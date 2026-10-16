ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 16:30 น.
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

เช็กผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 ตรวจสอบ ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ ครบทุกรางวัล พร้อมสถิติย้อนหลัง

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เตรียมประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 บรรดาคอหวยและนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศสามารถนำลอตเตอรี่ที่มีอยู่ในมือมาตรวจสอบความถูกต้องได้ทันที ทีมงานได้รวบรวมผลการออกรางวัลทุกประเภททั้ง รางวัลที่ 1, เลขหน้า 3 ตัว, เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว มาไว้ให้ตรวจกันอย่างละเอียดครบถ้วนทุกรางวัลในรูปแบบ “ใบเรียงเบอร์”

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ต.ค. 69 (16/10/69)

  • รางวัลที่ 1 : 011781
  • เลขหน้า 3 ตัว : 402 – 392
  • เลขท้าย 3 ตัว : 171 – 255
  • เลขท้าย 2 ตัว : 48
เรียงเบอร์ 16 10 69
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

หากถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ.นนทบุรี โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 -15.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์

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หรือติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากขึ้นเงินรางวัลกับธนาคาร สามารถขึ้นเงินรางวัลได้เฉพาะงวดปัจจุบันยกเว้นรางวัลที่ 1

ผลการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล 5 งวดล่าสุด

งวดประจำวันที่ 1 ต.ค. 69

  • รางวัลที่ 1: 402701
  • เลขหน้า 3 ตัว: 791 – 912
  • เลขท้าย 3 ตัว: 058 – 396
  • เลขท้าย 2 ตัว: 70

งวดประจำวันที่ 16 ก.ย. 69

  • รางวัลที่ 1: 730640
  • เลขหน้า 3 ตัว: 060 – 521
  • เลขท้าย 3 ตัว: 266 – 041
  • เลขท้าย 2 ตัว: 64

งวดประจำวันที่ 1 ก.ย. 69

  • รางวัลที่ 1: 417212
  • เลขหน้า 3 ตัว: 257 – 346
  • เลขท้าย 3 ตัว: 136 – 740
  • เลขท้าย 2 ตัว: 04

งวดประจำวันที่ 16 ส.ค. 69

  • รางวัลที่ 1: 004615
  • เลขหน้า 3 ตัว: 731 – 429
  • เลขท้าย 3 ตัว: 937 – 094
  • เลขท้าย 2 ตัว: 53

งวดประจำวันที่ 1 ส.ค. 69

  • รางวัลที่ 1: 932479
  • เลขหน้า 3 ตัว: 413 – 672
  • เลขท้าย 3 ตัว: 154 – 039
  • เลขท้าย 2 ตัว: 69

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 16:30 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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