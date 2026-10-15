ร.ย.ส.ท. แถลงผลตรวจ ยันรถ น้องพายุ ผิดจริง! เตรียมประสานผู้จัด เพื่อประกาศผลการแข่งขัน
ร.ย.ส.ท. แถลงผลตรวจ ยืนยันรถ “น้องพายุ” ผิดจริง! เครื่องยนต์ที่ใช้ไม่ถูกต้อง เตรียมประสานผู้จัด ประกาศผลการแข่งขัน
ช่วงบ่ายวันนี้ 15 ตุลาคม 2569 นายกสมาคม ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา หรือ ร.ย.ส.ท. ตั้งโต๊ะแถลงผลตรวจรถ คลี่คลายดราม่าโกคาร์ท ยืนยันผลตรวจรถ น้องพายุ ผิดจริง เครื่องยนต์ที่ใช้ไม่ถูกต้อง เตรียมส่งผลสอบไปที่ผู้จัด เพื่อประกาศผลการแข่งขัน และอันดับการแข่งขันจะตกลงจากผลเดิม คือ อันดับ 1 ไปที่อันดับสุดท้าย ยึดตามหลักของการแข่งขัน
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