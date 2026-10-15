ลูกค้าช็อก! โชว์รูมรถยี่ห้อดัง ย่านบางเขน ประกาศปิดกิจการ ให้บริการวันสุดท้าย 24 ต.ค.นี้

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 13:50 น.
Customers are shocked! A well-known car showroom in the Bang Khen area has announced its closure, with its last day of service on October 24th.

ลูกค้าช็อก! โชว์รูม-ศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อดัง ย่านบางเขน ประกาศปิดกิจการถาวร ให้บริการวันสุดท้าย 24 ต.ค. 69 นี้

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก BK Import Cars โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ บางเขนฮอนด้าคาร์ส์ โพสต์จดหมายแจ้งข่าวลูกค้าผู้เข้ารับบริการถึงการยุติการประกอบกิจการ โดยให้บริการวันสุดท้ายวันที่ 24 ตุลาคม 2569 นี้

“แจ้งยุติการประกอบกิจการ โชว์รูม & ศูนย์บริการรถยนต์ และปิดให้บริการ บริษัท บางเขนฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด เรียน ลูกค้าและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน บริษัทฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนเราตลอดมา บริษัทขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า “บริษัทฯ จะยุติการประกอบกิจการ โชว์รูม & ศูนย์บริการ รถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป” จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความสะดวกมา ณ ที่นี้”

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ลูกค้าช็อก! โชว์รูมรถยี่ห้อดัง ย่านบางเขน ประกาศปิดกิจการ ให้บริการวันสุดท้าย 24 ต.ค.นี้-1

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อ้างอิงจาก : FB BK Import Cars

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 13:50 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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