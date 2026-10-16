ปิดชั่วคราว MRT สถานีศูนย์สิริกิติ์ 16 ต.ค. 69 สถานีอื่นวิ่งปกติ รับประชุมใหญ่ IMF-World Bank

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 08:51 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 08:51 น.
ปิด MRT ศูนย์สิริกิติ์

BEM แจ้งปิดสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF-World Bank 2026 พร้อมสรุปถนนที่ปิดและรถเมล์ที่ปรับเส้นทาง

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM แจ้งปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ชั่วคราววันนี้ (16 ตุลาคม 2569) ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการประชุม IMF-World Bank Group Annual Meeting 2026

ผู้โดยสารยังใช้บริการ MRT สถานีอื่นได้ตามปกติ BEM ขออภัยในความไม่สะดวก

โฆษณา

MRT สิริกิติ์ปิดวันนี้

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) ระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตามกำหนดการของธนาคารโลก วันที่ 16 ตุลาคมเป็นวันประชุมใหญ่ (Plenary Session) ซึ่งกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้

เมื่อวานนี้ (15 ตุลาคม) สถานีเปิดให้บริการตามรอบเวลาเดิม ตามที่กระทรวงการคลังและคณะผู้จัดงานแจ้งไว้

คณะผู้จัดงานประกาศมาตรการจราจรประจำวันนี้เพิ่มเติม โดยระบุว่ายกระดับการรักษาความปลอดภัยหลังมีกลุ่มผู้ชุมนุมในพื้นที่ รายละเอียดมีดังนี้

  • ถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่ง ปิดการจราจรระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม 4
  • ถนนเพลินจิตขาออก ปิดการจราจรระหว่างแยกเพลินจิตถึงแยกนานา เวลา 08.00 ถึง 13.00 น.
  • รถประจำทางสาย 2, 40, 48, 501, 508 และสายอื่นที่ผ่านพื้นที่ อาจปรับเส้นทางเลี่ยงจุดปิดจราจร ตรวจสอบเส้นทางล่าสุดได้ทางเฟซบุ๊ก เอ็กซ์ และสายด่วนจราจร 1197
  • ผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เข้าออกได้ตามปกติ
  • รถยนต์ส่วนบุคคลและแท็กซี่รับส่งผู้เข้าร่วมประชุมได้เฉพาะจุดนอกแนวรักษาความปลอดภัย

เครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและไอเอ็มเอฟ (People’s Network Against World Bank–IMF) ปักหลักชุมนุมค้างคืนที่แยกพระราม 4 ตั้งแต่เมื่อวาน โดยตำรวจตรึงกำลังดูแลความเรียบร้อย ตามรายงานของกรุงเทพธุรกิจเมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 15 ตุลาคม

วันนี้ยังเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะหน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนภาคเอกชนรัฐบาลเพียงขอความร่วมมือ ให้ตรวจสอบประกาศของบริษัทตนเอง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 08:51 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 08:51 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แม่น้ำหนึ่ง ใบ้เลขเด็ด 16/10/69 ยิ่งแซ่บยิ่งแม่น หวยงวดนี้จัดเต็มชุดใหญ่

แม่น้ำหนึ่ง ใบ้เลขเด็ด 16/10/69 ยิ่งแซ่บยิ่งแม่น หวยงวดนี้จัดเต็มชุดใหญ่

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2569
ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลล่าสุด เช็กรางวัลที่ 1 ถ่ายทอดสดบ่ายนี้

ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลล่าสุด เช็กรางวัลที่ 1 ถ่ายทอดสดบ่ายนี้

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2569
เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ &quot;อาศรมฤาษีเณร&quot; งวด 16 ต.ค. 69 คนแห่ดูเพียบ สายมูห้ามพลาด

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ “อาศรมฤาษีเณร” งวด 16 ต.ค. 69 คนแห่ดูเพียบ สายมูห้ามพลาด

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2569
สถิติหวยออกวันศุกร์ งวดวันขึ้นปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ในหมวดเลขท้าย 2-3 ตัว เลขเด็ดออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี

หวยออกวันศุกร์ สถิติ ย้อนหลัง 20 ปี เลขท้าย 2-3 ตัว ออกซ้ำบ่อย รับ 16 ตุลาคม 2569

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
แม่น้ำหนึ่ง ใบ้เลขเด็ด 16/10/69 ยิ่งแซ่บยิ่งแม่น หวยงวดนี้จัดเต็มชุดใหญ่ เลขเด็ด

แม่น้ำหนึ่ง ใบ้เลขเด็ด 16/10/69 ยิ่งแซ่บยิ่งแม่น หวยงวดนี้จัดเต็มชุดใหญ่

9 นาที ที่แล้ว
กทม. เปิดจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่-เฟอร์นิเจอร์เก่า ฟรี 17-18 ต.ค.69 ข่าว

กทม. เปิด 29 จุดทิ้งเฟอร์นิเจอร์ ขยะน้ำท่วม 17-18 ต.ค.นี้ เช็กพิกัดที่นี่

12 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลล่าสุด เช็กรางวัลที่ 1 ถ่ายทอดสดบ่ายนี้ ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลล่าสุด เช็กรางวัลที่ 1 ถ่ายทอดสดบ่ายนี้

17 นาที ที่แล้ว
ด่วน! อัยการสั่งฟ้อง &#8220;ป้าบัวไข&#8221; ปมแจ้งเท็จ โฉนดวัดป่าอดุลยารามหาย พ่วงข้อหาหนัก ม.112 ข่าว

ด่วน! อัยการสั่งฟ้อง “ป้าบัวไข” ปมแจ้งเท็จ โฉนดวัดป่าอดุลยารามหาย พ่วงข้อหาหนัก ม.112

19 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ &quot;อาศรมฤาษีเณร&quot; งวด 16 ต.ค. 69 คนแห่ดูเพียบ สายมูห้ามพลาด Line News

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ “อาศรมฤาษีเณร” งวด 16 ต.ค. 69 คนแห่ดูเพียบ สายมูห้ามพลาด

27 นาที ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันศุกร์ งวดวันขึ้นปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ในหมวดเลขท้าย 2-3 ตัว เลขเด็ดออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ด

หวยออกวันศุกร์ สถิติ ย้อนหลัง 20 ปี เลขท้าย 2-3 ตัว ออกซ้ำบ่อย รับ 16 ตุลาคม 2569

35 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ไก่เจ้าพายุ งวด 16 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

ยังซื้อทัน! เลขเด็ด อ.ไก่ วุฒินันท์ ลุยแนวทางโค้งสุดท้ายก่อนหวยออก 16/10/69

35 นาที ที่แล้ว
สรุปดรามา แอ๊ด คาราบาว ปกป้อง Gunner หลังแซวเพลงห่วยแตก-กวนตีน ถูกโยงดิสเครดิต บันเทิง

สรุปดรามา แอ๊ด คาราบาว ปกป้อง Gunner หลังแซวเพลงห่วยแตก-กวนตีน ถูกโยงดิสเครดิต

41 นาที ที่แล้ว
ด่วน! กราดยิงโรงเรียนประถม เด็ก 3 คน ครู 1 คนเสียชีวิต มือปืนวัย 16 ดับในที่เกิดเหตุ รัฐออริกอน ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! กราดยิงโรงเรียนประถม เด็ก 3 คน ครู 1 คนเสียชีวิต มือปืนวัย 16 ดับในที่เกิดเหตุ รัฐออริกอน

44 นาที ที่แล้ว
มาตามนัด โปเตโต้ ปล่อยเลขเด็ด 16 ต.ค. 69 ครบ 8 คู่ เตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อวง เลขเด็ด

มาตามนัด โปเตโต้ ปล่อยเลขเด็ด 16 ต.ค. 69 ครบ 8 คู่ เตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อวง

54 นาที ที่แล้ว
&quot;ศุภชัย&quot; ท้า &quot;ศิริโชค&quot; ยื่นยุบพรรค ปมเงินบริจาค ลั่นหากมีหลักฐาน จะได้ขุดหลุมรอ ข่าวการเมือง

“ศุภชัย” ท้า “ศิริโชค” ยื่นยุบพรรค ปมเงินบริจาค ลั่นหากมีหลักฐาน จะได้ขุดหลุมรอ

56 นาที ที่แล้ว
ยินดี! ฟารีดา ไหทองคำ คลอด น้องเวร่า แล้ว จับตาโมเมนต์ ติณติณ เจอลูกสาวครั้งแรก บันเทิง

ยินดี! ฟารีดา ไหทองคำ คลอด น้องเวร่า แล้ว จับตาโมเมนต์ ติณติณ เจอลูกสาวครั้งแรก

57 นาที ที่แล้ว
โจ่งแจ้งเกินไป เน็ตไอดอลสาวไทยลอบทำงานผิดกฎหมายในไต้หวัน ถ่ายคลิปเต้น แถมต่อเติมห้องคาราโอเกะไฟนีออน ถูกจับยกแก๊ง 20 คน ข่าวต่างประเทศ

ติดติ๊กตอกจนซวย! ไต้หวันจับ 20 ผีน้อยไทย หลังโพสต์คลิปเต้น ดื่มดริ้ง ระหว่างทำงานในไร่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 16 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 50 บาท ทองแท่งขาย 66,000 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากออมทรัพย์ล่าสุด ถ่ายทอดสด 09.30 น. ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากออมทรัพย์ล่าสุด ถ่ายทอดสด 09.30 น.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด งานรำลึก 56 ปี มิตร ชัยบัญชา รับงวด 16 ต.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด งานรำลึก 56 ปี มิตร ชัยบัญชา รับงวด 16 ต.ค. 69

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดรถโกคาร์ท น้องพายุ เลขเด็ด

ส่องเลขเด็ด รถโกคาร์ท ‘น้องพายุ’ ลุ้นโชคงวด 16 ต.ค. 69

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
AI ทำนาย สงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดขึ้นปีไหน ใกล้เข้ามามากแล้ว ข่าวต่างประเทศ

AI ทำนาย สงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดขึ้นปีไหน ใกล้เข้ามามากแล้ว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตำนาน มาร์ธา ทิลาร์ เจ้าแม่เครื่องสำอางผู้ก่อตั้ง Sariayu เสียชีวิตวัย 89 ปี ข่าวต่างประเทศ

ปิดตำนาน มาร์ธา ทิลาร์ เจ้าแม่เครื่องสำอางผู้ก่อตั้ง Sariayu เสียชีวิตวัย 89 ปี

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิมาโมริ มายะ นางเอกเซนไต เผยเรื่องช็อก เคยท้องตอน ม.4 โดนถล่มยับ บันเทิง

อิมาโมริ มายะ นางเอกเซนไต เผยเรื่องช็อก เคยท้องตอน ม.4 โดนถล่มยับ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 ต.ค. 69 Line News

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 16 ต.ค. 69 ฟันเลขเด่นมาแรง ลุ้นโชคก่อนหวยออก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสี่ยวเยว่ อินฟลูฯ สูง 218 ซม. เสียชีวิตหลังป่วยรุมเร้า ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ ต่างไซซ์ ป่วยรุมเร้าทรุดเสียชีวิต คนรักใจสลาย ทิ้งลูกไม่ถึงขวบกำพร้าแม่

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 15/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง ตรวจหวย

ตรวจหวยลาว 15 ต.ค. 69 ผลรางวัลเลข 6 ตัว เช็กสถิติ พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซอร์ไพรส์วงการ! นางเอกออสการ์ ตั้งท้องลูกคนที่ 3 ในวัย 52 ปี บันเทิง

เซอร์ไพรส์วงการ! นางเอกออสการ์ ตั้งท้องลูกคนที่ 3 ในวัย 52 ปี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16/10/69 จัดเต็มก่อนโค้งสุดท้าย วิ่ง 2-1 เลขท้ายครบชุด Line News

เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16/10/69 จัดเต็มก่อนโค้งสุดท้าย วิ่ง 2-1 เลขท้ายครบชุด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปยึด! หุ่นยนต์หื่น ทำอนาจาร สาว 16 กลางเมือง ตร.เร่งสอบคนควบคุม พบหลักฐานคาไลฟ์