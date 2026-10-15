ภูมิใจไทย โต้ปมเงินบริจาค “สส.ไอเดียร์” ยันเป็นเงินสุจริต หักจากบัญชีเข้าพรรค
ภูมิใจไทย โต้ปมเงินบริจาค 150,000 บาท “สส.ไอเดียร์” ยันเป็นเงินสุจริต หักจากบัญชีเงินเดือนเข้าพรรค ด้วยความสมัครใจ
15 ตุลาคม 2569 น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย ชี้แจงกรณีนายศิริโชค โสภา อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาตรวจสอบบัญชีเงินบริจาค 150,000 บาท ของนางสาวสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ ที่บริจาคเข้าพรรคภูมิใจไทย
นางสาวแนน บุณย์ธิดา ระบุว่า เป็นเรื่องปกติที่ สส.พรรคภูมิใจไทยบริจาคให้พรรค โดยหักจากเงินที่ได้รับจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรง ซึ่งเป็นความสมัครใจของแต่ละคน เพื่อให้พรรคนำไปทำกิจกรรมต่างๆ และเป็นเงินที่มาจากเงินเดือน สส.
ส่วนข้อสงสัยของนายศิริโชค นางสาวแนน บุณย์ธิดา กล่าวว่า นายศิริโชคเคยเป็น สส. และเข้าใจว่าเคยบริจาคให้พรรคการเมืองมาก่อน จึงน่าจะทราบดีว่ามีวิธีดำเนินการอย่างไรบ้าง
เมื่อถูกถามว่าเงินบริจาคของนางสาวสุชาดาเป็นเงินสุจริตหรือไม่ นางสาวแนน บุณย์ธิดา ย้ำว่า สส.จะให้หักโดยตรงจากบัญชีเงินเดือนส่งมาที่พรรค ส่วนความพยายามเชื่อมโยงไปถึงสามีของนางสาวสุชาดาที่อาจทำเว็บพนัน นางสาวแนน บุณย์ธิดา ยืนยันว่าเป็นการหักโดยตรงจากบัญชีเงินเดือน
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