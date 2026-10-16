ปิดชั่วคราว MRT สถานีศูนย์สิริกิติ์ 16 ต.ค. 69 สถานีอื่นวิ่งปกติ รับประชุมใหญ่ IMF-World Bank
BEM แจ้งปิดสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF-World Bank 2026 พร้อมสรุปถนนที่ปิดและรถเมล์ที่ปรับเส้นทาง
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM แจ้งปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ชั่วคราววันนี้ (16 ตุลาคม 2569) ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการประชุม IMF-World Bank Group Annual Meeting 2026
ผู้โดยสารยังใช้บริการ MRT สถานีอื่นได้ตามปกติ BEM ขออภัยในความไม่สะดวก
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) ระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตามกำหนดการของธนาคารโลก วันที่ 16 ตุลาคมเป็นวันประชุมใหญ่ (Plenary Session) ซึ่งกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้
เมื่อวานนี้ (15 ตุลาคม) สถานีเปิดให้บริการตามรอบเวลาเดิม ตามที่กระทรวงการคลังและคณะผู้จัดงานแจ้งไว้
คณะผู้จัดงานประกาศมาตรการจราจรประจำวันนี้เพิ่มเติม โดยระบุว่ายกระดับการรักษาความปลอดภัยหลังมีกลุ่มผู้ชุมนุมในพื้นที่ รายละเอียดมีดังนี้
- ถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่ง ปิดการจราจรระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม 4
- ถนนเพลินจิตขาออก ปิดการจราจรระหว่างแยกเพลินจิตถึงแยกนานา เวลา 08.00 ถึง 13.00 น.
- รถประจำทางสาย 2, 40, 48, 501, 508 และสายอื่นที่ผ่านพื้นที่ อาจปรับเส้นทางเลี่ยงจุดปิดจราจร ตรวจสอบเส้นทางล่าสุดได้ทางเฟซบุ๊ก เอ็กซ์ และสายด่วนจราจร 1197
- ผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เข้าออกได้ตามปกติ
- รถยนต์ส่วนบุคคลและแท็กซี่รับส่งผู้เข้าร่วมประชุมได้เฉพาะจุดนอกแนวรักษาความปลอดภัย
เครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและไอเอ็มเอฟ (People’s Network Against World Bank–IMF) ปักหลักชุมนุมค้างคืนที่แยกพระราม 4 ตั้งแต่เมื่อวาน โดยตำรวจตรึงกำลังดูแลความเรียบร้อย ตามรายงานของกรุงเทพธุรกิจเมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 15 ตุลาคม
วันนี้ยังเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะหน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนภาคเอกชนรัฐบาลเพียงขอความร่วมมือ ให้ตรวจสอบประกาศของบริษัทตนเอง
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