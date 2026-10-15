อิมาโมริ มายะ นางเอกเซนไต เผยเรื่องช็อก เคยท้องตอน ม.4 โดนถล่มยับ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 20:43 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 20:43 น.
อิมาโมริ มายะ นางเอกเซนไต เผยเรื่องช็อก เคยท้องตอน ม.4 โดนถล่มยับ

อิมาโมริ มายะ อดีตนักแสดงสาวจาก No.1 Sentai Gozyuger เปิดใจกลางรายการยูทูบว่าเคยตั้งครรภ์ขณะเรียนชั้นมัธยม 4 ล่าสุดออกมาขอโทษที่พูดเรื่องละเอียดอ่อนโดยไม่รอบคอบ ไม่ตอบ ทำแท้งหรือไม่

กลับมาเป็นประเด็นร้อนในวงการบันเทิงญี่ปุ่นอีกครั้ง สำหรับ อิมาโมริ มายะ (Imamori Maya) วัย 20 ปี อดีตนักแสดงผู้รับบท อิจิคาวะ สุมิโนะ หรือ Gozyu Unicorn นักรบสีดำหญิงคนแรกที่เป็นสมาชิกหลักของแฟรนไชส์ Super Sentai ในเรื่อง No.1 Sentai Gozyuger

ล่าสุด มายะไปปรากฏตัวในคลิปของ นากามาจิ เจพี (Nakamachi JP) ยูทูบเบอร์ชื่อดังของญี่ปุ่น พร้อมพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับข่าวฉาว ชีวิตหลังออกจากวงการบันเทิง รวมถึงความต้องการแต่งงานและมีครอบครัว

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ระหว่างการสนทนา มายะกล่าวขึ้นมาว่า เธอเคยท้องหนึ่งครั้งขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายปี 1 หรือเทียบได้กับช่วง ม.4 ของไทย ทำให้นากามาจิ เจพี แสดงอาการตกใจ ถามกลับว่า เธอแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการเปิดเผยเรื่องนี้ต่อหน้ากล้อง

อดีตนักแสดงสาวตอบว่า คนที่รู้เรื่องนี้ก็รับรู้อยู่แล้ว ก่อนเล่าต่อว่า ผู้ชายที่เกี่ยวข้องเป็นแฟนคนแรกของเธอ เป็นนักเรียนชาวจีนรุ่นพี่ที่มีอายุมากกว่า 2 ปี เรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน

ความสัมพันธ์ในช่วงเวลานั้นว่าเต็มไปด้วยความรุนแรง อีกฝ่ายทำร้ายร่างกาย เมื่อทะเลาะกัน เธอล็อกประตูบ้าน แฟนเก่าเคยปีนท่อน้ำขึ้นมาบริเวณชั้น 2 เพื่อเข้าไปหาเธอ ฝ่ายชายวิดีโอคอลมาจากบริเวณทะเลและขู่ว่าจะทำร้ายตัวเองหากถูกบอกเลิก โดยมายะเล่าว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวลงเอยด้วยการที่ทั้งคู่ต้องออกจากโรงเรียน

ปกโฟโต้บุ๊กเล่มแรก 恋がはじまる ของ อิมาโมริ มายะ ผู้ชนะ Miss Magazine 2023 จากสำนักพิมพ์โคดันฉะ

เมื่อถูกถามถึงเป้าหมายในอนาคต มายะตอบว่า ขณะนี้เธอมีอายุ 20 ปี และต้องการแต่งงานอย่างมาก หากพบคนดีที่พร้อมสร้างครอบครัวก็อยากมีลูกทันที โดยอธิบายว่าความต้องการมีลูกของเธอมาจาก “สัญชาตญาณ”

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คำพูดเรื่องการตั้งครรภ์กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างรวดเร็ว เพราะมายะไม่ได้อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น ทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางส่วนคาดเดาไปต่าง ๆ นานา

ต่อมาหลังโดนทัวร์ลงยับ วันที่ 13 ตุลาคม มายะโพสต์ผ่านเอ็กซ์ว่า เธอไม่ได้กล่าวว่าเคยยุติการตั้งครรภ์ พร้อมขอโทษที่ทำให้หลายคนตกใจ และยืนยันว่าต้องการสร้างชีวิตที่มีความสุขให้ได้

อิมาโมริ มายะ สวมชุดกะลาสีผูกเนกไทสีแดง ถ่ายภาพริมทะเล

ต่อมา วันที่ 14 ตุลาคม เธอออกมาชี้แจงอีกครั้งว่า ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเหตุการณ์หลังจากตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปอย่างไร พร้อมยอมรับว่าไม่คาดคิดว่าคำพูดเพียงประโยคเดียวจะนำไปสู่การวิจารณ์และการใช้ถ้อยคำรุนแรง

มายะกล่าวด้วยว่า ตลอด 6 ปีที่ผ่านมาแทบไม่มีวันใดที่เธอไม่คิดถึงเรื่องลูก ด้วยเหตุนี้ เธอจึงมองเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนเผลอพูดออกไปโดยยึดมุมมองของตัวเองเป็นหลัก ก่อนขอโทษที่กล่าวถึงเรื่องละเอียดอ่อนโดยขาดความรับผิดชอบ

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ประวัติ อิมาโมริ มายะ จากนักรบหญิงสีดำคนแรก สู่การถูกปลดจาก Gozyuger

อิมาโมริ มายะ เคยได้รับความสนใจอย่างมากจากบท Gozyu Unicorn ใน No.1 Sentai Gozyuger ก่อนเส้นทางนักแสดงต้องหยุดชะงักในเดือนพฤศจิกายน 2568

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เทียบภาพร่างนักรบ Gozyu Unicorn กับ อิมาโมริ มายะ ในบท อิจิคาวะ สุมิโนะ จาก No.1 Sentai Gozyuger

ขณะนั้นต้นสังกัดได้รับการยืนยันว่าเธอดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งที่ยังมีอายุไม่ถึง 20 ปี ซึ่งเป็นอายุขั้นต่ำตามกฎหมายญี่ปุ่น ก่อนประกาศยกเลิกสัญญา ขณะที่ Toei และสถานีโทรทัศน์ TV Asahi ให้เธอยุติการแสดงในซีรีย์

ก่อนเกิดกรณีดื่มแอลกอฮอล์ มายะเคยถูกสื่อบันเทิงญี่ปุ่นรายงานข่าวความสัมพันธ์กับสตันต์แมนที่มีครอบครัวแล้ว อย่างไรก็ตาม ประเด็นความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นรายงานข่าวและข้อกล่าวหา ไม่ใช่เหตุผลที่หน่วยงานผู้ผลิตใช้อ้างอย่างเป็นทางการในการปลดเธอออกจากรายการ

หลังหายไปจากวงการระยะหนึ่ง มายะกลับมาใช้ชื่อ อิมาโมริ มายะ ในรูปแบบฮิรางานะภาษาญี่ปุ่น พร้อมเปิดช่องยูทูบของตัวเองเพื่อเล่าเรื่องชีวิตและตอบคำถามจากผู้ติดตาม

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หนึ่งในข่าวลือที่เธอต้องเผชิญคือข้อกล่าวหาว่าได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ชาย หรือทำงานในลักษณะ “ปาปะคัตสึ” ซึ่งหมายถึงการคบหาชายอายุมากกว่าเพื่อแลกกับเงินหรือสิ่งของ

ปกโฟโต้บุ๊กดิจิทัลของ อิมาโมริ มายะ ในนิตยสาร Young Magazine ฉบับเพิ่มจำนวนหน้า 50 หน้า

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มายะปฏิเสธว่าไม่มีชายใดคอยออกค่าใช้จ่ายให้ โดยเงินที่ใช้ดำรงชีวิตมาจากเงินเก็บระหว่างทำงานในเลานจ์กลางคืนประมาณ 4 เดือน ปัจจุบันไม่ได้ทำงานดังกล่าวแล้ว

การเปิดเผยเรื่องตั้งครรภ์ในวัยเรียนจึงกลายเป็นกระแสระลอกใหม่ หลังเธอเพิ่งกลับมาสื่อสารกับสาธารณะได้ไม่นาน ขณะที่เจ้าตัวขอไม่เล่ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลของการตั้งครรภ์ พร้อมยอมรับว่าประเมินผลกระทบจากคำพูดของตัวเองน้อยเกินไป

อิมาโมริ มายะ ในลุคธรรมชาติ สวมเสื้อสีขาว นั่งริมหน้าต่างร้านกาแฟ ภาพพอร์ตเทรต อิมาโมริ มายะ ทรงผมบ็อบ ถ่ายในสตูดิโอโทนสว่าง ภาพจากโฟโต้บุ๊กของ อิมาโมริ มายะ ในชุดสีดำ อิมาโมริ มายะ ถ่ายภาพริมทะเลช่วงพระอาทิตย์ตก ในชุดถักสีขาว

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 20:43 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 20:43 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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