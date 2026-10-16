ยินดี! ฟารีดา ไหทองคำ คลอด น้องเวร่า แล้ว จับตาโมเมนต์ ติณติณ เจอลูกสาวครั้งแรก
ยินดี! ฟารีดา ไหทองคำ ให้กำเนิด น้องเวร่า แล้ว คลอดก่อนกำหนด 1 เดือน แข็งแรงทั้งแม่-ลูก จับตาโมเมนต์ ติณติณ เจอลูกสาวครั้งแรก
ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงคนสวย ฟารีดา ไหทองคำ ที่ล่าสุดได้คลอดลูกสาว “น้องเวร่า” แล้วช่วงเย็นวานนี้ แม้จะคลอดก่อนกำหนด 1 เดือนเต็ม แต่ทั้งคุณแม่และคุณลูกแข็งแรงปลอดภัย โดย ฟารีดา ได้โพสต์แจ้งข่าวดี พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจจากทุก ๆ คนผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่า
“ฟาคลอดแล้วนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจและคำอวยพรให้ฟากะน้องเวร่านะคะ ฟาเพิ่งฟื้นตัวได้เพราะเพิ่งได้ออกจากห้องพักฟื้นมาค่ะ เพราะหัวใจฟาเต้นแรงกว่าปกติ ตอนนี้ฟาปลอดภัยแล้ว กับน้องเวร่าแข็งแรงดีค่า” นอกจากนี้ ฟารีดา ยังแย้มโฉมหน้าของลูกสาวให้พี่เลี้ยงออนไลน์ได้ทราบแบบคร่าว ๆ ว่า “เวร่าหน้าเหมือนพ่อ 100%”
ขณะที่ทางด้าน นายห้างประจักษ์ชัย ไหทองคำ ก็ได้โพสต์ข้อความเพื่ออัปเดตอาการ ฟารีดา ไหทองคำ และลูกสาว น้องเวร่า ผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก พร้อมแจ้งว่า ติณติณ นิวคันทรี่ คุณพ่อป้ายแดงก็เดินทางมาเยี่ยมลูกสาวคนแรกแล้วด้วย แต่ทางคุณหมอยังไม่อนุญาตให้คนอื่นเข้าเยี่ยมน้อง นอกจากพ่อและแม่
“#เเม่ฟารีดา คลอดเเล้ว น้องคลอดก่อนกำหนด1เดือน 2.275Kg.ยังอยู่ในตู้อบ รอให้น้องเเข็งเเรง มีอุปกรณ์ทางการเเพทย์เยอะ คุณหมออนุญาตเเค่คุณพ่อเเละคุณเเม่เข้าดูได้..ตอนนี้รอคุณพ่ออยู่ กำลังมา(ลุ้นมากปานจะเปิดตู้เซฟเเม่ภัทร)ยังไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป โพสต์!
#คุณพ่อน้องเวร่ามาเยี่ยมลูกสาวเเล้ว น้องยังอยู่ในห้อง ICU.คุณหมอยังไม่ให้คนอื่นเยี่ยมเเละไม่ให้ถ่ายรูป.เเต่หน้าคุณพ่อมากผมดำดกรากไทรด้วย(ทางคุณพ่อเเละคุณเเม่ไม่ได้ถ่ายรูปคู่กันนะครับ ผมเเค่เเจ้งให้ทราบเฉยๆว่า“คุณพ่อเวร่า”มาเยี่ยมลูกสาวเเล้ว”
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อ้างอิงจาก : IG fariidaatpv, FB ประจักษ์ชัย ไหทองคำ