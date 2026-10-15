ร.ย.ส.ท. แถลงผลตรวจ ยันรถ น้องพายุ ผิดจริง! เตรียมประสานผู้จัด เพื่อประกาศผลการแข่งขัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 14:21 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 14:25 น.
ร.ย.ส.ท. แถลงผลตรวจ ยันรถ น้องพายุ ผิดจริง! เตรียมประสานผู้จัด ประกาศผลการแข่งขัน

ร.ย.ส.ท. แถลงผลตรวจ ยืนยันรถ “น้องพายุ” ผิดจริง! เครื่องยนต์ที่ใช้ไม่ถูกต้อง เตรียมประสานผู้จัด ประกาศผลการแข่งขัน

ช่วงบ่ายวันนี้ 15 ตุลาคม 2569 นายกสมาคม ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา หรือ ร.ย.ส.ท. ตั้งโต๊ะแถลงผลตรวจรถ คลี่คลายดราม่าโกคาร์ท ยืนยันผลตรวจรถ น้องพายุ ผิดจริง เครื่องยนต์ที่ใช้ไม่ถูกต้อง เตรียมส่งผลสอบไปที่ผู้จัด เพื่อประกาศผลการแข่งขัน และอันดับการแข่งขันจะตกลงจากผลเดิม คือ อันดับ 1 ไปที่อันดับสุดท้าย ยึดตามหลักของการแข่งขัน

 

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 14:21 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 14:25 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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