ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลล่าสุด เช็กรางวัลที่ 1 ถ่ายทอดสดบ่ายนี้
ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด เช็กเลขรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่น ๆ ครบทุกประเภท พร้อมสถิติหวยออกวันที่ 16 ย้อนหลัง 20 งวด และช่องทางรับชมถ่ายทอดสดจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (L6) ประจำงวดกลางเดือนตุลาคม ณ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี เริ่มกระบวนการออกรางวัลเวลา 14.30 น. และคาดว่าจะประกาศผลครบทุกประเภทประมาณ 16.00 น.
ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใบและสลากดิจิทัลสามารถตรวจสอบหมายเลขที่ถูกรางวัลได้จากรายการด้านล่าง โดยรางวัลที่ 1 มีเงินรางวัล 6 ล้านบาทต่อฉบับ ส่วนรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รับเงินรางวัล 2,000 บาทต่อฉบับ
ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล16 ตุลาคม 2569
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รางวัลที่ 1xxxxxx
รางวัลละ 6,000,000 บาท
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เลขหน้า 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
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เลขท้าย 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัวxx
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาทxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ตุลาคม 2569
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
รอประกาศผล
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
รอประกาศผล
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
รอประกาศผล
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
รอประกาศผล
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
รอประกาศผล
รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
รอประกาศผล
รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
รอประกาศผล
รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
รอประกาศผล
รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
รอประกาศผล
สถิติหวยรัฐบาลย้อนหลัง 20 งวด เฉพาะวันที่ 16
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังเฉพาะงวดที่ออกรางวัลตรงกับวันที่ 16 ของเดือน จำนวน 20 งวด ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2567 ถึง 16 กันยายน 2569 โดยรวบรวมรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขหน้า 3 ตัว และเลขท้าย 3 ตัว ดังนี้
- 16 ก.ย. 69 รางวัลที่ 1 730640 | เลขท้าย 2 ตัว 64 | เลขหน้า 3 ตัว 060, 521 | เลขท้าย 3 ตัว 041, 266
- 16 ส.ค. 69 รางวัลที่ 1 004615 | เลขท้าย 2 ตัว 53 | เลขหน้า 3 ตัว 429, 731 | เลขท้าย 3 ตัว 094, 937
- 16 ก.ค. 69 รางวัลที่ 1 639214 | เลขท้าย 2 ตัว 71 | เลขหน้า 3 ตัว 683, 709 | เลขท้าย 3 ตัว 427, 746
- 16 มิ.ย. 69 รางวัลที่ 1 287184 | เลขท้าย 2 ตัว 48 | เลขหน้า 3 ตัว 434, 758 | เลขท้าย 3 ตัว 007, 721
- 16 พ.ค. 69 รางวัลที่ 1 107387 | เลขท้าย 2 ตัว 08 | เลขหน้า 3 ตัว 091, 298 | เลขท้าย 3 ตัว 602, 716
- 16 เม.ย. 69 รางวัลที่ 1 309612 | เลขท้าย 2 ตัว 77 | เลขหน้า 3 ตัว 108, 355 | เลขท้าย 3 ตัว 424, 868
- 16 มี.ค. 69 รางวัลที่ 1 833009 | เลขท้าย 2 ตัว 64 | เลขหน้า 3 ตัว 510, 983 | เลขท้าย 3 ตัว 439, 954
- 16 ก.พ. 69 รางวัลที่ 1 340563 | เลขท้าย 2 ตัว 07 | เลขหน้า 3 ตัว 241, 527 | เลขท้าย 3 ตัว 169, 578
- 16 ธ.ค. 68 รางวัลที่ 1 763895 | เลขท้าย 2 ตัว 52 | เลขหน้า 3 ตัว 176, 431 | เลขท้าย 3 ตัว 014, 449
- 16 พ.ย. 68 รางวัลที่ 1 458145 | เลขท้าย 2 ตัว 37 | เลขหน้า 3 ตัว 242, 602 | เลขท้าย 3 ตัว 239, 389
- 16 ต.ค. 68 รางวัลที่ 1 059696 | เลขท้าย 2 ตัว 61 | เลขหน้า 3 ตัว 531, 955 | เลขท้าย 3 ตัว 476, 889
- 16 ก.ย. 68 รางวัลที่ 1 074646 | เลขท้าย 2 ตัว 58 | เลขหน้า 3 ตัว 512, 740 | เลขท้าย 3 ตัว 308, 703
- 16 ส.ค. 68 รางวัลที่ 1 994865 | เลขท้าย 2 ตัว 63 | เลขหน้า 3 ตัว 247, 602 | เลขท้าย 3 ตัว 834, 989
- 16 ก.ค. 68 รางวัลที่ 1 245324 | เลขท้าย 2 ตัว 26 | เลขหน้า 3 ตัว 171, 995 | เลขท้าย 3 ตัว 084, 336
- 16 มิ.ย. 68 รางวัลที่ 1 507392 | เลขท้าย 2 ตัว 06 | เลขหน้า 3 ตัว 017, 243 | เลขท้าย 3 ตัว 299, 736
- 16 พ.ค. 68 รางวัลที่ 1 251309 | เลขท้าย 2 ตัว 87 | เลขหน้า 3 ตัว 109, 231 | เลขท้าย 3 ตัว 631, 965
- 16 เม.ย. 68 รางวัลที่ 1 266227 | เลขท้าย 2 ตัว 85 | เลขหน้า 3 ตัว 254, 413 | เลขท้าย 3 ตัว 474, 760
- 16 มี.ค. 68 รางวัลที่ 1 757563 | เลขท้าย 2 ตัว 32 | เลขหน้า 3 ตัว 595, 927 | เลขท้าย 3 ตัว 309, 457
- 16 ก.พ. 68 รางวัลที่ 1 847377 | เลขท้าย 2 ตัว 50 | เลขหน้า 3 ตัว 268, 613 | เลขท้าย 3 ตัว 001, 652
- 16 ธ.ค. 67 รางวัลที่ 1 097863 | เลขท้าย 2 ตัว 21 | เลขหน้า 3 ตัว 290, 742 | เลขท้าย 3 ตัว 339, 881
สำหรับเดือนมกราคมไม่มีข้อมูลรวมอยู่ในสถิติชุดนี้ เนื่องจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดออกรางวัลงวดกลางเดือนในวันที่ 17 มกราคมของทุกปี เนื่องในวันครู
ทั้งนี้ ผลรางวัลย้อนหลังเป็นข้อมูลสถิติที่เกิดขึ้นจริง ไม่สามารถใช้คาดการณ์หรือรับประกันผลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดถัดไปได้
ถ่ายทอดสดหวยรัฐบาล 16 ตุลาคม 2569 ดูช่องไหน?
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดออกรางวัลตั้งแต่เวลา 14.30 ถึงประมาณ 16.00 น. โดยประชาชนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์ ดังนี้
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับชมและติดตามการออกรางวัลตั้งแต่เวลา 14.30 น. ผ่าน เว็บไซต์ GLO
- Facebook สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ติดตามการถ่ายทอดสดและประกาศผลที่ The Government Lottery Office
หลังประกาศผลครบทุกประเภท สามารถนำหมายเลขสลาก 6 หลักมาตรวจสอบผ่าน ระบบตรวจรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ หน้าตรวจหวย The Thaiger งวด 16 ตุลาคม 2569 ได้ทันที
ผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องนำสลากไปขึ้นเงินภายใน 2 ปีนับจากวันออกรางวัล โดยเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทั่วไปต้องเสียอากรแสตมป์ในอัตรา 0.5% ของเงินรางวัล
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