กวาง รติชา ควง จิน ธรรมวัฒนะ รุดช่วย ลุงโยธิน อดีตนักแสดงอาวุโส ไร้เงิน-ไร้งาน-ไร้บ้าน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 15:51 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 15:51 น.
กวาง รติชา ควง จิน ธรรมวัฒนะ รุดช่วย ลุงโยธิน อดีตนักแสดงอาวุโส ไร้เงิน-ไร้งาน-ไร้บ้าน
ภาพจาก : IG gwang_raticha

ชื่นชม! กวาง รติชา ควง จิน ธรรมวัฒนะ รุดช่วย ลุงโยธิน อดีตนักแสดงอาวุโส เจ้าของบทพระ หลังรู้ข่าว ไร้เงิน-ไร้งาน-ไร้บ้าน

จากกรณีที่มีรายงานว่า ลุงโยธิน หรือ นายโยธิน มาพบพันธ์ อดีตนักแสดงสมทบวัย 73 ปี เจ้าของบทบาท พระภิกษุ หรือพระผู้ใหญ่ ร่วมแสดงในภาพยนตร์และละครดังหลายเรื่อง ซึ่งคนไทยคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี ได้เดินเท้าจากเขตลาดกระบังไปที่ สภ.บางใหญ่ เพื่อขอความช่วยเหลือจาก พ.ต.อ.สิรภพ อนุศิริ ผกก.สภ.บางใหญ่ ให้ช่วยหาอาชีพให้ทำ เนื่องจาก ลุงโยธิน ไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่ง ต้องใช้ชีวิตแบบค่ำไหนนอนนั่น และไม่สามารถติดต่อลูกหลานได้เลย เงินติดตัวก็ไม่มี รายได้ทางเดียวคือเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

ชีวิตปัจจุบัน ‘ลุงโยธิน’ อดีตนักแสดงบทพระ เร่ร่อนไร้บ้าน-ป่วยรุมเร้า หางานประทังชีวิต

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ล่าสุด กวาง รชิตา แฟนสาวของ จิน ธรรมวัฒนะ โพสต์ภาพคู่กับ ลุงโยธิน ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมระบุว่า หลังทราบข่าวของคุณลุงตนก็รีบออกเดินทางมุ่งหน้าไปหาคุณลุงในทันที ก่อนจะมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งให้แก่ลุงโยธิน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ท่ามกลางคอมเมนต์ชื่นชมของชาวเน็ต

“เมื่อวานอยู่ดี ๆ เจอข่าวนี้ขึ้นมาหน้าฟีด รู้สึกเศร้าใจอย่างบอกไม่ถูก เพราะกวางเคยเห็นคุณลุงผ่านละครหลายเรื่อง เลยลองโทรไปที่ สภ. บางใหญ่ คุณตำรวจแจ้งว่าตอนนี้คุณลุงนอนอยู่ที่ สภ. รอส่งตัวไปที่ศูนย์พักพิงพรุ่งนี้เช้า เลยตัดสินใจชวนพี่จินขับรถไปที่ สภ. ตอนเกือบเที่ยงคืน สรุปขับหลงทางไปเกือบชั่วโมง ตั้งใจว่าจะไปฝากเงินไว้ให้คุณลุง เผื่อไว้ติดตัวและซื้อของจำเป็น พอไปถึงโชคดีได้เจอพี่ตำรวจ เค้าเลยให้เราเอาเงินเข้าไปให้คุณลุงด้วยตัวเอง แต่พอเข้าไปถึงคุณตำรวจแจ้งว่า.. มีน้องผู้หญิงอีกหนึ่งคน มาขอนอนพักที่ สภ. เพราะไม่มีค่ารถกลับบ้านต่างจังหวัด เราก็เลยได้ช่วยเหลือไปอีกหนึ่งเคส กวางและพี่จินดีใจที่ได้เป็นส่วนเล็ก ๆ ในการช่วยเหลือนะคะ ชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนจริง ๆ .. ขอให้หลังจากนี้ คุณลุงได้พบเจอแต่คนใจดีนะคะ”

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กวาง รติชา ควง จิน ธรรมวัฒนะ รุดช่วย ลุงโยธิน อดีตนักแสดงอาวุโส ไร้เงิน-ไร้งาน-ไร้บ้าน-2
ภาพจาก : IG gwang_raticha
กวาง รติชา ควง จิน ธรรมวัฒนะ รุดช่วย ลุงโยธิน อดีตนักแสดงอาวุโส ไร้เงิน-ไร้งาน-ไร้บ้าน-1
ภาพจาก : IG gwang_raticha

ชาวเน็ตแห่ชื่นชม

 

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อ้างอิงจาก : IG gwang_raticha

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 15:51 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 15:51 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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