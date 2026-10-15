AI ทำนาย สงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดขึ้นปีไหน ใกล้เข้ามามากแล้ว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 21:17 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 21:17 น.
AI ทำนาย สงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดขึ้นปีไหน ใกล้เข้ามามากแล้ว

แม้สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงนานกว่า 80 ปี ทว่าความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลก ทั้งสงครามรัสเซีย-ยูเครนกับสถานการณ์ตึงเครียดตามภูมิภาคต่างๆ ยังคงคุกรุ่น ล่าสุดระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ประเมินแนวโน้มช่วงเวลาที่อาจเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 ข่าวดี มองว่าความเสี่ยงภายใน 1-2 ปีนี้ (ปี 2569–2570) ยังอยู่ในระดับต่ำ ทว่าช่วงทศวรรษหน้าถือเป็นช่วงเวลาที่น่ากังวลอย่างยิ่ง

ระบบ AI ระบุว่าช่วงปี 2028–2035 (พ.ศ. 2571–2578) อาจเป็นช่วงที่ความขัดแย้งรุนแรงลุกลามบานปลาย ปัจจัยเสี่ยงใหญ่ที่สุดคือปฏิกิริยาลูกโซ่จากการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างรัสเซียกับนาโต (NATO), การปะทะระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในประเด็นไต้หวัน หรือสงครามระดับภูมิภาคที่ดึงมหาอำนาจเข้าร่วมรบ “หากจำเป็นต้องเลือกวันใดวันหนึ่งขึ้นมาจากการคาดเดาล้วนๆ วันนั้นอาจเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2030”

อย่างไรก็ตาม AI เน้นย้ำว่าไม่ได้ต้องการสร้างความตื่นตระหนก ความเสี่ยงดังกล่าวมีอยู่จริงแต่สงครามระดับโลกไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ชาติมหาอำนาจต่างมีเหตุผลสำคัญที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งขนาดใหญ่ สถานการณ์ตึงเครียดไม่ได้หมายความว่าจะเกิดสงครามทันทีเสมอไป การประเมินนี้เป็นเพียงการคาดเดาคร่าวๆ ไม่ใช่การพยากรณ์ทางสถิติที่มีความแม่นยำ

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ทัศนะของ AI สอดคล้องกับความกังวลของผู้นำระดับนานาชาติ เวส สตรีตติง รัฐมนตรีกลาโหมแห่งสหราชอาณาจักร เคยเตือนว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามความมั่นคงสูงสุด ทั้งระบุว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงสงครามมากกว่าช่วงเวลาใดในชีวิตของตน ขณะที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เคยแสดงความเห็นว่าโลกกำลังยืนอยู่บนปากเหวของสงครามโลกครั้งที่ 3 พร้อมชูนโยบายสร้างสันติภาพผ่านการแสดงแสนยานุภาพที่เข้มแข็ง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 21:17 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 21:17 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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