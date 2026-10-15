ประวัติ พฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ นายกสมาคม ร.ย.ส.ท. ผู้แถลงผลตรวจรถน้องพายุผิดกติกา
เปิดประวัติ นายพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ หรือ บิ๊กปั้น นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) อดีตนักแข่งรถผู้มีประสบการณ์ในวงการมอเตอร์สปอร์ตมากกว่า 40 ปี และผู้ก่อตั้งทีม AIM Motor Sports หลังเป็นผู้แถลงผลตรวจสอบเครื่องยนต์โกคาร์ทของ น้องพายุ รังษีสิงห์พิพัฒน์ ลูกชายของ ชมพู่ อารยา และน็อต วิศรุต เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 โดยระบุว่าเครื่องยนต์ที่ใช้แข่งขันไม่ตรงกับข้อกำหนดของรุ่น Cadet B และเตรียมส่งผลตรวจให้ผู้จัดการแข่งขันดำเนินการตามกติกา
พฤฒิรัตน์เข้ารับตำแหน่งนายก ร.ย.ส.ท. เมื่อเดือนตุลาคม 2567 หลังเคยทำหน้าที่สำคัญหลายตำแหน่งในสมาคม ทั้งกรรมการ อุปนายกสมาคม และเลขาธิการ โดยมีประสบการณ์ทั้งด้านการบริหารธุรกิจรถยนต์ การแข่งขันมอเตอร์สปอร์ต และกีฬาขี่ม้า
ร.ย.ส.ท. แถลงผลตรวจรถน้องพายุ พบเครื่องยนต์ผิดข้อกำหนด
วันที่ 15 ตุลาคม 2569 พฤฒิรัตน์ในฐานะนายก ร.ย.ส.ท. เปิดแถลงข่าวชี้แจงข้อพิพาทการแข่งขันโกคาร์ทรายการ TrueVisions Championship 2026 หรือ Super Kart Thailand Championship 2026 รุ่น Cadet B หลังมีการยื่นประท้วงให้ตรวจสอบเครื่องยนต์รถแข่งของน้องพายุ
การแข่งขันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่สนามพีระเซอร์กิต จังหวัดชลบุรี โดยน้องพายุเข้าเส้นชัยอันดับ 1 ก่อนทีมของ ปอ ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ ผู้จัดการทีม TNP Motorsport ยื่นประท้วง เนื่องจากสงสัยว่าเครื่องยนต์ที่ใช้แข่งขันมีชิ้นส่วนไม่ตรงกับข้อกำหนด
พฤฒิรัตน์อธิบายว่า การยื่นประท้วงเป็นสิทธิของทีมแข่งตามกติกา โดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านเทคนิค ไม่ใช่การกล่าวโทษนักแข่ง
ผลการตรวจสอบพบว่า เครื่องยนต์ที่ใช้แข่งขันมีสเปกและหมายเลขบริเวณกาบเครื่องยนต์ด้านซ้ายไม่ตรงกับรุ่นที่กำหนด ขณะที่การแข่งขันรุ่น Cadet B กำหนดให้รถทุกคันใช้เครื่องยนต์ตามมาตรฐานเดียวกัน
นายกสมาคมยืนยันว่า เครื่องยนต์ที่ใช้จึงไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด แต่ไม่ขอสรุปว่าชิ้นส่วนที่แตกต่างทำให้รถมีสมรรถนะสูงขึ้นหรือไม่ เพราะประเด็นที่ต้องพิจารณาคือความถูกต้องตามกติกา
ร.ย.ส.ท. จะส่งผลตรวจให้ผู้จัดการแข่งขันดำเนินการตามระเบียบ โดยรายงานจากการแถลงระบุว่าอันดับของน้องพายุจะถูกปรับจากอันดับ 1 ไปอยู่ลำดับสุดท้าย อย่างไรก็ตาม การประกาศผลอย่างเป็นทางการเป็นหน้าที่ของผู้จัด และทีมยังมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอน
ก่อนหน้านี้ ทีม DT Motorsport ซึ่งดูแลรถแข่งของน้องพายุ เคยออกแถลงการณ์ยืนยันว่าเครื่องยนต์ IAME X30 Water Swift 60 ซีซี ที่ใช้อยู่ในเอกสารรับรองมาตรฐานของผู้ผลิต ไม่มีการดัดแปลง และผ่านการตรวจสภาพทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน
ประวัติ บิ๊กปั้น พฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
พฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ มีชื่อเล่นว่า ปั้น เป็นนักธุรกิจและอดีตนักแข่งรถชาวไทย มีประสบการณ์ในวงการมอเตอร์สปอร์ตมากกว่า 40 ปี โดยเติบโตในครอบครัวที่มีความผูกพันกับทั้งรถยนต์และกีฬาขี่ม้า
เขาเคยให้สัมภาษณ์กับ Khaoyai Connect ว่า พ่อเป็นเจ้าของคอกม้าอุทัยรัตน์ บริเวณสะพานควาย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเคยมีม้าแข่งมากกว่า 100 ตัว ทำให้ได้สัมผัสกับกีฬาขี่ม้าตั้งแต่เด็ก และเริ่มฝึกขี่ม้าขณะมีอายุประมาณ 10 ปี ก่อนหยุดเล่นกีฬาเมื่ออายุ 17 ปี
ด้านการศึกษา พฤฒิรัตน์เคยเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยระหว่างเรียนเริ่มทำธุรกิจเปิดร้านแต่งรถยนต์และนำเข้าอะไหล่จากต่างประเทศ ทั้งญี่ปุ่นและเยอรมนี ก่อนขยายกิจการไปสู่ธุรกิจซ่อมบำรุงและจำหน่ายรถยนต์
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันได้เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชา หรือวุฒิการศึกษาที่สำเร็จ จึงไม่สามารถระบุรายละเอียดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้
เส้นทางนักแข่งรถกว่า 40 ปี ผู้ก่อตั้งทีม AIM Motor Sports
พฤฒิรัตน์เริ่มสนใจการแข่งขันรถยนต์ตั้งแต่ช่วงเรียนมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากการแข่งขันแรลลี่ ก่อนหันมาให้ความสนใจกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในสนามมากกว่า
จุดเริ่มต้นสำคัญเกิดขึ้นเมื่อได้ชมการแข่งขันเชลล์ไทยแลนด์กรังด์ปรีซ์ ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2523 ที่สนามบินกองบิน 2 จังหวัดลพบุรี ก่อนมีโอกาสลงแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในสนามที่ดัดแปลงจากสนามบินดอนเมือง
ช่วงแรกเขาศึกษาเทคนิคการขับขี่และพัฒนารถแข่งด้วยตัวเอง ก่อนรับคำแนะนำจาก ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ผู้มีบทบาทสำคัญในวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ให้พัฒนาทักษะและเลือกใช้รถแข่งที่เหมาะสมกับการแข่งขัน
ต่อมาจึงเริ่มนำเข้ารถแข่งจากต่างประเทศ พร้อมก่อตั้งทีม AIM Motor Sports โดยนำชื่อของลูกคนโตมาตั้งเป็นชื่อทีม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบและสนับสนุนนักแข่งรุ่นใหม่
พฤฒิรัตน์ยังเคยเดินทางไปฝึกฝนการขับรถแข่งที่ประเทศเยอรมนี และได้รับคำแนะนำจาก แบรนด์ ชไนเดอร์ (Bernd Schneider) นักแข่งรถชาวเยอรมันผู้ประสบความสำเร็จในรายการ DTM
นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบและเอ็นดูแรนซ์ในต่างประเทศ ก่อนนำความรู้ด้านการขับขี่ การจัดการทีม และมาตรฐานการแข่งขันมาประยุกต์ใช้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย
ธุรกิจ Mercedes-Benz และสนามโกคาร์ทแดนเนรมิต
นอกจากอาชีพนักแข่ง พฤฒิรัตน์ยังมีประสบการณ์ในธุรกิจยานยนต์ โดยเคยเป็นผู้จำหน่ายรถ Mercedes-Benz ของบริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด มีสถานประกอบการบริเวณตรงข้ามมหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
ภายหลังได้ขายกิจการตัวแทนจำหน่ายให้ผู้อื่น หลังนโยบายของ Mercedes-Benz เปลี่ยนแปลง ก่อนหันไปให้ความสำคัญกับกิจการอื่นและการแข่งขันรถยนต์มากขึ้น
อีกหนึ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเขาคือการพัฒนาพื้นที่บริเวณ สวนสนุกแดนเนรมิตเก่า ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ดินที่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลเสรีเริงฤทธิ์
หลังสวนสนุกยุติการดำเนินงาน พฤฒิรัตน์นำที่ดินบางส่วนมาพัฒนาเป็นสนามโกคาร์ทชื่อ Motor Sports Land เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับผู้สนใจและนักแข่งเยาวชนได้ฝึกซ้อม ก่อนมีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเวลาต่อมา
พื้นที่แดนเนรมิตเก่าต่อมาได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่กิจกรรมและธุรกิจหลายประเภท รวมถึงโครงการตลาดนัดจ๊อดแฟร์ แดนเนรมิต ซึ่งเปิดให้บริการในปี 2566
ด้านการบริหารธุรกิจ พฤฒิรัตน์ยังมีชื่อเกี่ยวข้องกับ บริษัท เอม มอเตอร์ สปอร์ต (2003) จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการด้านยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต
เจ้าของสโมสรขี่ม้า The Horses Endurance Stable Khaoyai
นอกเหนือจากการแข่งขันรถยนต์ พฤฒิรัตน์ยังมีบทบาทในวงการกีฬาขี่ม้า โดยกลับมาสนใจกีฬาประเภทนี้อย่างจริงจังเมื่ออายุประมาณ 50 ปี หลังมีโอกาสชมการแข่งขันกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง
ต่อมาเลือกฝึกกีฬาขี่ม้าประเภทเอ็นดูแรนซ์ (Endurance) ซึ่งเป็นการแข่งขันขี่ม้าระยะไกลที่ให้ความสำคัญกับความอดทน ความเร็ว และการดูแลสภาพร่างกายของม้า
เขาเดินทางไปศึกษารูปแบบการแข่งขันที่ประเทศออสเตรเลีย ก่อนนำความรู้กลับมาพัฒนาฟาร์มม้าพันธุ์อาหรับในประเทศไทย
ปี 2550 พฤฒิรัตน์เริ่มพัฒนาสโมสรขี่ม้า The Horses Endurance Stable Khaoyai ในตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยเริ่มต้นจากพื้นที่ประมาณ 80 ไร่ ก่อนขยายเป็นพื้นที่กว่า 100 ไร่
สโมสรแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงม้า ฝึกซ้อม และพัฒนานักกีฬาขี่ม้า โดยพฤฒิรัตน์เคยมีประสบการณ์เป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ และดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
ก้าวขึ้นเป็นนายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ
เส้นทางการบริหารราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ ของพฤฒิรัตน์เริ่มขึ้นในช่วงที่ นายไตรรงค์ ศรีมังกร ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมระหว่างปี 2540 ถึง 2543 หลังได้รับคำชักชวนจาก ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ให้เข้ามาร่วมทำงานในฐานะกรรมการสมาคม
หลังจากนั้น เขาได้รับตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง ทั้งกรรมการ อุปนายกสมาคม เลขาธิการสมาคม และตำแหน่งบริหารงานด้านกีฬายานยนต์ ก่อนก้าวขึ้นเป็นนายกสมาคม
วันที่ 26 ตุลาคม 2567 ที่ประชุมใหญ่วิสามัญราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกพฤฒิรัตน์เป็นนายกสมาคมคนใหม่ ต่อจาก สนธยา คุณปลื้ม ซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2563 ถึง 2567 โดยมีวาระบริหาร 4 ปี
ในการเลือกตั้งครั้งนั้น สนธยาเป็นผู้เสนอชื่อพฤฒิรัตน์ให้สมาชิกพิจารณา แม้จะมีสมาชิกเสนอให้สนธยาดำรงตำแหน่งต่ออีกสมัย แต่เจ้าตัวปฏิเสธ ก่อนที่ประชุมลงมติเลือกพฤฒิรัตน์โดยไม่มีผู้สมัครแข่งขันรายอื่น
ภายหลังรับตำแหน่ง เขาประกาศแนวทางปรับปรุงระบบบริหารสมาคมให้ทันสมัยขึ้น พร้อมส่งเสริมการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตอาชีพและเยาวชน พัฒนามาตรฐานการแข่งขัน และเพิ่มการสื่อสารระหว่างสมาคมกับผู้เกี่ยวข้อง
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 พฤฒิรัตน์ยังได้รับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ โดยมีสมาคมกีฬาเข้าร่วมลงคะแนน 10 แห่ง สนับสนุน 9 เสียง และไม่ประสงค์ลงคะแนน 1 เสียง
ปัจจุบัน พฤฒิรัตน์ยังดำรงตำแหน่งนายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยการแถลงผลตรวจเครื่องยนต์โกคาร์ทของน้องพายุเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 เป็นความคืบหน้าล่าสุดในข้อพิพาทที่สมาคมเข้ามาตรวจสอบตามหน้าที่ ขณะที่การประกาศผลการแข่งขันและการพิจารณาอุทธรณ์ยังต้องดำเนินไปตามกติกาที่เกี่ยวข้อง
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