งามไส้ “โปเต้นักจะแกง” อ้างเป็นหม่อมหลวง ราชสกุลดัง ยศร้อยโท-แพทย์ในวัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 15:11 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 15:11 น.
งามไส้ “โปเต้นักจะแกง” อ้างเป็นหม่อมหลวง ราชสกุลดัง ยศร้อยโท-แพทย์ในวัง

งามไส้ “โปเต้นักจะแกง” อ้างเป็นหม่อมหลวง ราชสกุลดัง ยศร้อยโท-แพทย์ในวัง คุณชายอดัมเผย ทั้งราชสกุลทราบแล้ว จ่อดำเนินคดี

จากกรณีที่ “เวฟ” เปิดเผยในรายการโหนกระแสว่าถูกอดีตคนรักและแม่หลอกลวงเงินรวมกว่า 600,000 บาท โดยมี “คุณกิจ” เพื่อนของเวฟร่วมให้ข้อมูล ต่อมาชาวเน็ตสืบทราบว่าคุณกิจคือ “โปเต้นักจะแกง” ซึ่งชาวเน็ตได้สืบค้นและพบว่ามีประวัติแอบอ้างและหลอกลวงผู้อื่นจำนวนมาก

ทางเวฟเล่าว่ารู้จักโปเต้ผ่านรุ่นน้องในค่ายทหารเดียวกันชื่อ “เกม” ซึ่งมักส่งของขวัญให้ขณะไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชันหนึ่ง จากนั้นโปเต้ขอคอนแทคเพื่อติดต่อกัน พร้อมอ้างว่าเป็นทหารยศร้อยโทและแพทย์ในวัง เกมจึงหลงเชื่อ

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เกมหลงเชื่อจากภาพตัดต่อที่โปเต้สวมชุดปกติขาว ประดับเครื่องราชฯ ขณะประกอบพิธีในพระบรมมหาราชวัง พร้อมใช้ชื่อ “หม่อมหลวง ศุภกฤต (ยุคล) ปภาดาอนันท์สกุล ณ อยุธยา” โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย และยังอ้างว่าเป็นหลานของราชสกุลยุคลอีกด้วย

YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ก่อนหน้านี้โปเต้เคยเป็นกระแสเรื่องนี้มาแล้ว หลังจากเพจเฟซบุ๊ก จ๊อกจ๊อก เคยลงเรื่องราวภาพตัดต่อที่โปเต้สวมชุดขาว ประดับยศและเครื่องราชฯ จำนวนมาก ต่อมา “คุณชายอดัม” ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล โพสต์ข้อความว่า

“มีญาติโผล่มาจากไหนอีกแล้วก็ไม่รู้ ….ผมมีญาติเยอะแล้วครับ ไม่ได้ต้องการญาติสังเคราะห์เพิ่มอีกครับ ญาติจริงๆมีมากมาย ไม่เคยไปอวดเด่นอวดดีอะไร จะลงรูปในวังยังแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำ

แล้วถ้าจะบอกว่าตัวเองเป็นเชื้อพระวงศ์ ก็ต้องหัดรู้เรื่องเชื้อพระวงศ์ด้วยนะครับ ณ อยุธยา ไม่ได้ใช้กับหม่อมหลวง แล้วก็เป็นหม่อมหลวง ไม่ได้เป็นเจ้านาย ไม่ต้องมีใครมาก้มกราบครับ ไม่ได้นั่งเก้าอี้แบบนั้นด้วยครับ เก้าอี้แบบนั้นจะเป็นพระอนุวงศ์และเจ้านายนั่งเท่านั้น แล้วหม่อมหลวง น้อยมากที่จะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานราชพิธีต่างๆ จะมีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทำหน้าที่แทนอยู่ครับ

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อ้อ แล้วก็สายสะพายเนี่ย ทำไมพวกแอบอ้างชอบคลั่งสายสะพายกันจัง ใส่บ้างไม่ใส่บ้างอีกต่างหาก แต่ยังดีที่สียอดนิยมเป็นสีน้ำเงินกับสีแดง (เพราะน่าจะดูเท่ดีสำหรับคนไม่รู้เรื่อง) ถ้าเป็นสายสีอื่นน่าจะยิ่งโดนจับได้ไปกว่านี้อีกเพราะมีคนได้รับน้อยมากๆ

แล้วก็ใส่ชุดอะไรไม่รู้อีรุงตุงนังมาก เป็นข้าราชการหรือเป็นทหารนี่?​ เป็นทหารไม่มีหมวกมีกระบี่เข้าวังอีก เห็นว่าเป็นผู้บัญชาการทหารอีกต่างหาก แบบนี้ควรให้แม่ทัพจับไปตีก้นนะครับ แต่งกายไม่ถูกระเบียบเลย ฮาๆๆๆๆๆ

แอบอ้างแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับ ทั้งผิดกฎหมาย ทั้งสร้างความเข้าใจผิด ทั้งมั่วนิ่ม นอกจากเป็นเรื่องน่ารำคาญแล้ว ยังเป็นเรื่องน่าขำขันสำหรับผู้ที่เข้าใจเรื่องราชสกุลด้วย

เลิกได้เลิกเถอะครับคุณหม่อมหลวงปลอม …โลกมันกว้างใหญ่ เทคโนโลยีสมัยนี้มันเช็คข้อมูลกันได้ง่ายมากๆแล้ว ทำไปก็จะเป็นการแอบอ้างสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นต่างหาก ด้วยความเคารพ ….จาก ยุคล ของแท้ที่พ่อแม่ให้มาครับ”

โพสต์ของ คุณชายอดัม โปเต้นักจะแกง
FB/ เฉลิมชาตรี ยุคล

ล่าสุด รายการโหนกระแสติดต่อไปยัง คุณชายอดัม หรือ ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล ซึ่งระบุว่าไม่ได้รู้จักโปเต้เป็นการส่วนตัว และราชสกุลยุคลทราบเรื่องนี้แล้ว นอกจากนี้ยังเผยว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล หรือ “องค์ชายกุ๊กไก่” เตรียมดำเนินคดีต่อไป

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ขณะที่ ทนายแก้วระบุว่า การตัดต่อภาพลงในโซเชียลมีเดียมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 16 กรณีนำภาพและบุคคลไปตัดต่อ มีโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 60,000 บาท ต่อหนึ่งภาพ

YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 15:11 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 15:11 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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