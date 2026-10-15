ช่อง 7HD ผนึก โซนี่-SWS ผุดสตูดิโอต้นแบบใจกลางสยาม ปั้น ‘Creative Sandbox’ ดันมาตรฐานสื่อสู่สากล
ช่อง 7HD จับมือ SWS Group และ Sony พัฒนาสตูดิโอต้นแบบใจกลางสยามสแควร์ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตรายการ มุ่งสร้าง Creative Sandbox หนุนอุตสาหกรรมสื่อไทย
ช่อง 7HD เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนไทยสู่ระดับสากล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ร่วมกับ บริษัท เอส ดับบลิว เอส กรุ๊ป จำกัด (SWS Group) และ Sony Professional Group (SoMEA) ใน “โครงการพัฒนาและจัดตั้งสตูดิโอต้นแบบถ่ายทอดสัญญาณออกอากาศระดับมาตรฐานสากล” โดยมี นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD และนายสุชาติ ตันติเมฆบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ดับบลิว เอส กรุ๊ป จำกัด ร่วมลงนาม พร้อมด้วย นายโคอิจิ มูราคามิ รองผู้อำนวยการ Sony Middle East and Africa FZE ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ช่อง 7HD
โครงการต่อยอดมาจากวิสัยทัศน์ร่วมระหว่าง ช่อง 7HD และ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์พื้นที่ผลิตคอนเทนต์รูปแบบใหม่ใจกลางสยามสแควร์ โดยได้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาร่วมเสริมทัพด้านองค์ความรู้ทางวิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์ ผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการออกอากาศระดับโลกจาก SWS Group และ Sony เพื่อติดตั้งระบบอุปกรณ์การถ่ายทอดสัญญาณที่ทันสมัย พร้อมรองรับการผลิตรายการอย่างเต็มศักยภาพ
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานระบบนิเวศสื่อใหม่ (Media Ecosystem) ของประเทศ ผ่านการเปิดตัว Flagship Community Broadcast Studio & Technology Experience Center เพื่อทำหน้าที่เป็น “Creative Sandbox” หรือพื้นที่เปิดให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาเรียนรู้ ทดลองใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตรายการมาตรฐานสากลจากสถานการณ์จริง สร้างสะพานเชื่อมโอกาสสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพของวงการสื่อในอนาคต
สตูดิโอต้นแบบแห่งนี้ได้รับการออกแบบให้รองรับทั้งการผลิตรายการประจำและการถ่ายทอดสดกิจกรรมสำคัญ นำเสนอนวัตกรรมและเนื้อหาคุณภาพส่งตรงถึงผู้ชมอย่างไร้รอยต่อ ทั้งทางหน้าจอหลัก ช่อง 7HD กดหมายเลข 35 และแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่อย่าง CH7ON เพื่อยกระดับประสบการณ์การรับชม พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว