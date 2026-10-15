ศาลฎีกายืนคุก 2 ปี ‘ไจโกะ’ คดี ม.112 ชี้คุ้มครองถึงอดีตกษัตริย์ ไม่รอลงอาญา ส่งตัวเข้าเรือนจำ
ศาลฎีกาพิพากษายืนจำคุก 2 ปี ไจโกะ อดีตนักศึกษา คดี ม.112 ทวีตพระราชดำรัส ร.9 ชี้กฎหมายคุ้มครองอดีตกษัตริย์ ไม่รอลงอาญา ส่งเข้าทัณฑสถานหญิงกลางทันที
ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3) ของ “ไจโกะ” หรือที่เคยใช้นามสมมติว่า “ใจ” อดีตนักศึกษาหญิงวัย 25 ปี จากกรณีโพสต์ภาพและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) บนแอปพลิเคชันทวิตเตอร์ (X) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ลงโทษจำคุก 2 ปีโดยไม่รอการลงโทษ
คำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยในประเด็นข้อกฎหมายระบุว่า มาตรา 112 บัญญัติขึ้นสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 6 การตีความจึงต้องมุ่งคุ้มครองพระเกียรติยศซึ่งมีผลผูกพันต่อความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งตัวบทกฎหมายมิได้ระบุเจาะจงว่าต้องเป็นพระมหากษัตริย์ที่กำลังครองราชย์อยู่เท่านั้น
หากตีความจำกัดเฉพาะพระองค์ปัจจุบัน อาจเปิดช่องให้เกิดการล่วงละเมิดจนกระทบกระเทือนต่อพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์อยู่ ความมั่นคงของรัฐ รวมถึงความเชื่อและความศรัทธาของประชาชน เนื่องจากมีความผูกพันทางสายโลหิตและการสืบราชสันตติวงศ์
นอกจากนี้ ศาลฎีกายังระบุถึงอัตราโทษว่า โทษจำคุก 2 ปีที่ศาลชั้นต้นพิพากษานั้น ถือเป็นอัตราโทษขั้นต่ำที่สุดตามบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว ไม่อาจกำหนดโทษให้ต่ำกว่านี้ได้ และการกระทำของจำเลยถือเป็นเรื่องร้ายแรงที่กระทบต่อพระเกียรติยศและศรัทธาของสังคม จึงไม่มีเหตุสมควรให้รอการลงโทษ
จากผลของคำพิพากษาดังกล่าว ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้นำตัวจำเลยส่งไปควบคุมตัวยังทัณฑสถานหญิงกลางทันที ส่งผลให้เธอกลายเป็นผู้ต้องขังคดีทางการเมืองรายที่ 50 ในปัจจุบัน