค โสภา ขี่ม้าเลียบค่ายอยู่ใย ยื่นยุบพรรคเลย ถ้ามีหลักฐาน จะได้ขุดหลุมรอ”

โพสต์ของ ศุภชัย
FB/ Suphachai Jaismut

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 09:21 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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