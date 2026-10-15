ลูกค้าช็อก! โชว์รูมรถยี่ห้อดัง ย่านบางเขน ประกาศปิดกิจการ ให้บริการวันสุดท้าย 24 ต.ค.นี้
ลูกค้าช็อก! โชว์รูม-ศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อดัง ย่านบางเขน ประกาศปิดกิจการถาวร ให้บริการวันสุดท้าย 24 ต.ค. 69 นี้
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก BK Import Cars โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ บางเขนฮอนด้าคาร์ส์ โพสต์จดหมายแจ้งข่าวลูกค้าผู้เข้ารับบริการถึงการยุติการประกอบกิจการ โดยให้บริการวันสุดท้ายวันที่ 24 ตุลาคม 2569 นี้
“แจ้งยุติการประกอบกิจการ โชว์รูม & ศูนย์บริการรถยนต์ และปิดให้บริการ บริษัท บางเขนฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด เรียน ลูกค้าและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน บริษัทฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนเราตลอดมา บริษัทขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า “บริษัทฯ จะยุติการประกอบกิจการ โชว์รูม & ศูนย์บริการ รถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป” จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความสะดวกมา ณ ที่นี้”
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อ้างอิงจาก : FB BK Import Cars