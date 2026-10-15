ศาลฎีกายืนคุก 2 ปี ‘ไจโกะ’ คดี ม.112 ชี้คุ้มครองถึงอดีตกษัตริย์ ไม่รอลงอาญา ส่งตัวเข้าเรือนจำ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 13:58 น.
ศาลฎีกายืนคุก 2 ปี ‘ไจโกะ’ คดี ม.112 ชี้คุ้มครองถึงอดีตกษัตริย์ ไม่รอลงอาญา ส่งตัวเข้าเรือนจำ

ศาลฎีกาพิพากษายืนจำคุก 2 ปี ไจโกะ อดีตนักศึกษา คดี ม.112 ทวีตพระราชดำรัส ร.9 ชี้กฎหมายคุ้มครองอดีตกษัตริย์ ไม่รอลงอาญา ส่งเข้าทัณฑสถานหญิงกลางทันที

ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3) ของ “ไจโกะ” หรือที่เคยใช้นามสมมติว่า “ใจ” อดีตนักศึกษาหญิงวัย 25 ปี จากกรณีโพสต์ภาพและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) บนแอปพลิเคชันทวิตเตอร์ (X) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ลงโทษจำคุก 2 ปีโดยไม่รอการลงโทษ

คำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยในประเด็นข้อกฎหมายระบุว่า มาตรา 112 บัญญัติขึ้นสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 6 การตีความจึงต้องมุ่งคุ้มครองพระเกียรติยศซึ่งมีผลผูกพันต่อความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งตัวบทกฎหมายมิได้ระบุเจาะจงว่าต้องเป็นพระมหากษัตริย์ที่กำลังครองราชย์อยู่เท่านั้น

โฆษณา

หากตีความจำกัดเฉพาะพระองค์ปัจจุบัน อาจเปิดช่องให้เกิดการล่วงละเมิดจนกระทบกระเทือนต่อพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์อยู่ ความมั่นคงของรัฐ รวมถึงความเชื่อและความศรัทธาของประชาชน เนื่องจากมีความผูกพันทางสายโลหิตและการสืบราชสันตติวงศ์

นอกจากนี้ ศาลฎีกายังระบุถึงอัตราโทษว่า โทษจำคุก 2 ปีที่ศาลชั้นต้นพิพากษานั้น ถือเป็นอัตราโทษขั้นต่ำที่สุดตามบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว ไม่อาจกำหนดโทษให้ต่ำกว่านี้ได้ และการกระทำของจำเลยถือเป็นเรื่องร้ายแรงที่กระทบต่อพระเกียรติยศและศรัทธาของสังคม จึงไม่มีเหตุสมควรให้รอการลงโทษ

จากผลของคำพิพากษาดังกล่าว ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้นำตัวจำเลยส่งไปควบคุมตัวยังทัณฑสถานหญิงกลางทันที ส่งผลให้เธอกลายเป็นผู้ต้องขังคดีทางการเมืองรายที่ 50 ในปัจจุบัน

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 13:58 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร.ย.ส.ท. แถลงผลตรวจ ยันรถ น้องพายุ ผิดจริง! เตรียมประสานผู้จัด ประกาศผลการแข่งขัน

ร.ย.ส.ท. แถลงผลตรวจ ยันรถ น้องพายุ ผิดจริง! เตรียมประสานผู้จัด เพื่อประกาศผลการแข่งขัน

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2569
เมียหลวงร้องสำนักงานการไฟฟ้า จับโป๊ะสามีซุกกิ๊กในห้อง

เมียหลวงสุดช้ำ เจอผัวซุกกิ๊กในห้อง ซ้ำถูกไล่ตะเพิด-โพสต์เย้ย ช็อกเคยแท้งลูกทั้งคู่

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2569
ฉาวอีก! &quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; แฉ &quot;โปเต้นักจะแกง&quot; ทักขอดูรูป กางเกงในผู้ชาย แลกเปย์ 2,000

ฉาวอีก! แฉ “โปเต้นักจะแกง” ทักขอดูกางเกงในผู้ชาย แลกเปย์ 2,000 จ่ายจริง 100

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2569
Customers are shocked! A well-known car showroom in the Bang Khen area has announced its closure, with its last day of service on October 24th.

ลูกค้าช็อก! โชว์รูมรถยี่ห้อดัง ย่านบางเขน ประกาศปิดกิจการ ให้บริการวันสุดท้าย 24 ต.ค.นี้

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ร.ย.ส.ท. แถลงผลตรวจ ยันรถ น้องพายุ ผิดจริง! เตรียมประสานผู้จัด ประกาศผลการแข่งขัน ข่าว

ร.ย.ส.ท. แถลงผลตรวจ ยันรถ น้องพายุ ผิดจริง! เตรียมประสานผู้จัด เพื่อประกาศผลการแข่งขัน

5 นาที ที่แล้ว
Customers are shocked! A well-known car showroom in the Bang Khen area has announced its closure, with its last day of service on October 24th. เศรษฐกิจ

ลูกค้าช็อก! โชว์รูมรถยี่ห้อดัง ย่านบางเขน ประกาศปิดกิจการ ให้บริการวันสุดท้าย 24 ต.ค.นี้

36 นาที ที่แล้ว
แม่ภัทร โล่งใจ! เจรจา ลูกเบนซ์ ลุล่วง ขนตู้เซฟ 300 กิโลฯ ออกจากบ้านลูกชายแล้ว ข่าว

แม่ภัทร เจรจา ลูกเบนซ์ ลุล่วง ลุยขนตู้เซฟ ไปสน. ยังเปิดไม่ได้ เหตุลูกไม่คืนกุญแจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉเว็บดาวเทียม &quot;โปเต้ นักจะแกง&quot; พบใช้ TrackAPartner เว็บจำลองติดตามมือถือ ไม่ใช่ระบบเกาหลีเหนือ ข่าว

แฉเว็บดาวเทียม “โปเต้ นักจะแกง” พบใช้ TrackAPartner เว็บจำลองติดตามมือถือ ไม่ใช่ระบบติดตามตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หวยเฮียนัน งวด 16 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก 16/10/69 เลขเด็ด เฮียนัน ปล่อยแนวทาง 2-3 ตัว ชุดลุ้นเงินล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวร้องถูกแอบถ่ายในห้องน้ำร้านเสริมสวย แม่กลอง อ้างคลิปถูกปล่อยลง X ไม่ปิดบังใบหน้า ข่าว

สาวร้อง ถูกแอบถ่ายในห้องน้ำร้านเสริมสวย แม่กลอง ปล่อยคลิปลง X

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบงค์ ศรราม ล้วงไหจับเลขปิงปอง แจกโชค 2 ตัวท้ายให้แม่ยก งวด 16/10/69 เลขเด็ด

แบงค์ ศรราม ล้วงไหจับเลขปิงปอง แจกโชค 2 ตัวท้ายให้แม่ยก งวด 16/10/69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไฮโซปอ&quot; ตัดพ้อ โดนหาว่าแพ้แล้วพาล ปมดรามาโกคาร์ท จ่อฟ้องคนด่าลามถึงลูก บันเทิง

“ไฮโซปอ” โต้พวกหาว่า แพ้แล้วพาล ปมดรามาโกคาร์ท จ่อฟ้องคนด่าลามถึงลูก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอาชีพเก่า “แม่ดา” ลำบากมาก ก่อนน้องฟ้าใสโด่งดัง เป็นอินฟลู บันเทิง

เปิดอาชีพเก่า “แม่ดา” ลำบากมาก ก่อนน้องฟ้าใสโด่งดัง เป็นอินฟลู

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กชาย 13 ถูกไฟดูดเสียชีวิตกลางวัดไร่ขิง ญาติรุ่นเดียวกันเข้าช่วยถูกดูดตาม ข่าว

เด็กชาย 13 ถูกไฟดูดเสียชีวิตกลางวัดไร่ขิง ญาติรุ่นเดียวกันเข้าช่วยถูกดูดตาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร.ย.ส.ท. เตรียมแถลง ปมดรามาโกคาร์ท &quot;น้องพายุ&quot; รุ่น Cadet-B บ่ายสองนี้ ข่าว

ร.ย.ส.ท. เตรียมแถลง ปมดรามาโกคาร์ท “น้องพายุ” รุ่น Cadet-B เวลา 14.00 น.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ย้ง พี่เลี้ยงนางงามคนแรก ชมพู่ อารยา โพสต์ชมโตมาอย่างมีคุณภาพ บันเทิง

พี่ย้ง พี่เลี้ยงคนแรก ‘ชมพู่ อารยา’ ชื่นชม โตมาอย่างมีคุณภาพ ไม่ลืมคนปลุกปั้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้งอายุจริง น้องฟ้าใส หลังดราม่าแม่ดา จน พม. รับดูแลชั่วคราว บันเทิง

อึ้งอายุจริง “น้องฟ้าใส” หลังดราม่าแม่ดา จน พม. รับดูแลชั่วคราว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลดพนักงาน 1,000 ตำแหน่ง เน็ตฟลิกซ์ พิษยอดคนดูลดฮวบ ฉุดหุ้นร่วงหนัก 40% รอบปี เศรษฐกิจ

ปลดพนักงาน 1,000 ตำแหน่ง เน็ตฟลิกซ์ พิษยอดคนดูลดฮวบ ฉุดหุ้นร่วงหนัก 40% รอบปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเครื่องบินพระที่นั่ง พระราชินี เสด็จฯเยือนญี่ปุ่น ในการนี้ทรงทำการบินด้วยพระองค์​เอง เลขเด็ด

เลขเครื่องบินพระที่นั่ง พระราชินี เสด็จฯเยือนญี่ปุ่น ในการนี้ทรงทำการบินด้วยพระองค์​เอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนัส ไทยล้วน อ้างทัวร์ถล่มรีพอร์ตเพจเฟซบุ๊กปลิว ข่าว

พนัส ไทยล้วน ทำใจเพจปลิว อ้างทัวร์ถล่มรีพอร์ต เตรียมย้ายเล่น TikTok แทน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำแหน่งกราบเรียน หมายถึงใคร ต้องนั่งเก้าอี้ สตง. ตัวละ 9.79 หมื่น เศรษฐกิจ

ตำแหน่งกราบเรียน หมายถึงใคร ต้องนั่งเก้าอี้ สตง. ตัวละ 9.79 หมื่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเงื่อนไข สินเชื่อบ้านคนละหลัง PLUS วงเงิน 5 หมื่นล้าน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี เศรษฐกิจ

เช็กเงื่อนไข สินเชื่อบ้านคนละหลัง PLUS ธอส. ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน &quot;เบนซ์ พริกไทย&quot; ภรรยา ไฮโซปอ กิจการบันเทิงฟัน 21 ล้าน เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน “เบนซ์ พริกไทย” ภรรยา ไฮโซปอ กิจการบันเทิงฟัน 21 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภากาชาดไทย ยกย่อง ด.ญ. 7 ขวบ บริจาคอวัยวะ-ดวงตา หลังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ข่าว

สภากาชาดไทย ยกย่อง ด.ญ. 7 ขวบ บริจาคอวัยวะ-ดวงตา หลังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่าหรีด อุดร นักร้องอีสานยุค 90 เสียชีวิต ข่าว

สิ้นตำนาน ‘จ่าหรีด อุดร’ นักร้องลูกทุ่งอีสานยุค 90 แน่นหน้าอก เสียชีวิตกะทันหัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
‘สม รังสี’ แฉเอง &quot;เขมรยิงไทยก่อน&quot; กัมพูชาดิ้น ขู่ฟ้องข้อหาทรยศชาติ ข่าวการเมือง

‘สม รังสี’ แฉเอง “เขมรยิงไทยก่อน” กัมพูชาดิ้น ขู่ฟ้องข้อหาทรยศชาติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ซาบีดา&quot; ชื่นชม &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ยกเป็นต้นแบบ มารยาทไทย-ผ้าไทย สู่เวทีโลก ข่าว

“ซาบีดา” ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” ยกเป็นต้นแบบนำ มารยาทไทย-ผ้าไทย สู่เวทีโลก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โป๊ะแตก! โปเต้ ดาวจ๊อกจ๊อก สวมบท &quot;กิจ&quot; ออกโหนกระแส อ้างใช้ดาวเทียม ช่วยรุ่นน้องจับชู้ ข่าว

โป๊ะแตก! โปเต้ ดาวจ๊อกจ๊อก สวมบท “กิจ” ออกโหนกระแส อ้างใช้ดาวเทียม ช่วยรุ่นน้องจับชู้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก นักเพาะกายหญิง ดับวัย 40 เพิ่งแข่งจบไม่ถึงเดือน ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นักเพาะกายหญิง ดับวัย 40 เพิ่งแข่งจบไม่ถึงเดือน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button