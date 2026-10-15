ช่างเครื่องรถ “น้องพายุ” ขอโทษ ยันไม่เจตนาได้เปรียบ เล่าที่มาเปลี่ยนเสื้อสูบรถน้องพายุ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 16:55 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 16:57 น.
ช่างเครื่องรถ "น้องพายุ" ขอโทษ ยันไม่เจตนาได้เปรียบ เล่าที่มาเปลี่ยนเสื้อสูบรถน้องพายุ

เชษฐ์ ช่างเครื่องประจำทีมดีที มอเตอร์สปอร์ต (DT Motorsport) เล่าเหตุเสื้อสูบเดิมเป็นรอยช่วงซ้อม เข้าใจว่ารุ่นเก่าเลือกใช้ได้ ขอโทษปมรถโกคาร์ทน้องพายุ รุ่นคาเด็ต บี (Cadet B)

วันนี้ (15 ตุลาคม 2569) เชษฐ์ ช่างเครื่องประจำทีมดีที มอเตอร์สปอร์ต (DT Motorsport) ชี้แจงว่าเปลี่ยนเสื้อสูบเครื่องยนต์รถโกคาร์ทหมายเลข 69 ของน้องพายุเป็นรุ่นเก่า เพราะเสื้อสูบเดิมเป็นรอยและใช้แข่งไม่ได้ พร้อมขอโทษที่ทำให้เกิดความสับสน และยืนยันว่าไม่มีเจตนาสร้างความได้เปรียบ

เชษฐ์เล่าว่าเครื่องยนต์หมายเลข 027632 ที่ได้รับจากโครงการผ่านการแข่งขันมา 2 สนามและใช้ซ้อมมามาก ระหว่างวันซ้อมก่อนแข่งรถมีอาการวิ่งไม่ออก เวลาต่อรอบช้าลง จึงเปิดเครื่องตรวจและพบรอยที่เสื้อสูบด้านหลังไอเสีย

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เชษฐ์ ช่างเครื่องประจำทีมดีที มอเตอร์สปอร์ต
DT Motorsport

เชษฐ์เห็นว่าเสื้อสูบที่เป็นรอยไม่น่าทำเวลาได้ดี และใช้แข่งในสุดสัปดาห์นั้นไม่ทัน จึงไปถามเฮียตี๋ว่าเสื้อสูบรุ่นเก่าใช้ได้หรือไม่ ได้รับคำตอบว่าได้ และให้ดูในกติกา

เมื่อเปิดกติกา เชษฐ์เห็นคำว่า OR อยู่ข้างรูปเสื้อสูบรุ่นเก่า จึงเข้าใจว่าแปลว่า “หรือ” และสามารถเลือกใช้ได้

เชษฐ์หาเสื้อสูบรุ่นเก่าที่ทีมมีอยู่ ซึ่งเคยใช้แข่งในโครงการทรู (True) ตรวจแล้วใช้ได้ จึงนำมาติดตั้งและกลับไปซ้อมอีกครั้ง เวลาต่อรอบสูสีกับคู่แข่ง จึงเห็นว่าไม่มีอะไรผิดปกติ ไล่จูนเครื่องและซ้อมต่อโดยไม่มีปัญหา

จากนั้นนำรถเข้าตรวจสภาพ เชษฐ์ระบุว่าผู้ตรวจสภาพของรายการซึ่งมาจากโรงงานไอเอเอ็มอี (IAME) ตรวจเช็กและซีลเครื่องเรียบร้อย รถแข่งจนจบรอบไฟนอล (Final) และน้องพายุเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1

หลังแข่ง รถอันดับ 1 ถึง 3 ถูกตรวจสภาพเครื่องยนต์อย่างละเอียด เชษฐ์รื้อเครื่องตามที่กรรมการตรวจสภาพจากโรงงาน IAME แจ้ง ผลตรวจไม่พบปัญหาหรือความผิดปกติ จึงนำรถกลับได้ เชษฐ์ระบุว่านี่คือการยืนยันจากกรรมการกลางที่มาจากโรงงาน IAME ว่ารถหมายเลข 69 ผ่านการตรวจสอบ

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เชษฐ์ยังชวนให้ตรวจข้อมูลหากสงสัยว่าเสื้อสูบรุ่นเก่าเร็วกว่าจริง โดยดูความเร็วสูงสุดของแต่ละคันในรุ่นคาเด็ต บี หรือเวลาต่อรอบที่ดีที่สุดในแต่ละฮีต

เรื่องการตีความเอกสารหน้า 20 เชษฐ์ยอมรับว่าอาจเข้าใจคลาดเคลื่อน แต่ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการสร้างความได้เปรียบ เพียงต้องการให้รถกลับมาแข่งขันได้ และระบุว่าได้สอบถามผู้จัดการแข่งขันแล้ว

เชษฐ์หาเสื้อสูบรุ่นเก่าที่ทีมมีอยู่ ซึ่งเคยใช้แข่งในโครงการทรู
DT Motorsport

เชษฐ์ให้เหตุผลว่าหากผิดจริง กรรมการจากโรงงาน IAME ที่ตรวจสภาพควรแจ้งตั้งแต่ตรวจเสร็จ หรือมีเอกสารให้เซ็นรับทราบ แต่กรรมการแจ้งว่าผ่านและให้นำอุปกรณ์เครื่องกลับได้

หลังเกิดการประท้วง เชษฐ์ปรึกษาผู้ใหญ่ที่นับถือหลายคน และเพื่อนชาวต่างชาติที่ทักมาสอบถาม ได้รับความเห็นว่าไม่น่ามีปัญหา หากเป็นข้อกำหนดตามที่ IAME ออกมา

เชษฐ์ปิดท้ายว่าหากการกระทำทำให้เกิดความสับสนหรือปัญหาทะเลาะกัน ขอโทษมา ณ ที่นี้ และย้ำว่าทั้งหมดทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้มีเจตนาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบจากการแข่งขัน

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คำชี้แจงมีขึ้นหลังราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (รยสท.) แถลงเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 ว่าเครื่องยนต์รถหมายเลข 69 ไม่ตรงกับสเปกที่กติกากำหนด จึงไม่ถูกต้องตามกติกา ทีม DT Motorsport แถลงน้อมรับคำตัดสินและขอโทษทุกฝ่ายในวันเดียวกัน

พฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ นายก รยสท. ระบุว่าสมาคมไม่ใช่ผู้จัดการแข่งขัน จึงส่งผลตรวจให้ทูดับเบิลยู คาร์ทติ้ง (2W Karting) ผู้จัด เพื่อประกาศผลและพิจารณาบทลงโทษตามระเบียบ ทีมของน้องพายุมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 16:55 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 16:57 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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