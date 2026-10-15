เรื่องใหญ่แล้ว! เขมร ดึง 50 นางงามโชว์สไบไทย เล่นใหญ่ พิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ
กัมพูชาเตรียมจัดใหญ่ ดึง 50 นางงามโชว์สไบ เคลมชุดไทย พิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ ประกาศสิทธิ์มรดกวัฒนธรรม อ้างภาพจากกำแพงหินอีกตามเคย
กัมพูชาเดินหน้าแผนการแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสู่สายตานานาชาติ แบบไม่อาย เตรียมนำเสนอความงดงามของ สไบไทย (Sbai) ผืนผ้าพาดไหล่ตามแบบประเพณีราชสำนักไทย ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 รวมทั้งกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาโอลิมปิกแห่งชาติ กรุงพนมเปญ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 โดยมี สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เดินทางมาเป็นประธาน
หลายหน่วยงานภาครัฐร่วมมือกันจัดเตรียมงาน ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา, กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์, กระทรวงกิจการสตรี, คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกัมพูชา (NOCC) รวมถึงกองประกวดมิสแคมโบเดีย การแสดงชุดพิเศษนี้จะผสมผสานศิลปะการร่ายรำแบบดั้งเดิมเข้ากับดนตรีร่วมสมัย โดยมีผู้เข้าประกวดและเจ้าของตำแหน่งจากเวทีระดับนานาชาติกว่า 50 คน เช่น มิสเวิลด์, มิสยูนิเวิร์ส, มิสอินเตอร์เนชันแนล ร่วมกับศิลปินท้องถิ่น มาร่วมเดินแบบสวมใส่ผ้าสไบไทยหลากหลายรูปแบบ
บู จันนา ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ ระบุถึงเป้าหมายสำคัญของการแสดงว่า ต้องการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ละครระบำหน้ากากที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พร้อมทั้งอธิบายประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเครื่องแต่งกายสไบไทยให้ชัดเจน เพื่อคลี่คลายข้อพิพาทเรื่องการบิดเบือนประวัติศาสตร์จากประเทศเพื่อนบ้าน
ที่ปรึกษากล่าวเน้นย้ำถึงข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ว่า ภาพสลักหินในปราสาทหินยุคนครวัดถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญ ยืนยันถึงต้นกำเนิดของผ้าสไบว่าเป็นของเขมร ทว่าฝ่ายไทยยังคงอ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของ กัมพูชาจึงจำเป็นต้องใช้เวทีการแสดงศิลปะผสานกับการแข่งขันกีฬาระดับชาติ เพื่อประกาศความเป็นเจ้าของทางวัฒนธรรมต่อประชาคมโลกอย่างเป็นทางการ
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