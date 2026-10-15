สภาการพยาบาล มีมติตั้งกรรมการ พิจารณาโทษ “ป้าแมว” ปมเตียงติดกรงเหล็ก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 17:23 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 17:23 น.
สภาการพยาบาล มีมติตั้งกรรมการ พิจารณาโทษ "ป้าแมว" ปมเตียงติดกรงเหล็ก

สภาการพยาบาล มีมติเห็นชอบ ตั้งกรรมการพิจารณาโทษ “ป้าแมว” เจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.กาญจนบุรี ปมเตียงติดกรงเหล็ก

จากกรณีที่มีการตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง “โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม” ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หลังพบเตียงที่มีกรงเหล็กครอบ ร.อ.หญิง ภรเสริมสิริ หรือ “ป้าแมว” เจ้าของศูนย์ ให้เหตุผลว่าติดตั้งเพื่อป้องกันผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรง

ต่อมากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งปิดสถานบริการอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย เพราะให้บริการเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต และลักลอบรับดูแลผู้ป่วยจิตเวช

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ป้าแมวเคยให้สัมภาษณ์สื่อว่าทำถูกต้องตามใบอนุญาต ทุกอย่างคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย และยืนยันว่าไม่มีการทำร้ายร่างกาย ส่วนกรงเหล็กนั้น ป้าแมวอ้างว่าแพทย์หลายท่านวิจารณ์ว่าเป็นนวัตกรรมที่ดี ผู้ป่วยนอนพลิกตัวได้โดยบาดแผลไม่ถูกกดทับ

ล่าสุด สภาการพยาบาล ได้เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2569 เห็นชอบให้ดำเนินการตั้งกรรมการพิจารณาโทษ กรณีป้าแมว เจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ “โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม” จังหวัดกาญจนบุรี ในกรณีใช้เตียงกรงเหล็กและการดูแลผู้ป่วย

สภาการพยาบาล ประกาศ
FB/ สภาการพยาบาล

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 17:23 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 17:23 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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