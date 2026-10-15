ฉาวอีก! แฉ “โปเต้นักจะแกง” ทักขอดูกางเกงในผู้ชาย แลกเปย์ 2,000 จ่ายจริง 100
ฉาวอีก! “หนุ่ม กรรชัย” แฉ “โปเต้นักจะแกง” ทักขอดูรูป กางเกงในผู้ชาย แลกเปย์ 2,000 บาท สุดท้ายจ่ายแค่ 1,000 บาท
จากกรณี “เวฟ” สิบเอกหนุ่มวัย 25 ปี ร้องเรียนผ่านเพจสายไหมต้องรอด และเปิดเผยในรายการโหนกระแสว่า ถูกอดีตคนรักและแม่หลอกลวงเงินรวมกว่า 600,000 บาท ทั้งเงินหมั้นและเงินที่ขอยืม โดยฝ่ายหญิงหายเงียบ ไม่ติดต่อ ก่อนจะพบว่าคบซ้อน เมื่อขอเงินหมั้น 400,000 บาทคืน ก็ถูกบ่ายเบี่ยง
โดยในรายการ “คุณกิจ” เพื่อนของเวฟ อ้างว่าเป็นผู้ติดตามข้อมูลและรวบรวมหลักฐาน ประสานหาทีมทนายและจ่ายค่าทนายให้ก่อน ประสานโรงแรมเพื่อขอภาพกล้องวงจรปิด และสืบหาที่อยู่ของฝ่ายหญิง ชาวเน็ตจำนวนมากสงสัยว่าคุณกิจเป็นใคร จึงช่วยกันสืบและขุดคุ้ย จนระบุว่าเป็น “โปเต้นักจะแกง” ซึ่งชาวเน็ตอ้างว่ามีประวัติแอบอ้างหลอกลวงผู้อื่นมาก่อน
วันนี้ (15 ต.ค.) ทางเวฟได้มาออกรายการนี้อีกครั้ง เผยว่าตนรู้จักโปเต้ไม่ถึง 3 เดือน รู้จักผ่านรุ่นน้องในค่ายทหารเดียวกันชื่อ “เกม” ซึ่งมักส่งของขวัญให้ขณะไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชันหนึ่ง จากนั้นโปเต้ขอคอนแทคเพื่อติดต่อกัน พร้อมอ้างว่าเป็นทหารยศร้อยโทและแพทย์ในวัง เกมจึงหลงเชื่อ
ขณะที่ หนุ่ม กรรชัย ยังได้เผยว่า โปเต้น่าจะชอบทางฝั่งเกม เนื่องจากมีบทสนทนาที่โปเต้ทักหาเกมส์เพื่อขอดูภาพกางเกงใน และจะจ่ายเงินจำนวน 2,000 บาท แต่สุดท้ายโปเต้จ่ายเงินให้เกมเพียง 100 บาท
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