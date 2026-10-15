เซอร์ไพรส์วงการ! นางเอกออสการ์ ตั้งท้องลูกคนที่ 3 ในวัย 52 ปี
ฮิลารี สแวงก์ (Hilary Swank) นักแสดงหญิงมากฝีมือเจ้าของ 2 รางวัลออสการ์ วัย 52 ปี ประกาศข่าวดีากำลังตั้งท้องลูกคนที่ 3 โพสต์คลิปวิดีโอสุดอบอุ่นผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยกำหนดคลอดช่วงเดือนธันวาคมนี้
การเปิดเผยข่าวดีทำอย่างสร้างสรรค์ โดยชวน ฟิลิป ชไนเดอร์ (Philip Schneider) สามีวัย 53 ปี กับลูกฝาแฝดชายหญิง มาร่วมเต้นตามกระแสไวรัล นำแท่งไฟเรืองแสงมาติดบนเสื้อผ้าสีเข้มในห้องมืด ก่อนเฉลยความลับด้วยภาพแท่งไฟรูปทารกติดอยู่บริเวณหน้าท้อง พร้อมระบุข้อความประกอบว่า “หลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากว่าโปรเจกต์ต่อไปของฉันคืออะไร เรื่องนี้มีกำหนดเปิดตัวในเดือนธันวาคม”
ก่อนหน้านี้ นักแสดงนำจากภาพยนตร์ มิลเลียนดอลลาร์เบบี้ (Million Dollar Baby) เพิ่งให้กำเนิดลูกแฝดชายหญิง ชื่อ โอม (Ohm) กับ อายา (Aya) เมื่อเดือนเมษายน 2566 ในวัย 48 ปี ซึ่งเป็นลูกชุดแรกกับสามีนักธุรกิจสังคม ทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อปี 2561 หลังพบรักกันจากการนัดบอดเมื่อปลายปี 2559
เธอเคยเปิดใจถึงเหตุผลของการมีลูกในวัยผู้ใหญ่ว่า ต้องทุ่มเทเวลาให้กับการสร้างรากฐานอาชีพ รอคอยจนกระทั่งพบความสัมพันธ์ที่ลงตัวในเวลาที่เหมาะสม ทั้งรู้สึกว่าตนเองมีสัญชาตญาณความเป็นแม่มาตลอด ทั้งต่อคนรอบข้าง สัตว์เลี้ยง หรือทุกชีวิตรอบตัว
สำหรับ ฮิลารี สแวงก์ โลดแล่นในวงการภาพยนตร์จนคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์มาครองได้ถึง 2 ครั้ง จากผลงานเรื่อง บอยส์ โดนต์ คราย (Boys Don’t Cry) ในปี 2542 กับ มิลเลียนดอลลาร์เบบี้ ในปี 2547
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