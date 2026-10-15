เซอร์ไพรส์วงการ! นางเอกออสการ์ ตั้งท้องลูกคนที่ 3 ในวัย 52 ปี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 18:42 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 18:42 น.
เซอร์ไพรส์วงการ! นางเอกออสการ์ ตั้งท้องลูกคนที่ 3 ในวัย 52 ปี

ฮิลารี สแวงก์ (Hilary Swank) นักแสดงหญิงมากฝีมือเจ้าของ 2 รางวัลออสการ์ วัย 52 ปี ประกาศข่าวดีากำลังตั้งท้องลูกคนที่ 3 โพสต์คลิปวิดีโอสุดอบอุ่นผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยกำหนดคลอดช่วงเดือนธันวาคมนี้

การเปิดเผยข่าวดีทำอย่างสร้างสรรค์ โดยชวน ฟิลิป ชไนเดอร์ (Philip Schneider) สามีวัย 53 ปี กับลูกฝาแฝดชายหญิง มาร่วมเต้นตามกระแสไวรัล นำแท่งไฟเรืองแสงมาติดบนเสื้อผ้าสีเข้มในห้องมืด ก่อนเฉลยความลับด้วยภาพแท่งไฟรูปทารกติดอยู่บริเวณหน้าท้อง พร้อมระบุข้อความประกอบว่า “หลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากว่าโปรเจกต์ต่อไปของฉันคืออะไร เรื่องนี้มีกำหนดเปิดตัวในเดือนธันวาคม”

โฆษณา

ก่อนหน้านี้ นักแสดงนำจากภาพยนตร์ มิลเลียนดอลลาร์เบบี้ (Million Dollar Baby) เพิ่งให้กำเนิดลูกแฝดชายหญิง ชื่อ โอม (Ohm) กับ อายา (Aya) เมื่อเดือนเมษายน 2566 ในวัย 48 ปี ซึ่งเป็นลูกชุดแรกกับสามีนักธุรกิจสังคม ทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อปี 2561 หลังพบรักกันจากการนัดบอดเมื่อปลายปี 2559

เธอเคยเปิดใจถึงเหตุผลของการมีลูกในวัยผู้ใหญ่ว่า ต้องทุ่มเทเวลาให้กับการสร้างรากฐานอาชีพ รอคอยจนกระทั่งพบความสัมพันธ์ที่ลงตัวในเวลาที่เหมาะสม ทั้งรู้สึกว่าตนเองมีสัญชาตญาณความเป็นแม่มาตลอด ทั้งต่อคนรอบข้าง สัตว์เลี้ยง หรือทุกชีวิตรอบตัว

สำหรับ ฮิลารี สแวงก์ โลดแล่นในวงการภาพยนตร์จนคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์มาครองได้ถึง 2 ครั้ง จากผลงานเรื่อง บอยส์ โดนต์ คราย (Boys Don’t Cry) ในปี 2542 กับ มิลเลียนดอลลาร์เบบี้ ในปี 2547

ฮิลารี สแวงก์ นางเอกออสการ์ ตั้งท้องลูกคนที่ 3 ในวัย 52 ปี ฮิลารี สแวงก์ นางเอกออสการ์ ตั้งท้องลูกคนที่ 3 ในวัย 52 ปี ฮิลารี สแวงก์ นางเอกออสการ์ ตั้งท้องลูกคนที่ 3 ในวัย 52 ปี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 18:42 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 18:42 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เสี่ยวเยว่ อินฟลูฯ สูง 218 ซม. เสียชีวิตหลังป่วยรุมเร้า

อินฟลูฯ ต่างไซซ์ ป่วยรุมเร้าทรุดเสียชีวิต คนรักใจสลาย ทิ้งลูกไม่ถึงขวบกำพร้าแม่

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2569
ตรวจหวยลาว งวด 15/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว 15 ต.ค. 69 ผลรางวัลเลข 6 ตัว เช็กสถิติ พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2569
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16/10/69 จัดเต็มก่อนโค้งสุดท้าย วิ่ง 2-1 เลขท้ายครบชุด

เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16/10/69 จัดเต็มก่อนโค้งสุดท้าย วิ่ง 2-1 เลขท้ายครบชุด

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2569
ภูมิใจไทย โต้ปมเงินบริจาค &quot;สส.ไอเดียร์&quot; ยันเป็นเงินสุจริต หักจากบัญชีเข้าพรรค

ภูมิใจไทย โต้ปมเงินบริจาค “สส.ไอเดียร์” ยันเป็นเงินสุจริต หักจากบัญชีเข้าพรรค

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เสี่ยวเยว่ อินฟลูฯ สูง 218 ซม. เสียชีวิตหลังป่วยรุมเร้า ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ ต่างไซซ์ ป่วยรุมเร้าทรุดเสียชีวิต คนรักใจสลาย ทิ้งลูกไม่ถึงขวบกำพร้าแม่

12 นาที ที่แล้ว
ภูมิใจไทย โต้ปมเงินบริจาค &quot;สส.ไอเดียร์&quot; ยันเป็นเงินสุจริต หักจากบัญชีเข้าพรรค ข่าวการเมือง

ภูมิใจไทย โต้ปมเงินบริจาค “สส.ไอเดียร์” ยันเป็นเงินสุจริต หักจากบัญชีเข้าพรรค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดวันกินเจ หวยออก 16 ต.ค. 69 ตรงกินเจวันที่ 7 ส่องเลขเทศกาล 9 วัน 9 คืน เลขเด็ด

เลขเด็ดวันกินเจ หวยออก 16 ต.ค. 69 ตรงกินเจวันที่ 7 ส่องเลขเทศกาล 9 วัน 9 คืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภาการพยาบาล มีมติตั้งกรรมการ พิจารณาโทษ &quot;ป้าแมว&quot; ปมเตียงติดกรงเหล็ก ข่าว

สภาการพยาบาล มีมติตั้งกรรมการ พิจารณาโทษ “ป้าแมว” ปมเตียงติดกรงเหล็ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรื่องใหญ่แล้ว! เขมรเล่นใหญ่ ดึง 50 นางงามโชว์สไบไทย พิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ ข่าว

เรื่องใหญ่แล้ว! เขมร ดึง 50 นางงามโชว์สไบไทย เล่นใหญ่ พิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่างเครื่องรถ &quot;น้องพายุ&quot; ขอโทษ ยันไม่เจตนาได้เปรียบ เล่าที่มาเปลี่ยนเสื้อสูบรถน้องพายุ ข่าว

ช่างเครื่องรถ “น้องพายุ” ขอโทษ ยันไม่เจตนาได้เปรียบ เล่าที่มาเปลี่ยนเสื้อสูบรถน้องพายุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงขับเก๋งตามจีพีเอสพลาดขึ้นสะพานกลับรถมอเตอร์ไซค์ ข่าว

งานเข้า! หญิงขับเก๋งตาม GPS พาหลงขึ้นสะพานกลับรถ จยย. ติดแหงกถอยไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. สั่งหยุดราชการพิเศษเฉพาะ กทม. 16 ต.ค. 69 ข่าว

16 ตุลาคม 2569 วันหยุดพิเศษ เอกชนได้หยุดไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบชายอ้าง อาจารย์มหาวิทยาลัย ลวงนักเรียนชาย ส่งภาพโป๊-บังคับมีเพศสัมพันธ์ ข่าว

รวบชายอ้าง อาจารย์มหาวิทยาลัย ลวงนักเรียนชาย ส่งภาพโป๊ บังคับทำอนาจาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีมรถ &#8220;น้องพายุ&#8221; น้อมรับคำตัดสิน ร.ย.ส.ท. ขอโทษทุกฝ่าย ยันความผิดเป็นของทีม ไม่ใช่เด็ก ข่าว

ทีมรถ “น้องพายุ” น้อมรับคำตัดสิน ร.ย.ส.ท. ขอโทษทุกฝ่าย ยันความผิดเป็นของทีม ไม่ใช่เด็ก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กวาง รติชา ควง จิน ธรรมวัฒนะ รุดช่วย ลุงโยธิน อดีตนักแสดงอาวุโส ไร้เงิน-ไร้งาน-ไร้บ้าน บันเทิง

กวาง รติชา ควง จิน ธรรมวัฒนะ รุดช่วย ลุงโยธิน อดีตนักแสดงอาวุโส ไร้เงิน-ไร้งาน-ไร้บ้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขนลุก พิธีอัญเชิญรูปหล่อเสด็จเตี่ย ฝนหยุดสนิทตรงฤกษ์ คอหวยแห่ส่องเลขเด็ด ทะเบียนรถ เลขเด็ด

ขนลุก พิธีอัญเชิญรูปหล่อเสด็จเตี่ย เหตุอัศจรรย์ตรงฤกษ์ คอหวยแห่ส่องเลขเด็ด ทะเบียนรถ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ นายกสมาคม ร.ย.ส.ท. ผู้แถลงผลตรวจรถน้องพายุผิดกติกา ข่าว

ประวัติ พฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ นายกสมาคม ร.ย.ส.ท. ผู้แถลงผลตรวจรถน้องพายุผิดกติกา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่อง 7HD ผนึก โซนี่-SWS ผุดสตูดิโอต้นแบบใจกลางสยาม ปั้น ‘Creative Sandbox’ ดันมาตรฐานสื่อสู่สากล บันเทิง

ช่อง 7HD ผนึก โซนี่-SWS ผุดสตูดิโอต้นแบบใจกลางสยาม ปั้น ‘Creative Sandbox’ ดันมาตรฐานสื่อสู่สากล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ จ๊อกจ๊อก โผล่แฉกลางโหนกระแส ลั่น &quot;โปเต้ นักจะแกง&quot; เพิ่งพ้นคุก คดียาเสพติด ข่าว

จ๊อกจ๊อก โผล่แฉข้อมูลลับ! โปเต้ นักจะแกง เพิ่งพ้นคุก คดียาเสพติด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย 16/10/69 โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย 16/10/69 โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
งามไส้ &#8220;โปเต้นักจะแกง&#8221; อ้างเป็นหม่อมหลวง ราชสกุลดัง ยศร้อยโท-แพทย์ในวัง ข่าว

งามไส้ “โปเต้นักจะแกง” อ้างเป็นหม่อมหลวง ราชสกุลดัง ยศร้อยโท-แพทย์ในวัง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณชายอดัม เตรียมดำเนินคดีโปเต้ นักจะแกง แอบอ้างเป็นญาติ ข่าว

คุณชายอดัม จ่อฟ้อง ‘โปเต้ นักจะแกง’ อ้างราชสกุล จับโป๊ะชุด AI แนะตรวจสุขภาพจิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร.ย.ส.ท. แถลงผลตรวจ ยันรถ น้องพายุ ผิดจริง! เตรียมประสานผู้จัด ประกาศผลการแข่งขัน ข่าว

ร.ย.ส.ท. แถลงผลตรวจ ยันรถ น้องพายุ ผิดจริง! ทำหลุดแชมป์ อันดับร่วงรั้งท้าย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียหลวงร้องสำนักงานการไฟฟ้า จับโป๊ะสามีซุกกิ๊กในห้อง ข่าว

เมียหลวงสุดช้ำ เจอผัวซุกกิ๊กในห้อง ซ้ำถูกไล่ตะเพิด-โพสต์เย้ย ช็อกเคยแท้งลูกทั้งคู่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลฎีกายืนคุก 2 ปี ‘ไจโกะ’ คดี ม.112 ชี้คุ้มครองถึงอดีตกษัตริย์ ไม่รอลงอาญา ส่งตัวเข้าเรือนจำ ข่าวการเมือง

ศาลฎีกายืนคุก 2 ปี ‘ไจโกะ’ คดี ม.112 ชี้คุ้มครองถึงอดีตกษัตริย์ ไม่รอลงอาญา ส่งตัวเข้าเรือนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาวอีก! &quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; แฉ &quot;โปเต้นักจะแกง&quot; ทักขอดูรูป กางเกงในผู้ชาย แลกเปย์ 2,000 ข่าว

ฉาวอีก! แฉ “โปเต้นักจะแกง” ทักขอดูกางเกงในผู้ชาย แลกเปย์ 2,000 จ่ายจริง 100

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Customers are shocked! A well-known car showroom in the Bang Khen area has announced its closure, with its last day of service on October 24th. เศรษฐกิจ

ลูกค้าช็อก! โชว์รูมรถยี่ห้อดัง ย่านบางเขน ประกาศปิดกิจการ ให้บริการวันสุดท้าย 24 ต.ค.นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ภัทร โล่งใจ! เจรจา ลูกเบนซ์ ลุล่วง ขนตู้เซฟ 300 กิโลฯ ออกจากบ้านลูกชายแล้ว ข่าว

แม่ภัทร เจรจา ลูกเบนซ์ ลุล่วง ลุยขนตู้เซฟ ไปสน. ยังเปิดไม่ได้ เหตุลูกไม่คืนกุญแจ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิริโชค จี้สอบเส้นเงิน ‘สุชาดา-สามี’ บริจาคพรรคภูมิใจไทย เสี่ยงโทษยุบพรรค ข่าวการเมือง

ศิริโชค จี้สอบเส้นเงิน ‘สุชาดา-สามี’ บริจาคพรรคภูมิใจไทย เสี่ยงโทษยุบพรรค

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button