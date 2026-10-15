AI ทำนาย สงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดขึ้นปีไหน ใกล้เข้ามามากแล้ว
แม้สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงนานกว่า 80 ปี ทว่าความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลก ทั้งสงครามรัสเซีย-ยูเครนกับสถานการณ์ตึงเครียดตามภูมิภาคต่างๆ ยังคงคุกรุ่น ล่าสุดระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ประเมินแนวโน้มช่วงเวลาที่อาจเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 ข่าวดี มองว่าความเสี่ยงภายใน 1-2 ปีนี้ (ปี 2569–2570) ยังอยู่ในระดับต่ำ ทว่าช่วงทศวรรษหน้าถือเป็นช่วงเวลาที่น่ากังวลอย่างยิ่ง
ระบบ AI ระบุว่าช่วงปี 2028–2035 (พ.ศ. 2571–2578) อาจเป็นช่วงที่ความขัดแย้งรุนแรงลุกลามบานปลาย ปัจจัยเสี่ยงใหญ่ที่สุดคือปฏิกิริยาลูกโซ่จากการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างรัสเซียกับนาโต (NATO), การปะทะระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในประเด็นไต้หวัน หรือสงครามระดับภูมิภาคที่ดึงมหาอำนาจเข้าร่วมรบ “หากจำเป็นต้องเลือกวันใดวันหนึ่งขึ้นมาจากการคาดเดาล้วนๆ วันนั้นอาจเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2030”
อย่างไรก็ตาม AI เน้นย้ำว่าไม่ได้ต้องการสร้างความตื่นตระหนก ความเสี่ยงดังกล่าวมีอยู่จริงแต่สงครามระดับโลกไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ชาติมหาอำนาจต่างมีเหตุผลสำคัญที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งขนาดใหญ่ สถานการณ์ตึงเครียดไม่ได้หมายความว่าจะเกิดสงครามทันทีเสมอไป การประเมินนี้เป็นเพียงการคาดเดาคร่าวๆ ไม่ใช่การพยากรณ์ทางสถิติที่มีความแม่นยำ
ทัศนะของ AI สอดคล้องกับความกังวลของผู้นำระดับนานาชาติ เวส สตรีตติง รัฐมนตรีกลาโหมแห่งสหราชอาณาจักร เคยเตือนว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามความมั่นคงสูงสุด ทั้งระบุว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงสงครามมากกว่าช่วงเวลาใดในชีวิตของตน ขณะที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เคยแสดงความเห็นว่าโลกกำลังยืนอยู่บนปากเหวของสงครามโลกครั้งที่ 3 พร้อมชูนโยบายสร้างสันติภาพผ่านการแสดงแสนยานุภาพที่เข้มแข็ง
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