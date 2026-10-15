งานเข้า! หญิงขับเก๋งตาม GPS พาหลงขึ้นสะพานกลับรถ จยย. ติดแหงกถอยไม่ได้
หญิงขับเก๋งตามจีพีเอสพาขึ้นสะพานกลับรถมอเตอร์ไซค์ฝั่งท่าจีน ติดแหงกบนทางเลี้ยว ถอยหลังกลับไม่ได้ โชคดีไร้คนเจ็บ
วันที่ 15 ตุลาคม 2569 เวลา 13.50 น. เพจเฟซบุ๊ก สังคมข่าว สมุทรสาคร 2 รายงานกรณีรถเก๋งคันหนึ่งหลงทางขับขึ้นไปบนสะพานกลับรถสำหรับรถจักรยานยนต์ ฝั่งท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้รถไปติดค้างอยู่บริเวณจุดเลี้ยวของสะพานและไม่สามารถถอยหลังลงมาได้
จากการตรวจสอบพบว่าผู้ขับขี่รถเป็นผู้หญิง เดินทางมาพร้อมผู้โดยสารรวม 3 คน ทั้งหมดตั้งใจเดินทางมาทำบุญในช่วงเทศกาลกินเจ ก่อนเกิดเหตุเพิ่งเดินทางไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และเดินทางไหว้เจ้าแม่กวนอิมในฝั่งท่าฉลอม
เมื่อทำบุญเสร็จเรียบร้อย ขากลับคนขับเปิดระบบนำทาง (GPS) เพื่อเดินทางต่อ แต่ระบบกลับพาขับขึ้นมาบนจุดกลับรถสำหรับรถจักรยานยนต์จนไม่สามารถขยับหรือถอยหลังกลับลงมาได้ โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่วนรถเก๋งมีรอยขีดข่วนตามตัวถัง และยางรถยนต์แตกไปถึง 3 เส้น
ที่มาภาพและข่าวจาก : สังคมข่าว สมุทรสาคร 2
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