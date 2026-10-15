ยึด! หุ่นยนต์หื่น ทำอนาจาร สาว 16 กลางเมือง ตร.เร่งสอบคนควบคุม พบหลักฐานคาไลฟ์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 23:01 น.
ยึด! หุ่นยนต์หื่น ทำอนาจาร สาว 16 กลางเมือง ตร.เร่งสอบคนควบคุม พบหลักฐานคาไลฟ์

สั่งยึด! หุ่นยนต์หื่น ทำอนาจาร สาว 16 กลางเมือง พบหลักฐานคาไลฟ์ กลุ่มวัยรุ่นชาย ตั้งใจควบคุมก่อเหตุล่วงละเมิด ตำรวจเร่งสอบปากคำ-ตรวจสอบโปรแกรม

กลายเป็นเรื่องร้อนโลกออนไลน์เมื่อปรากฎคลิปกลุ่มวัยรุ่นชายควบคุมหุ่นยนต์กระทำอนาจารสาววัย 16 ปีกลางเมือง โคโลญจน์ รัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย ทางตะวันตกของประเทศเยอรมนี เมื่อช่วงดึกของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (11 ต.ค. 69)

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง 23.45 น. ถึงเที่ยงคืน โดยหุ่นยนต์ความสูงประมาณ 1.20 เมตร ซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อกล้ามสีขาว สร้อยคอสีทอง และแว่นกันแดด ได้เคลื่อนตัวเข้าหาเด็กสาววัย 16 ปีจากด้านหลังและแสดงท่าทางล่วงเกินทางเพศอย่างตั้งใจ ขณะที่เจ้าของหุ่นยนต์วัย 16 ปีและเพื่อนร่วมทางวัย 19 ปี ได้ยืนแอบถ่ายคลิปวิดีโอพร้อมทั้งไลฟ์สด เหตุการณ์ดังกล่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างสนุกสนาน

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ยึด! หุ่นยนต์หื่น ทำอนาจาร สาว 16 กลางเมือง ตร.เร่งสอบคนควบคุม พบหลักฐานคาไลฟ์-2
ภาพจาก : X @75secondes

เด็กสาววัย 16 ปี พร้อมเพื่อนเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและสามารถติดตามตัวผู้ต้องสงสัยทั้งสองรายได้ โดยพบตัวหุ่นยนต์ถูกซุกซ่อนไว้ ภายในกระโปรงหลังของรถยนต์ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยึดหุ่นยนต์และโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องสงสัยไว้เป็นหลักฐาน

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบทางเทคนิคว่า การเคลื่อนไหวและการกระทำของหุ่นยนต์ถูกตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าหรือถูกควบคุมแบบเรียลไทม์ในขณะเกิดเหตุ

ยึด! หุ่นยนต์หื่น ทำอนาจาร สาว 16 กลางเมือง ตร.เร่งสอบคนควบคุม พบหลักฐานคาไลฟ์-3
ภาพจาก : X @75secondes
ยึด! หุ่นยนต์หื่น ทำอนาจาร สาว 16 กลางเมือง ตร.เร่งสอบคนควบคุม พบหลักฐานคาไลฟ์-4
ภาพจาก : X @75secondes

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อ้างอิงจาก : cnn, bbc, X @75secondes

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 23:01 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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