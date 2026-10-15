แฉเว็บดาวเทียม “โปเต้ นักจะแกง” พบใช้ TrackAPartner เว็บจำลองติดตามมือถือ ไม่ใช่ระบบติดตามตัว
ชาวเน็ตเทียบภาพกลางโหนกระแส พบหน้าจอที่โปเต้ใช้อ้างติดตามพิกัดโทรศัพท์ ตรงกับเว็บไซต์ TrackAPartner ซึ่งมีหน้าสาธิตการค้นหาตำแหน่งมือถือ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ชี้ เว็บไซต์ทั่วไปไม่สามารถรู้พิกัด GPS เพียงกรอกเบอร์โทรศัพท์
หลังรายการโหนกระแสนำเสนอข้อร้องเรียนของสิบเอกเวฟ ทหารหนุ่มวัย 25 ปี ที่กล่าวหาว่าอดีตคู่หมั้นและแม่ของฝ่ายหญิงหลอกเอาเงินไปรวมกว่า 600,000 บาท โดยมีชายชื่อกิจเข้าร่วมรายการในฐานะเพื่อนที่ช่วยติดตามข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับข้อพิพาท
ระหว่างการพูดคุย กิจอ้างว่าสามารถใช้ดาวเทียมจากประเทศเกาหลีเหนือระบุตำแหน่งโทรศัพท์มือถือได้ พร้อมนำภาพหน้าจอที่แสดงแผนที่และข้อมูลพิกัดมาอธิบาย ทำให้หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ผู้ดำเนินรายการ แสดงความประหลาดใจต่อวิธีติดตามตำแหน่งที่ผู้ร่วมรายการกล่าวอ้าง
ต่อมามีการเปิดเผยข้อมูลว่ากิจถูกเชื่อมโยงกับชายที่รู้จักกันในฉายาโปเต้ นักจะแกง ซึ่งเคยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการแอบอ้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ก่อนมีผู้ตรวจสอบเว็บไซต์ที่ปรากฏบนหน้าจอในรายการเพิ่มเติม
ภาพเปรียบเทียบที่เผยแพร่หลังรายการออกอากาศแสดงให้เห็นว่า หน้าจอของกิจมีข้อความภาษาอังกฤษ “Tracking your phone number now…” พร้อมกรอบข้อมูล GPS, Latitude, Longitude, Signal, Satellites และแผนที่ดาวเทียม ซึ่งตรงกับรูปแบบหน้าจอของเว็บไซต์ TrackAPartner
เมื่อเข้าเว็บไซต์ TrackAPartner.com พบว่า หน้าแรกเปิดให้เลือกประเทศและกรอกหมายเลขโทรศัพท์ ก่อนกดปุ่มเริ่มค้นหา โดยโฆษณาว่าสามารถติดตามโทรศัพท์ผ่านเทคโนโลยี GPS และ GSM ได้ทั่วโลก ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
แต่เว็บไซต์ยังมีเมนู Demo และมีข้อความอธิบายบริการว่าเป็นการสาธิตภายใต้แนวคิดให้ข้อมูลผ่านความบันเทิง จึงไม่สามารถนำภาพการแสดงผลของเว็บไซต์มาใช้ยืนยันได้ว่ามีการค้นพบตำแหน่งโทรศัพท์จริง
อีกจุดที่พบจากภาพหน้าจอในรายการคือ ช่อง Latitude แสดงตัวเลข 67.5387 N ส่วน Longitude แสดง 4.768 E ซึ่งเป็นพิกัดนอกประเทศไทย แม้หน้าจอจะปรากฏข้อความว่า “Object found. Please wait a moment” หรือพบเป้าหมายแล้ว กรุณารอสักครู่ แต่ก็ไม่สามารถใช้ยืนยันได้ว่าเป็นตำแหน่งของหญิงสาวที่กำลังถูกติดตาม
เว็บไซต์ TrackAPartner ยังมีข้อความแสดงสถานะเป็นลำดับ เช่น Opening GPS, Connecting, Calling Network และ Locating พร้อมตัวเลขแสดงคุณภาพสัญญาณ จำนวนดาวเทียม และความเร็ว ทำให้หน้าจอมีลักษณะคล้ายระบบติดตามตำแหน่งที่กำลังทำงานจริง
อย่างไรก็ตาม การแสดงข้อความเชื่อมต่อระบบและภาพแผนที่บนเว็บไซต์ ไม่ได้พิสูจน์ว่ามีการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เครื่องเป้าหมายหรือรับพิกัดจากดาวเทียมแต่อย่างใด
หลักการทำงานของ GPS ก็แตกต่างจากคำกล่าวอ้างในรายการ โดยเว็บไซต์ทางการของรัฐบาลสหรัฐฯ GPS.gov อธิบายว่า ดาวเทียม GPS ส่งสัญญาณบอกตำแหน่งและเวลาในทิศทางเดียวให้อุปกรณ์รับสัญญาณนำไปคำนวณตำแหน่งของตัวเอง ไม่ได้ทำหน้าที่ค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์มือถือจากหมายเลขโทรศัพท์
แม้แต่หน่วยงานผู้ดูแลระบบ GPS ก็ไม่สามารถใช้ดาวเทียมค้นหาตำแหน่งมือถือเครื่องใดเครื่องหนึ่งได้โดยตรง เนื่องจากดาวเทียมไม่ได้ติดตามตัวอุปกรณ์บนพื้นโลก
ส่วนการติดตามโทรศัพท์จริง เช่น ผ่านระบบ Find Hub ของ Google ต้องอาศัยข้อมูลจากอุปกรณ์และบัญชี Google ที่เกี่ยวข้อง หรือการแบ่งปันตำแหน่งจากเจ้าของเครื่อง ไม่ใช่การนำหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอื่นไปกรอกในเว็บไซต์ทั่วไป
ScamAdviser เว็บไซต์ตรวจสอบความน่าเชื่อถือและกลโกงออนไลน์ เคยอธิบายวิธีทำงานของเว็บไซต์ที่อ้างว่าสามารถค้นหาตำแหน่งมือถือจากเบอร์โทรศัพท์ว่า มักใช้หน้าจอแสดงแถบความคืบหน้า ภาพดาวเทียม และข้อความเชื่อมต่อระบบ เพื่อทำให้ผู้ใช้งานเชื่อว่ากำลังมีการค้นหาตำแหน่งจริง ทั้งที่ข้อความและภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้สามารถสร้างขึ้นบนเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เป้าหมาย
สำหรับ TrackAPartner แม้เว็บไซต์จะโฆษณาว่าสามารถติดตามมือถือผ่าน GPS และ GSM แต่ยังไม่มีหลักฐานตรวจสอบได้ว่าระบบสามารถระบุตำแหน่งอุปกรณ์จากหมายเลขโทรศัพท์โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่อง
การเปิดเผยเว็บไซต์ที่มีหน้าตาตรงกับภาพในรายการ จึงทำให้คำกล่าวอ้างเรื่องการใช้ดาวเทียมเกาหลีเหนือของกิจถูกตั้งคำถามอีกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อเว็บไซต์เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าใช้งานได้ และไม่มีข้อมูลใดแสดงว่ามีความเกี่ยวข้องกับระบบดาวเทียมของรัฐบาลเกาหลีเหนือ
ก่อนหน้านี้ หลังทราบว่าชายชื่อกิจถูกเชื่อมโยงกับโปเต้ นักจะแกง หนุ่ม กรรชัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า
“กูว่าแล้ว มึงใครเนี่ย อยู่ดี ๆ ก็มีดาวเทียมจากเกาหลีเหนือ นี่มึงล้วงคองูทางมะพร้าวถึงถิ่นเลยเหรอโปเต้”
ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าข้อมูลตำแหน่งที่กิจนำมาแสดงสามารถระบุพิกัดของหญิงสาวในข้อพิพาทได้จริง และยังไม่มีคำชี้แจงทางเทคนิคจากเจ้าตัวเกี่ยวกับการทำงานของระบบที่กล่าวอ้าง
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