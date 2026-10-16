สาเหตุ ร.ย.ส.ท. ชี้รถ “น้องพายุ” ผิด เพราะรุ่น Cadet B ต้องใช้เครื่องที่มากับรถโครงการเท่านั้น
เฟซบุ๊กเพจ Formula GP FascinatoR อธิบายเหตุผลที่ ร.ย.ส.ท. สรุปว่าเครื่องยนต์รถโกคาร์ทหมายเลข 69 ไม่ถูกต้อง ผ่านใบแนบโครงการ รุ่นคาเด็ต บี (Cadet B) และกระบวนการตรวจสภาพก่อนแข่ง
ร.ย.ส.ท. แถลงเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 ว่าเครื่องยนต์รถหมายเลข 69 ไม่ตรงกับสเปกที่กติกากำหนด ทีมดีที มอเตอร์สปอร์ต (DT Motorsport) ผู้ดูแลรถ แถลงน้อมรับคำตัดสินในวันเดียวกัน
เพจอธิบายว่า นอกจากกฎเทคนิคที่ผู้จัดส่งให้ทีมแข่ง ผู้จัดยังมอบใบแนบโครงการให้ผู้ปกครองตอนส่งมอบรถให้น้องๆ โครงการนี้ดำเนินมาเป็นปีที่ 24 และทุกทีมรู้กติกาของรุ่นนี้ดี
ข้อ 6 ในใบแนบระบุชัดว่ารุ่นคาเด็ต บี ต้องใช้เครื่องยนต์ที่มากับรถโครงการเท่านั้น เพจขยายความว่า รุ่นนี้เป็นรุ่นที่น้องๆ ลงแข่งเป็นปีแรก ผู้จัดจึงไม่ต้องการสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง
หากเครื่องยนต์เสียหายหรือมีปัญหาจริง ทีมส่งเรื่องให้กรรมการพิจารณาขอเครื่องยนต์สำรองได้ ซึ่งผู้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว
เพจชี้ว่ากฎเทคนิคที่ส่งให้ทีมใช้กับรุ่นคาเด็ต บี ได้ไม่ครบทุกข้อ เช่น คอท่อไอเสียขนาด 12.5 มิลลิเมตร ไม่มีในกฎเทคนิคแต่ระบุไว้ในใบแนบโครงการ จึงต้องนำใบแนบมาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของกติกาด้วย
ส่วนข้อสงสัยเรื่องการตรวจสภาพก่อนแข่ง เพจอธิบายว่ามอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกไม่ตรวจละเอียดก่อนการแข่งขัน โกคาร์ทจดเลขเครื่องยนต์เท่านั้น เพราะเวลาจำกัด และการชำแหละเครื่องอาจทำให้สมรรถนะเปลี่ยนไปเมื่อประกอบกลับ
เชษฐ์ ช่างเครื่องประจำทีมดีที มอเตอร์สปอร์ต ชี้แจงก่อนหน้านี้ว่า เครื่องยนต์หมายเลข 027632 ได้รับจากโครงการ เสื้อสูบเดิมเป็นรอยช่วงซ้อมก่อนแข่ง จึงเปลี่ยนเป็นเสื้อสูบรุ่นเก่าที่ทีมมีอยู่ เพราะเข้าใจว่าเลือกใช้ได้ตามเอกสาร
IAME Asia ส่งหนังสือชี้แจงทีม Superkart Thailand ว่า เครื่องยนต์ X30 Waterswift 60cc หมายเลข 011150 ขึ้นไป ต้องใช้เสื้อสูบรุ่นที่ปรับปรุงตามข้อกำหนดล่าสุดและมีเครื่องหมายระบุรุ่น เสื้อสูบรุ่นก่อนหน้าแม้อาจใช้ได้กับเครื่องรุ่นที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของตน แต่ไม่ใช่ทดแทนกันได้อย่างอิสระกับเครื่องทุกหมายเลข หมายเลข 027632 ที่ช่างเครื่องระบุอยู่ในช่วงตั้งแต่ 011150 ขึ้นไป
พฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ นายก รยสท. ระบุว่า รยสท. ไม่ขอลงรายละเอียดว่าความแตกต่างส่งผลต่อสมรรถนะรถเพียงใด และส่งผลตรวจให้ทูดับเบิลยู คาร์ทติ้ง (2W Karting) ผู้จัด ประกาศผลและพิจารณาบทลงโทษ ทีมของน้องพายุมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอน
สรุปเหตุผลที่ถูกชี้ว่า “ผิด” แบบเข้าใจง่ายมีดังนี้
- รุ่นคาเด็ต บี ต้องใช้เครื่องยนต์ที่มากับรถโครงการเท่านั้น ตามข้อ 6 ในใบแนบโครงการ
- ทีมเปลี่ยนเสื้อสูบเดิมเป็นรุ่นเก่าที่ทีมมีอยู่ ตามคำชี้แจงของช่างเครื่อง
- หากเครื่องเสียหาย ช่องทางที่โครงการกำหนดคือขอเครื่องสำรองผ่านกรรมการ
- IAME ระบุว่าเครื่องหมายเลข 011150 ขึ้นไป ต้องใช้เสื้อสูบรุ่นปรับปรุงล่าสุด สลับรุ่นอย่างอิสระไม่ได้
- ผ่านตรวจสภาพก่อนแข่งไม่ได้แปลว่าถูกกติกา เพราะก่อนแข่งตรวจแค่จดเลขเครื่อง ไม่ได้ชำแหละตรวจ
- รยสท. ตรวจแล้วสรุปว่าไม่ตรงสเปก ส่วนผู้จัดเป็นผู้ประกาศผลและบทลงโทษ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ พฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ นายกสมาคม ร.ย.ส.ท. ผู้แถลงผลตรวจรถน้องพายุผิดกติกา
- ทีมรถ “น้องพายุ” น้อมรับคำตัดสิน ร.ย.ส.ท. ขอโทษทุกฝ่าย ยันความผิดเป็นของทีม ไม่ใช่เด็ก
- ช่างเครื่องรถ “น้องพายุ” ขอโทษ ยันไม่เจตนาได้เปรียบ เล่าที่มาเปลี่ยนเสื้อสูบรถน้องพายุ
แหล่งข่าวอ้างอิง