ทีมรถ “น้องพายุ” น้อมรับคำตัดสิน ร.ย.ส.ท. ขอโทษทุกฝ่าย ยันความผิดเป็นของทีม ไม่ใช่เด็ก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 16:19 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 16:42 น.
ทีมรถ “น้องพายุ” น้อมรับคำตัดสิน ร.ย.ส.ท. ขอโทษทุกฝ่าย ยันความผิดเป็นของทีม ไม่ใช่เด็ก
ภาพจาก : DT Motorsport

ดีที มอเตอร์สปอร์ต ขอโทษ ร.ย.ส.ท. ผู้จัดการแข่งขัน และครอบครัวนักแข่งรุ่นคาเด็ต บี (Cadet B) ปมเสื้อสูบเครื่องยนต์โกคาร์ท ย้ำไม่มีเจตนาสร้างความได้เปรียบ

ทีมดีที มอเตอร์สปอร์ต (DT Motorsport) ผู้ดูแลรถโกคาร์ทหมายเลข 69 ของน้องพายุ รังษีสิงห์พิพัฒน์ แถลงน้อมรับคำตัดสินของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.) กรณีเสื้อสูบเครื่องยนต์ในการแข่งขันรุ่นคาเด็ต บี (Cadet B) พร้อมขอโทษทุกฝ่าย และยืนยันว่าความผิดพลาดเป็นของทีม ไม่ใช่ของนักแข่ง

ทีมระบุว่าไม่โต้แย้งคำตัดสิน และขอโทษที่ตีความใบรับรองมาตรฐาน (Homologation Form) ไม่ตรงตามเจตนาของโรงงานไอเอเอ็มอี (IAME) ผู้ผลิตเครื่องยนต์

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DT Motorsport น้อมรับคำตัดสิน
ภาพจาก : DT Motorsport

ทีมย้ำว่าความผิดพลาดเป็นของทีมทั้งหมด น้องพายุเป็นเด็กที่ขับรถตามที่ทีมเตรียมให้

ทีมอธิบายว่าข้อความในเอกสารของโรงงานสร้างความสับสนให้ผู้จัดการแข่งขัน และทีมตรวจสภาพจากโรงงาน IAME ก็เข้าใจไปในทิศทางเดียวกับทีม ทีมยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ทีม DT Motorsport ขอน้อมรับคำตัดสิน-1
ภาพจาก : DT Motorsport

นับจากนี้ ทีมจะระมัดระวังในการตีความกติกามากขึ้น โดยจะสอบถามผู้จัดการแข่งขัน ผู้ควบคุมกติกา และโรงงานผู้ผลิตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการใด

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ทีมขอโทษครอบครัวของน้องพายุ และขอบคุณความช่วยเหลือที่ให้ทีมเสมอมา ขอโทษน้องๆ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและครอบครัว ผู้ติดตามที่ให้กำลังใจน้องพายุ รวมถึง ร.ย.ส.ท. ผู้จัดการแข่งขัน คณะกรรมการ และทุกครอบครัวในรุ่นคาเด็ต บี ที่เกิดความสับสนและความวุ่นวาย

ทีม DT Motorsport ขอน้อมรับคำตัดสิน ยืนยันไม่ใช่ความผิดเด็ก
ภาพจาก : DT Motorsport

ทีมปิดท้ายด้วยการแสดงความยินดีกับนักแข่งทุกคนที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ ทั้งผู้ที่จบบนโพเดียม ผู้ที่ได้แชมป์ประจำปี และทุกคนที่ก้าวข้ามใจตนเองมาร่วมแข่งขัน

เรื่องเริ่มจากการแข่งขันซูเปอร์คาร์ท ไทยแลนด์ แชมเปียนชิป 2026 (Super Kart Thailand Championship 2026) รุ่นคาเด็ต บี สำหรับนักแข่งอายุ 8 ถึง 9 ปี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2569 ที่สนามพีระเซอร์กิต จังหวัดชลบุรี น้องพายุ ลูกชายของชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต และน็อต วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์ เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1

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ทีมทีเอ็นพี มอเตอร์สปอร์ต (TNP Motorsport) ของปอ ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ ซึ่งมีน้องแมคลาเรนเข้าเส้นชัยอันดับ 2 ยื่นประท้วงให้ตรวจสอบเสื้อสูบ เพราะสงสัยว่าเป็นชิ้นส่วนคนละรุ่นกับที่รถคันอื่นใช้ ผลการแข่งขันจึงยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ

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ทีม DT Motorsport ขอโทษทุกฝ่าย
ภาพจาก : DT Motorsport

ระหว่างที่ ร.ย.ส.ท. รวบรวมเอกสารและหลักฐานจากผู้เกี่ยวข้อง DT Motorsport ชี้แจงว่าเครื่องยนต์เป็นรุ่นไอเอเอ็มอี เอ็กซ์30 วอเตอร์ สวิฟต์ 60 ซีซี (IAME X30 Water Swift 60cc) ของแท้ ไม่มีการดัดแปลง และเสื้อสูบอยู่ในใบรับรองมาตรฐานหมายเลข 364/H ตามข้อ 14 ของข้อบังคับทางเทคนิค

วันที่ 15 ตุลาคม 2569 ร.ย.ส.ท. แถลงผลตรวจสอบว่าเครื่องยนต์รถหมายเลข 69 ไม่ตรงกับสเปกที่กติกากำหนด จึงไม่ถูกต้องตามกติกา รุ่นนี้กำหนดให้รถทุกคันใช้เครื่องยนต์ตามสเปกและหมายเลขมาตรฐานเดียวกัน

พฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ นายก ร.ย.ส.ท. ระบุว่าสมาคมไม่ใช่ผู้จัดการแข่งขัน จึงไม่ลงรายละเอียดว่าความแตกต่างของเครื่องยนต์ส่งผลต่อสมรรถนะรถมากน้อยเพียงใด

ร.ย.ส.ท. จะส่งผลตรวจให้ผู้จัดการแข่งขันคือทูดับเบิลยู คาร์ทติ้ง (2W Karting) เพื่อประกาศผลและพิจารณาบทลงโทษตามระเบียบ ทีมของน้องพายุยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 16:19 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 16:42 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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