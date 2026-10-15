จ๊อกจ๊อก โผล่แฉข้อมูลลับ! โปเต้ นักจะแกง เพิ่งพ้นคุก คดียาเสพติด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 15:14 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 15:33 น.
เพจ จ๊อกจ๊อก โผล่แฉกลางโหนกระแส ลั่น "โปเต้ นักจะแกง" เพิ่งพ้นคุก คดียาเสพติด

เพจ จ๊อกจ๊อก โผล่แฉกลางรายการ โหนกระแส เผยข้อมูลลับ “โปเต้ นักจะแกง” เพิ่งพ้นคุก คดียาเสพติด ก่อนออกมาสวมร่างหม่อมเจ้า-ลูกครึ่งเกาหลี

ช่วงหนึ่งของรายการ โหนกระแส ในวันนี้ (15 ต.ค. 69) ทีมงานได้มีการติดต่อโฟนอินกับทาง เพจ จ๊อกจ๊อก ผู้มาก่อนกาลไล่วีรกรรมแสบ โปเต้ ตั้งแต่ปี 68 ที่ผ่านมา เพื่อเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับที่มาวีรกรรมร้ายของ โปเต้ นักจะแกง ซึ่งทาง จ๊อกจ๊อก ก็ไล่ไทม์ไลน์พฤติกรรมมิจฉาชีพของ โปเต้ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 2017 จนถึงปี 2024

ก่อนที่เพจ จ๊อกจ๊อก จะแฉข้อมูลลับเพิ่มเติมของ โปเต้ นักจะแกง ที่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดในไทม์ไลน์ นั่นก็คือสาเหตุที่ โปเต้ นักจะแกง หายสาบสูญไปจากสารระบบ ช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2025 ถึงปัจจุบัน เพราะ ติดคุก คดียาเสพติด ในข้อหา มีสารเสพติดประเภท 2 ในครอบครอง และเพิ่งพ้นคุกออกมา

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ซึ่งหลังพ้นคุกก็ยังไม่เลิกพฤติกรรมเดิม โปเต้ แปลงกายอ้างตัวเป็น หมอหลวง ทำงานเป็นแพทย์ในพระราชวัง ใช้ชื่อว่า ร.ท.นพ.ม.ล.ศุภกฤต (ยุคล) ปภาดาอนันท์สกุล ณ อยุธยา และต่อมาก็กลายร่างอ้างตัวเป็น หนุ่มหล่อลูกครึ่งไทย-เกาหลี และมาเป็น “กิจ” ผู้หวังดียื่นมือช่วยเหลือ ทหารหนุ่ม ช้ำรักพยาบาลสาว โดยอ้างเครื่องมือภาพถ่ายดาวเทียมตามพิกัดจับชู้ จนมาออกโหนกระแส และถูกจับโป๊ะได้ในที่สุด

โป๊ะแตก! โปเต้ ดาวจ๊อกจ๊อก สวมบท กิจ ออกโหนกระแส อ้างใช้ดาวเทียม ช่วยรุ่นน้องจับชู้-1
ภาพจาก : FB จ๊อกจ๊อก

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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 15:14 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 15:33 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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