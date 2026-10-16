ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลล่าสุด เช็กรางวัลที่ 1 ถ่ายทอดสดบ่ายนี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 10:00 น.
ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลล่าสุด เช็กรางวัลที่ 1 ถ่ายทอดสดบ่ายนี้

ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด เช็กเลขรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่น ๆ ครบทุกประเภท พร้อมสถิติหวยออกวันที่ 16 ย้อนหลัง 20 งวด และช่องทางรับชมถ่ายทอดสดจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (L6) ประจำงวดกลางเดือนตุลาคม ณ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี เริ่มกระบวนการออกรางวัลเวลา 14.30 น. และคาดว่าจะประกาศผลครบทุกประเภทประมาณ 16.00 น.

ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใบและสลากดิจิทัลสามารถตรวจสอบหมายเลขที่ถูกรางวัลได้จากรายการด้านล่าง โดยรางวัลที่ 1 มีเงินรางวัล 6 ล้านบาทต่อฉบับ ส่วนรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รับเงินรางวัล 2,000 บาทต่อฉบับ

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ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล16 ตุลาคม 2569

  1. รางวัลที่ 1
    xxxxxx
    รางวัลละ 6,000,000 บาท
  2. เลขหน้า 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  3. เลขท้าย 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  4. เลขท้าย 2 ตัว
    xx
    1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

xxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

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ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

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ดูผลหวยย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ตุลาคม 2569

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

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รอประกาศผล

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รอประกาศผล

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

รอประกาศผล

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รอประกาศผล

สถิติหวยรัฐบาลย้อนหลัง 20 งวด เฉพาะวันที่ 16

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังเฉพาะงวดที่ออกรางวัลตรงกับวันที่ 16 ของเดือน จำนวน 20 งวด ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2567 ถึง 16 กันยายน 2569 โดยรวบรวมรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขหน้า 3 ตัว และเลขท้าย 3 ตัว ดังนี้

  1. 16 ก.ย. 69 รางวัลที่ 1 730640 | เลขท้าย 2 ตัว 64 | เลขหน้า 3 ตัว 060, 521 | เลขท้าย 3 ตัว 041, 266
  2. 16 ส.ค. 69 รางวัลที่ 1 004615 | เลขท้าย 2 ตัว 53 | เลขหน้า 3 ตัว 429, 731 | เลขท้าย 3 ตัว 094, 937
  3. 16 ก.ค. 69 รางวัลที่ 1 639214 | เลขท้าย 2 ตัว 71 | เลขหน้า 3 ตัว 683, 709 | เลขท้าย 3 ตัว 427, 746
  4. 16 มิ.ย. 69 รางวัลที่ 1 287184 | เลขท้าย 2 ตัว 48 | เลขหน้า 3 ตัว 434, 758 | เลขท้าย 3 ตัว 007, 721
  5. 16 พ.ค. 69 รางวัลที่ 1 107387 | เลขท้าย 2 ตัว 08 | เลขหน้า 3 ตัว 091, 298 | เลขท้าย 3 ตัว 602, 716
  6. 16 เม.ย. 69 รางวัลที่ 1 309612 | เลขท้าย 2 ตัว 77 | เลขหน้า 3 ตัว 108, 355 | เลขท้าย 3 ตัว 424, 868
  7. 16 มี.ค. 69 รางวัลที่ 1 833009 | เลขท้าย 2 ตัว 64 | เลขหน้า 3 ตัว 510, 983 | เลขท้าย 3 ตัว 439, 954
  8. 16 ก.พ. 69 รางวัลที่ 1 340563 | เลขท้าย 2 ตัว 07 | เลขหน้า 3 ตัว 241, 527 | เลขท้าย 3 ตัว 169, 578
  9. 16 ธ.ค. 68 รางวัลที่ 1 763895 | เลขท้าย 2 ตัว 52 | เลขหน้า 3 ตัว 176, 431 | เลขท้าย 3 ตัว 014, 449
  10. 16 พ.ย. 68 รางวัลที่ 1 458145 | เลขท้าย 2 ตัว 37 | เลขหน้า 3 ตัว 242, 602 | เลขท้าย 3 ตัว 239, 389
  11. 16 ต.ค. 68 รางวัลที่ 1 059696 | เลขท้าย 2 ตัว 61 | เลขหน้า 3 ตัว 531, 955 | เลขท้าย 3 ตัว 476, 889
  12. 16 ก.ย. 68 รางวัลที่ 1 074646 | เลขท้าย 2 ตัว 58 | เลขหน้า 3 ตัว 512, 740 | เลขท้าย 3 ตัว 308, 703
  13. 16 ส.ค. 68 รางวัลที่ 1 994865 | เลขท้าย 2 ตัว 63 | เลขหน้า 3 ตัว 247, 602 | เลขท้าย 3 ตัว 834, 989
  14. 16 ก.ค. 68 รางวัลที่ 1 245324 | เลขท้าย 2 ตัว 26 | เลขหน้า 3 ตัว 171, 995 | เลขท้าย 3 ตัว 084, 336
  15. 16 มิ.ย. 68 รางวัลที่ 1 507392 | เลขท้าย 2 ตัว 06 | เลขหน้า 3 ตัว 017, 243 | เลขท้าย 3 ตัว 299, 736
  16. 16 พ.ค. 68 รางวัลที่ 1 251309 | เลขท้าย 2 ตัว 87 | เลขหน้า 3 ตัว 109, 231 | เลขท้าย 3 ตัว 631, 965
  17. 16 เม.ย. 68 รางวัลที่ 1 266227 | เลขท้าย 2 ตัว 85 | เลขหน้า 3 ตัว 254, 413 | เลขท้าย 3 ตัว 474, 760
  18. 16 มี.ค. 68 รางวัลที่ 1 757563 | เลขท้าย 2 ตัว 32 | เลขหน้า 3 ตัว 595, 927 | เลขท้าย 3 ตัว 309, 457
  19. 16 ก.พ. 68 รางวัลที่ 1 847377 | เลขท้าย 2 ตัว 50 | เลขหน้า 3 ตัว 268, 613 | เลขท้าย 3 ตัว 001, 652
  20. 16 ธ.ค. 67 รางวัลที่ 1 097863 | เลขท้าย 2 ตัว 21 | เลขหน้า 3 ตัว 290, 742 | เลขท้าย 3 ตัว 339, 881

สำหรับเดือนมกราคมไม่มีข้อมูลรวมอยู่ในสถิติชุดนี้ เนื่องจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดออกรางวัลงวดกลางเดือนในวันที่ 17 มกราคมของทุกปี เนื่องในวันครู

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ทั้งนี้ ผลรางวัลย้อนหลังเป็นข้อมูลสถิติที่เกิดขึ้นจริง ไม่สามารถใช้คาดการณ์หรือรับประกันผลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดถัดไปได้

ถ่ายทอดสดหวยรัฐบาล 16 ตุลาคม 2569 ดูช่องไหน?

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดออกรางวัลตั้งแต่เวลา 14.30 ถึงประมาณ 16.00 น. โดยประชาชนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์ ดังนี้

  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับชมและติดตามการออกรางวัลตั้งแต่เวลา 14.30 น. ผ่าน เว็บไซต์ GLO
  • Facebook สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ติดตามการถ่ายทอดสดและประกาศผลที่ The Government Lottery Office

หลังประกาศผลครบทุกประเภท สามารถนำหมายเลขสลาก 6 หลักมาตรวจสอบผ่าน ระบบตรวจรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ หน้าตรวจหวย The Thaiger งวด 16 ตุลาคม 2569 ได้ทันที

ผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องนำสลากไปขึ้นเงินภายใน 2 ปีนับจากวันออกรางวัล โดยเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทั่วไปต้องเสียอากรแสตมป์ในอัตรา 0.5% ของเงินรางวัล

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 10:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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