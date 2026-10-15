ส่งกำลังใจ ‘กันต์ ชุณหวัตร’ อดีตนักแสดง สูญเสียพ่อ โพสต์อำลาจากไปไม่กลับ
กันต์ ชุณหวัตร สูญเสียคุณพ่อคำรณ โพสต์อาลัยเดินทางดี ๆ ครอบครัวเตรียมจัดพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรม ณ วัดธาตุทอง
วันที่ 15 ตุลาคม 2569 เพื่อนวงการบันเทิงและแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจให้กับ กันต์ ชุณหวัตร อดีตนักแสดงหนุ่มที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในบทบาท “ต้า” จากซีรีส์วัยรุ่นฮอร์โมนส์ (Hormones) หลังเจ้าตัวออกมาแจ้งข่าวเศร้าว่าได้สูญเสีย คุณพ่อคำรณ ชุณหวัตร
หนุ่มกันต์โพสต์ข้อความอาลัยถึงคุณพ่อผ่านอินสตาแกรม gunnjunhavat ด้วยข้อความว่า “เดินทางดี ๆ พ่อ สงสัยไม่ได้เที่ยวนานหนีเที่ยวซะแล้ว ฝากแช่เบียร์เย็น ๆ รอไว้หน่อยนะ แต่คงอีกนานแหละกว่าจะไปเอา”
ทางครอบครัวชุณหวัตรได้แจ้งกำหนดการสวดอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจคุณพ่อคำรณ โดยจัดขึ้น ณ ศาลา 11 วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569
- เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569
- เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2569
- เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2569
- เวลา 12.00 น. พิธีประชุมเพลิง ณ เมรุหน้า
ในโอกาสนี้ ครอบครัวชุณหวัตรฝากเรียนเชิญญาติมิตรและผู้ที่เคารพรักเข้าร่วมพิธีเพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย และขออภัยหากไม่ได้เดินทางไปเรียนเชิญด้วยตัวเอง
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