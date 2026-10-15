คุณชายอดัม จ่อฟ้อง ‘โปเต้ นักจะแกง’ อ้างราชสกุล จับโป๊ะชุด AI แนะตรวจสุขภาพจิต
คุณชายอดัม จ่อดำเนินคดี ‘โปเต้ นักจะแกง’ แอบอ้างเป็นราชสกุล จับโป๊ะภาพ AI แต่งกายผิดระเบียบ ชี้การกระทำกล้าบ้าบิ่น ควรตรวจปัญหาสุขภาพจิต
จากกรณีรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2569 หนุ่ม กรรชัย นำเสนอเรื่องราวของ “สิบเอกเวฟ” ทหารหนุ่มวัย 25 ปี ร้องเรียนถูกอดีตคู่หมั้นพยาบาลและแม่ของฝ่ายหญิงหลอกเงินไปกว่า 600,000 บาท ซึ่งรวมถึงเงินหมั้นจำนวน 400,000 บาท
นอกจากประเด็นในรายการแล้ว อีกจุดที่หลายคนสนใจคือ “คุณกิจ” เพื่อนที่เพิ่งรู้จักกับสิบเอกเวฟได้ประมาณ 4-5 เดือน เข้ามาคอยช่วยเหลือทั้งเรื่องจัดหาทนายความ สำรองค่าทนาย และประสานงานติดตามสถานที่ที่อดีตคู่หมั้นเดินทางไป อ้างว่าสามารถใช้เทคโนโลยีดาวเทียมจากประเทศเกาหลีเหนือระบุตำแหน่งโทรศัพท์มือถือของบุคคลที่ต้องการติดตามได้ ทำเอา หนุ่ม กรรชัย ถึงกับอุทานคำว่า “ห๊ะ” ออกมากลางรายการ
หลังรายการออกอากาศ โลกโซเชียลและเพจเตือนภัยออนไลน์ต่างพากันนำภาพของคุณกิจไปเปรียบเทียบจนพบว่าแท้จริงแล้วเขาคือบุคคลที่รู้จักกันในฉายา “โปเต้ นักจะแกง” เคยมีประวัติถูกร้องเรียนเรื่องการแอบอ้างตัวตนและหลอกให้โอนเงินมาแล้วหลายกรณี
เรื่องราวบานปลายไปอีกขั้นเมื่อพบว่า โปเต้ นักจะแกง เคยแอบอ้างว่าตนเองเป็นคนในราชสกุลยุคล ร้อนถึง ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล หรือ “คุณชายอดัม” ต้องออกมาให้สัมภาษณ์แก้ข่าว ยืนยันว่าตนไม่ได้รู้จักกับบุคคลนี้เป็นการส่วนตัว ในราชสกุลยุคลทุกคนพูดคุยกันอยู่ตลอดจึงรู้กันหมด ชายคนนี้เป็นเพียงคนหิวแสงที่กล้าหลอกคนกลางรายการทีวี
“ผมไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว มันเคยมีญาติแปลก ๆ แบบนี้โผล่มาอยู่บ้างในราชสกุลเรา มีญาติปลอมโผล่มาเรื่อย ๆ เราก็จัดการทางกฏหมายอยู่ แต่คนคนนี้ผมว่าเป็นคนหิวแสง เพราะเขากล้าหลอกคนได้กลางรายการ คนนี้เราเห็นว่าไม่ปกติครับ ผมเป็นคนสาธารณะอยู่ในอินเทอร์เน็ต ทุกคนรู้จักหาตัวเจอง่ายมาก ฉะนั้นเวลามีเรื่องอะไรทุกคนก็จะส่งเรื่องเข้ามา สำหรับคนนี้พอตามเพจจ๊อกจ๊อกก็รู้เลยว่าไม่ปกติ
ในราชสกุลยุคลทุกคนรู้หมดเพราะทุกคนคุยกันอยู่ตลอด คิดว่าต้องดำเนินคดีทางกฎหมายถึงจะหยุดเขาได้ แต่ผมก็ไม่เชื่อว่าหลังจากเสร็จสิ้นคดีแล้วจะหยุดเขาได้
เดี๋ยวจะไล่อะไรสนุก ๆ ให้ฟัง เขาบอกว่าตัวเองเป็นหม่อมหลวง แล้วก็มีนามสกุลวงเล็บว่า “ยุคล” ซึ่งการวงเล็บนามสกุลหมายถึงนามสกุลเดิม คนเราจะมีนามสกุลใหม่ก็ต่อเมื่อคุณไปแต่งงานกับคนอื่น แต่ผมไม่คิดว่าคุณโปเต้จะไปแต่งงานกับใครที่ไหนแล้วเปลี่ยนนามสกุล
ประเด็นต่อมาคือ ราชสกุลจะรู้กันว่า ถ้าเป็นหม่อมหลวง หม่อมราชวงศ์ หม่อมเจ้า เป็นต้น เราไม่เติม “ณ” หลังชื่อ เพราะเติม ณ หมายถึงคุณเป็นลูกหม่อมหลวงเป็นต้นไป เพื่อให้เห็นว่าอดีตคุณเคยเป็นลูกเจ้าเมือง หรือ การแต่งงานเข้ามาในราชสกุล ซึ่งผมคิดว่าคุณโปเต้ไม่ใช่ทั้งคู่ อันนี้เห็นกันชัดเจนว่าหลอก
ยังไม่รวมเครื่องแต่งกาย เห็นชัดว่าเป็นภาพ AI ถ้าคุณจะหลอกคนอื่นก็แต่งชุดในให้มันถูกหน่อย หาดูระเบียบการแต่งกายในกูเกิ้ล ติดเครื่องหมายอะไรเต็มไปหมดเลย แล้วพวกคลั่งเจ้าชอบใส่สายสะพายกัน ผมอยู่มาร้อยวันพันปีไม่เคยใส่สายสะพายมาก่อน ซึ่งการใส่สายสะพายจะมีเป็นลำดับชั้นไป ขึ้นอยู่กับการทำความดีความชอบ หรือคุณเป็นข้าราชการ ทหาร อยู่ในราชการตามจำนวนปีก็จะมีเป็นขั้นไป แต่มันไม่ได้ง่าย ๆ มันต้องทำงาน การแต่งกายของเขาผิดหมดเลย มองแล้วก็ขำ
ประเด็นสุดท้ายคือ พวกเรา ‘หม่อมราชวงศ์’ กับ ‘หม่อมหลวง’ จะเรียกตัวเองแบบขำ ๆ ว่า ‘เจ้าก็ไม่ใช่ไพร่ก็ไม่เชิง’ คำว่า ‘เจ้า’ อาจจะเป็นเจ้าฟ้าหรือเจ้าแผ่นดิน แต่พวกเราเป็นราชสกุล ฉะนั้นพวกเราไม่มีอำนาจอะไรเลย เป็นคนปกติธรรมดา แค่มีชื่อนำหน้าเฉย ๆ เป็นเหมือนประชาชนทั่วไป ทำงานหาเลี้ยงชีพเหมือนทุกท่าน ถ้าเรามีเงินก็มาจากพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราที่ทำงานเก็บเงินกันมา
ถ้าคุณเห็นรูปคนที่เป็นหม่อมราชวงศ์หรือหม่อมหลวงแล้วมานั่งหมอบนั่งกราบ ไม่มีแน่นอน ที่นั่งเราก็ที่นั่งปกติ เมื่อเราเข้าวังเป็นหน้าที่ที่เราต้องเข้าไปในราชพิธีต่าง ๆ เช่น วันอาสาฬหบูชา วันปีใหม่ หรือวันสงกรานต์ ที่เป็นงานวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
ส่วนกรณีของโปเต้ ฟ้องอยู่แล้ว หลักฐานมันเป็นที่ประจักษ์ คนอื่น ๆ ถ้าที่มีประเด็นแนะนำให้ฟ้องไปเถอะครับ คนคนนี้ทำผิดอยู่แล้ว กล้าบ้าบิ่นเหลือเกิน น่าจะต้องไปตรวจปัญหาสุขภาพจิตด้วย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จ๊อกจ๊อก โผล่แฉข้อมูลลับ! โปเต้ นักจะแกง เพิ่งพ้นคุก คดียาเสพติด
- ฉาวอีก! แฉ “โปเต้นักจะแกง” ทักขอดูกางเกงในผู้ชาย แลกเปย์ 2,000 จ่ายจริง 100
- แฉเว็บดาวเทียม “โปเต้ นักจะแกง” พบใช้ TrackAPartner เว็บจำลองติดตามมือถือ ไม่ใช่ระบบติดตามตัว