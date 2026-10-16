ยินดี! ฟารีดา ไหทองคำ คลอด น้องเวร่า แล้ว จับตาโมเมนต์ ติณติณ เจอลูกสาวครั้งแรก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 09:27 น.
ยินดี! ฟารีดา ไหทองคำ คลอด น้องเวร่า แล้ว จับตาโมเมนต์ ติณติณ เจอลูกสาวครั้งแรก

ยินดี! ฟารีดา ไหทองคำ ให้กำเนิด น้องเวร่า แล้ว คลอดก่อนกำหนด 1 เดือน แข็งแรงทั้งแม่-ลูก จับตาโมเมนต์ ติณติณ เจอลูกสาวครั้งแรก

ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงคนสวย ฟารีดา ไหทองคำ ที่ล่าสุดได้คลอดลูกสาว “น้องเวร่า” แล้วช่วงเย็นวานนี้ แม้จะคลอดก่อนกำหนด 1 เดือนเต็ม แต่ทั้งคุณแม่และคุณลูกแข็งแรงปลอดภัย โดย ฟารีดา ได้โพสต์แจ้งข่าวดี พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจจากทุก ๆ คนผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่า

“ฟาคลอดแล้วนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจและคำอวยพรให้ฟากะน้องเวร่านะคะ ฟาเพิ่งฟื้นตัวได้เพราะเพิ่งได้ออกจากห้องพักฟื้นมาค่ะ เพราะหัวใจฟาเต้นแรงกว่าปกติ ตอนนี้ฟาปลอดภัยแล้ว กับน้องเวร่าแข็งแรงดีค่า” นอกจากนี้ ฟารีดา ยังแย้มโฉมหน้าของลูกสาวให้พี่เลี้ยงออนไลน์ได้ทราบแบบคร่าว ๆ ว่า “เวร่าหน้าเหมือนพ่อ 100%”

โฆษณา

ยินดี! ฟารีดา ไหทองคำ คลอด น้องเวร่า แล้ว จับตาโมเมนต์ ติณติณ เจอลูกสาวครั้งแรก-2

ขณะที่ทางด้าน นายห้างประจักษ์ชัย ไหทองคำ ก็ได้โพสต์ข้อความเพื่ออัปเดตอาการ ฟารีดา ไหทองคำ และลูกสาว น้องเวร่า ผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก พร้อมแจ้งว่า ติณติณ นิวคันทรี่ คุณพ่อป้ายแดงก็เดินทางมาเยี่ยมลูกสาวคนแรกแล้วด้วย แต่ทางคุณหมอยังไม่อนุญาตให้คนอื่นเข้าเยี่ยมน้อง นอกจากพ่อและแม่

“#เเม่ฟารีดา คลอดเเล้ว น้องคลอดก่อนกำหนด1เดือน 2.275Kg.ยังอยู่ในตู้อบ รอให้น้องเเข็งเเรง มีอุปกรณ์ทางการเเพทย์เยอะ คุณหมออนุญาตเเค่คุณพ่อเเละคุณเเม่เข้าดูได้..ตอนนี้รอคุณพ่ออยู่ กำลังมา(ลุ้นมากปานจะเปิดตู้เซฟเเม่ภัทร)ยังไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป โพสต์!

#คุณพ่อน้องเวร่ามาเยี่ยมลูกสาวเเล้ว น้องยังอยู่ในห้อง ICU.คุณหมอยังไม่ให้คนอื่นเยี่ยมเเละไม่ให้ถ่ายรูป.เเต่หน้าคุณพ่อมากผมดำดกรากไทรด้วย(ทางคุณพ่อเเละคุณเเม่ไม่ได้ถ่ายรูปคู่กันนะครับ ผมเเค่เเจ้งให้ทราบเฉยๆว่า“คุณพ่อเวร่า”มาเยี่ยมลูกสาวเเล้ว”

โฆษณา

ยินดี! ฟารีดา ไหทองคำ คลอด น้องเวร่า แล้ว จับตาโมเมนต์ ติณติณ เจอลูกสาวครั้งแรก-3 ยินดี! ฟารีดา ไหทองคำ คลอด น้องเวร่า แล้ว จับตาโมเมนต์ ติณติณ เจอลูกสาวครั้งแรก-41

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : IG fariidaatpv, FB ประจักษ์ชัย ไหทองคำ

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 09:27 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฮือฮา! เจ้าของที่ขุดพบ ไหโบราณ กลางไร่มัน คาดอายุนับพันปี ก่อนนำส่งกรมศิลป์ฯ

ฮือฮา! เจ้าของที่ขุดพบ ไหโบราณ กลางไร่มัน คาดอายุนับพันปี ก่อนนำส่งกรมศิลป์ฯ

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2569
แม่น้ำหนึ่ง ใบ้เลขเด็ด 16/10/69 ยิ่งแซ่บยิ่งแม่น หวยงวดนี้จัดเต็มชุดใหญ่

แม่น้ำหนึ่ง ใบ้เลขเด็ด 16/10/69 ยิ่งแซ่บยิ่งแม่น หวยงวดนี้จัดเต็มชุดใหญ่

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2569
กทม. เปิดจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่-เฟอร์นิเจอร์เก่า ฟรี 17-18 ต.ค.69

กทม. เปิด 29 จุดทิ้งเฟอร์นิเจอร์ ขยะน้ำท่วม 17-18 ต.ค.นี้ เช็กพิกัดที่นี่

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2569
ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลล่าสุด เช็กรางวัลที่ 1 ถ่ายทอดสดบ่ายนี้

ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลล่าสุด เช็กรางวัลที่ 1 ถ่ายทอดสดบ่ายนี้

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ฮือฮา! เจ้าของที่ขุดพบ ไหโบราณ กลางไร่มัน คาดอายุนับพันปี ก่อนนำส่งกรมศิลป์ฯ ข่าว

ฮือฮา! เจ้าของที่ขุดพบ ไหโบราณ กลางไร่มัน คาดอายุนับพันปี ก่อนนำส่งกรมศิลป์ฯ

25 วินาที ที่แล้ว
แม่น้ำหนึ่ง ใบ้เลขเด็ด 16/10/69 ยิ่งแซ่บยิ่งแม่น หวยงวดนี้จัดเต็มชุดใหญ่ เลขเด็ด

แม่น้ำหนึ่ง ใบ้เลขเด็ด 16/10/69 ยิ่งแซ่บยิ่งแม่น หวยงวดนี้จัดเต็มชุดใหญ่

10 นาที ที่แล้ว
กทม. เปิดจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่-เฟอร์นิเจอร์เก่า ฟรี 17-18 ต.ค.69 ข่าว

กทม. เปิด 29 จุดทิ้งเฟอร์นิเจอร์ ขยะน้ำท่วม 17-18 ต.ค.นี้ เช็กพิกัดที่นี่

13 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลล่าสุด เช็กรางวัลที่ 1 ถ่ายทอดสดบ่ายนี้ ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลล่าสุด เช็กรางวัลที่ 1 ถ่ายทอดสดบ่ายนี้

18 นาที ที่แล้ว
ด่วน! อัยการสั่งฟ้อง &#8220;ป้าบัวไข&#8221; ปมแจ้งเท็จ โฉนดวัดป่าอดุลยารามหาย พ่วงข้อหาหนัก ม.112 ข่าว

ด่วน! อัยการสั่งฟ้อง “ป้าบัวไข” ปมแจ้งเท็จ โฉนดวัดป่าอดุลยารามหาย พ่วงข้อหาหนัก ม.112

20 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ &quot;อาศรมฤาษีเณร&quot; งวด 16 ต.ค. 69 คนแห่ดูเพียบ สายมูห้ามพลาด Line News

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ “อาศรมฤาษีเณร” งวด 16 ต.ค. 69 คนแห่ดูเพียบ สายมูห้ามพลาด

28 นาที ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันศุกร์ งวดวันขึ้นปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ในหมวดเลขท้าย 2-3 ตัว เลขเด็ดออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ด

หวยออกวันศุกร์ สถิติ ย้อนหลัง 20 ปี เลขท้าย 2-3 ตัว ออกซ้ำบ่อย รับ 16 ตุลาคม 2569

36 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ไก่เจ้าพายุ งวด 16 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

ยังซื้อทัน! เลขเด็ด อ.ไก่ วุฒินันท์ ลุยแนวทางโค้งสุดท้ายก่อนหวยออก 16/10/69

36 นาที ที่แล้ว
ด่วน! กราดยิงโรงเรียนประถม เด็ก 3 คน ครู 1 คนเสียชีวิต มือปืนวัย 16 ดับในที่เกิดเหตุ รัฐออริกอน ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! กราดยิงโรงเรียนประถม เด็ก 3 คน ครู 1 คนเสียชีวิต มือปืนวัย 16 ดับในที่เกิดเหตุ รัฐออริกอน

45 นาที ที่แล้ว
มาตามนัด โปเตโต้ ปล่อยเลขเด็ด 16 ต.ค. 69 ครบ 8 คู่ เตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อวง เลขเด็ด

มาตามนัด โปเตโต้ ปล่อยเลขเด็ด 16 ต.ค. 69 ครบ 8 คู่ เตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อวง

55 นาที ที่แล้ว
สาเหตุ รยสท. ชี้รถ “น้องพายุ” ผิด เพราะรุ่น Cadet B ต้องใช้เครื่องที่มากับรถโครงการเท่านั้น ข่าว

สาเหตุ ร.ย.ส.ท. ชี้รถ “น้องพายุ” ผิด เพราะรุ่น Cadet B ต้องใช้เครื่องที่มากับรถโครงการเท่านั้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 16 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 50 บาท ทองแท่งขาย 66,000 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิด MRT ศูนย์สิริกิติ์ ข่าว

ปิดชั่วคราว MRT สถานีศูนย์สิริกิติ์ 16 ต.ค. 69 สถานีอื่นวิ่งปกติ รับประชุมใหญ่ IMF-World Bank

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยออมสิน 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากออมสินล่าสุด ถ่ายทอดสด 10.30 น. ตรวจหวย

ตรวจหวยออมสิน 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากออมสินล่าสุด ถ่ายทอดสด 10.30 น.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากออมทรัพย์ล่าสุด ถ่ายทอดสด 09.30 น. ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากออมทรัพย์ล่าสุด ถ่ายทอดสด 09.30 น.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยึด! หุ่นยนต์หื่น ทำอนาจาร สาว 16 กลางเมือง ตร.เร่งสอบคนควบคุม พบหลักฐานคาไลฟ์ ข่าว

ยึด! หุ่นยนต์หื่น ทำอนาจาร สาว 16 กลางเมือง ตร.เร่งสอบคนควบคุม พบหลักฐานคาไลฟ์

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด งานรำลึก 56 ปี มิตร ชัยบัญชา รับงวด 16 ต.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด งานรำลึก 56 ปี มิตร ชัยบัญชา รับงวด 16 ต.ค. 69

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดรถโกคาร์ท น้องพายุ เลขเด็ด

ส่องเลขเด็ด รถโกคาร์ท ‘น้องพายุ’ ลุ้นโชคงวด 16 ต.ค. 69

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
AI ทำนาย สงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดขึ้นปีไหน ใกล้เข้ามามากแล้ว ข่าวต่างประเทศ

AI ทำนาย สงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดขึ้นปีไหน ใกล้เข้ามามากแล้ว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตำนาน มาร์ธา ทิลาร์ เจ้าแม่เครื่องสำอางผู้ก่อตั้ง Sariayu เสียชีวิตวัย 89 ปี ข่าวต่างประเทศ

ปิดตำนาน มาร์ธา ทิลาร์ เจ้าแม่เครื่องสำอางผู้ก่อตั้ง Sariayu เสียชีวิตวัย 89 ปี

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 ต.ค. 69 Line News

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 ต.ค. 69 ฟันเลขเด่นมาแรง ลุ้นโชคก่อนหวยออก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสี่ยวเยว่ อินฟลูฯ สูง 218 ซม. เสียชีวิตหลังป่วยรุมเร้า ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ ต่างไซซ์ ป่วยรุมเร้าทรุดเสียชีวิต คนรักใจสลาย ทิ้งลูกไม่ถึงขวบกำพร้าแม่

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 15/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง ตรวจหวย

ตรวจหวยลาว 15 ต.ค. 69 ผลรางวัลเลข 6 ตัว เช็กสถิติ พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซอร์ไพรส์วงการ! นางเอกออสการ์ ตั้งท้องลูกคนที่ 3 ในวัย 52 ปี บันเทิง

เซอร์ไพรส์วงการ! นางเอกออสการ์ ตั้งท้องลูกคนที่ 3 ในวัย 52 ปี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16/10/69 จัดเต็มก่อนโค้งสุดท้าย วิ่ง 2-1 เลขท้ายครบชุด Line News

เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16/10/69 จัดเต็มก่อนโค้งสุดท้าย วิ่ง 2-1 เลขท้ายครบชุด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปอิมาโมริ มายะ นางเอกเซนไต เผยเรื่องช็อก เคยท้องตอน ม.4 โดนถล่มยับ