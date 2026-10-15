เมียหลวงสุดช้ำ เจอผัวซุกกิ๊กในห้อง ซ้ำถูกไล่ตะเพิด-โพสต์เย้ย ช็อกเคยแท้งลูกทั้งคู่
เมียหลวงเจอสามีซุกห้องเช่าที่ตัวเองควักเงินจ่าย ผัวสารภาพคบซ้อน 7 เดือน ซ้ำถูกไล่ตะเพิด-โพสต์เย้ยไม่สลด ล่าสุดร้องต้นสังกัดเอาผิดทางวินัย
ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจให้เมียหลวงหลังหอบหลักฐานเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างานระดับสูงของสำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดที่สามีทำงานอยู่ เพื่อให้ต้นสังกัดตรวจสอบพฤติกรรมและพิจารณาลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาด
เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่เมียหลวงตัดสินใจเดินทางไปดูห้องพักในตัวเมือง ซึ่งเป็นห้องที่เธอควักกระเป๋าจ่ายค่าเช่าด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองให้สามีอยู่ทุกเดือน โดยใช้กุญแจสำรองไขเข้าไปในตอนเช้าและพบว่าสามีอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแบบสองต่อสอง โดยที่ฝ่ายหญิงกำลังนั่งซักผ้าอยู่
เมื่อสามีเห็นภรรยาตัวจริงปรากฏตัวก็ถึงกับหน้าถอดสีก็ตกใจจนพูดไม่ออก หลังถูกจับได้คาหนังคาเขาก็ยอมจำนนต่อหลักฐาน สารภาพแต่โดยดีว่าแอบคบหาและอยู่กินฉันสามีภรรยากับหญิงคนดังกล่าวมานานถึง 6-7 เดือนแล้ว โดยใช้ชีวิตแบบแบ่งเวลา วันจันทร์ถึงศุกร์จะอยู่กับชู้ ส่วนเย็นวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ จะกลับบ้านมาหาภรรยาและลูก
อย่างไรก็ดี เมียหลวงเพิ่งทราบว่าเธอและฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน แต่สุดท้ายก็มีภาวะแท้งบุตรเหมือนกันทั้งคู่
สิ่งที่ทำให้เมียหลวงต้องเจ็บช้ำและงงหนัก คือ ท่าทีของทั้งสามีและฝ่ายหญิงที่ไม่มีความสำนึกผิดแม้แต่น้อย ในวันเกิดเหตุฝ่ายหญิงวิ่งหนีเข้าไปในห้อง ล็อกประตู แล้วตะโกนไล่เมียหลวงซึ่งเป็นเจ้าของห้องตัวจริงให้ออกไปข้างนอกเสีย
หลังเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งคู่ก็ยังคงลอยหน้าลอยตา ไม่ยอมเลิกรากัน แถมยังแสดงพฤติกรรมเยาะเย้ยผ่านโซเชียลมีเดีย โดยตัวสามีได้ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์มาต่อว่าภรรยาตัวเอง ขณะที่หญิงชู้ก็เข้าไปคอมเมนต์หัวเราะขบขันเยาะเย้ย
ล่าสุด เมียหลวงตัดสินใจออกมาเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม พร้อมเดินหน้าเอาผิดทางวินัยกับสามี เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองและปกป้องความรู้สึกของลูกวัย 10 ขวบให้ถึงที่สุด
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