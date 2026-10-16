ถ่ายทอดสดหวย 16 ตุลาคม 2569 ดูสดช่องไหน ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 12:01 น.
ถ่ายทอดสดหวย 16 ตุลาคม 2569 ดูสดช่องไหน ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

ถ่ายทอดสดหวย 16 ตุลาคม 2569 เช็กช่องทางรับชมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เริ่มถ่ายทอดสดทางอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 เวลา 13.50 น. ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 14.00 น. ก่อนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มออกรางวัล 14.30 น. พร้อมอัปเดตผลรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว และเลขหน้า เลขท้าย 3 ตัว

สำหรับการถ่ายทอดสดงวดนี้ อมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34 เริ่มเวลา 13.50 น. ตามด้วยไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 14.00 น. ส่วนเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและ LINE TODAY สามารถติดตามการออกรางวัลตั้งแต่เวลา 14.30 น.

ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถตรวจสอบผลรางวัลประจำงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ได้ตามรายการต่อไปนี้ โดยผลทั้งหมดจะอัปเดตหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศหมายเลขอย่างเป็นทางการ

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ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ตุลาคม 2569

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

รอประกาศผล

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รอประกาศผล

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

รอประกาศผล

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รอประกาศผล

ถ่ายทอดสดหวย 16 ตุลาคม 2569 ดูช่องไหนบ้าง?

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ประชาชนรับชมการออกรางวัลผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยสามารถกดลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่หน้าถ่ายทอดสดได้โดยตรง

นอกจากนี้ ยังสามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

หลังออกรางวัลครบทุกประเภท ผู้ซื้อสลากสามารถนำหมายเลขสลาก 6 หลักไปตรวจสอบผ่าน ระบบตรวจรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2569 กับ The Thaiger ซึ่งรวบรวมรางวัลที่ 1 รางวัลข้างเคียง และรางวัลอื่น ๆ ไว้ในหน้าเดียวกัน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 12:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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