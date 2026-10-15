ศิริโชค จี้สอบเส้นเงิน ‘สุชาดา-สามี’ บริจาคพรรคภูมิใจไทย เสี่ยงโทษยุบพรรค
ศิริโชค โสภา เปิดบัญชีเงินบริจาคพรรคภูมิใจไทย โยง ‘สุชาดา-ไทหยาง จาง’ ทรัพย์สินเฉียด 2,000 ล้าน ป.ป.ช. จ่อฟันปมรายได้ไม่สัมพันธ์ทรัพย์สิน จี้ กกต. ตรวจสอบที่มาเงินบริจาค
นายศิริโชค โสภา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดเผยข้อมูลบัญชีเงินบริจาคของพรรคภูมิใจไทยที่ยื่นแสดงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พบชื่อของ นางสาวสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส. พรรคภูมิใจไทย มียอดบริจาคเงินให้พรรคอย่างต่อเนื่อง รวมที่ตรวจสอบพบอย่างเป็นทางการแล้ว 150,000 บาท เริ่มต้นบริจาคเดือนละ 10,000 บาท ตั้งแต่ก่อนได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ก่อนจะปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 30,000 บาท หลังเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความมั่งคั่งและเส้นทางการเงินของครอบครัว
นายศิริโชคระบุว่า นางสาวสุชาดาไม่ใช่บุคคลใหม่ในแวดวงการเมือง ก่อนหน้าจะดำรงตำแหน่ง ส.ส. เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการและเลขานุการรัฐมนตรีในรัฐบาลที่พรรคภูมิใจไทยร่วมบริหารมาแล้วถึง 3 ช่วงเวลา
ขณะที่การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบว่า นางสาวสุชาดาและสามี คือ นายไทหยาง จาง มีทรัพย์สินรวมกันเกือบ 2,000 ล้านบาท
ในจำนวนทรัพย์สินดังกล่าว ปรากฏรายการสิทธิในห้องชุดคอนโดมิเนียมระดับอัลตราลักชัวรี โครงการสินธร ลุมพินี ซึ่งแจ้งมูลค่าสิทธิคนละ 37.514 ล้านบาท รวมมูลค่าห้องชุด 75.028 ล้านบาท และรถยนต์หรู Mercedes-Maybach มูลค่า 11.3 ล้านบาท
ทว่านางสาวสุชาดาแจ้งรายได้ต่อปีเพียงประมาณ 1.7 ล้านบาท ขณะที่นายไทหยาง จาง แจ้งต่อ ป.ป.ช. ว่าไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่มีรายได้ต่อปี ทั้งที่มีบทบาทเป็นนักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (คริปโตเคอร์เรนซี) และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินกิจการบ่อนพนันออนไลน์ Shuffle.com นำไปสู่การตั้งข้อสงสัยว่ารายได้ไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สิน ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. กำลังดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับที่มาของความมั่งคั่งดังกล่าว
นอกจากนี้ นายศิริโชคยังเชื่อมโยงประเด็นทรัพย์สินเข้ากับข้อกฎหมายว่าด้วยการบริจาคเงินแก่พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะมาตรา 72 ที่ห้ามพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรครับบริจาคเงินโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมาตรา 74 ที่ห้ามรับบริจาคจากบุคคลต่างด้าวหรือนอมินี ซึ่งหาก กกต. ตรวจสอบพบการฝ่าฝืน อาจเข้าข่ายตามมาตรา 92 (3) ที่ส่งผลให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งยุบพรรคการเมืองได้
นายศิริโชคทิ้งท้ายว่า แม้การมีทรัพย์สินจำนวนมากหรือการลงทุนในธุรกิจพนันออนไลน์ของคู่สมรส จะไม่ได้พิสูจน์ทันทีว่าเงินบริจาคเป็นเงินผิดกฎหมาย แต่ กกต. จำเป็นต้องตรวจสอบลงลึกถึงต้นทางของเงินบริจาคเช่นเดียวกับที่ ป.ป.ช. กำลังดำเนินการ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องตามกฎหมาย
ประเด็นนี้อาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยไม่สามารถตัดขาดความสัมพันธ์กับนางสาวสุชาดาได้โดยง่าย เนื่องจากภาระความรับผิดชอบทางกฎหมายอาจผูกพันไปถึงสถานะความอยู่รอดของตัวพรรคการเมืองเอง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุปทำงานอะไร? เปิดประวัติ ‘ไทหยาง ซาง’ สามี สส.ไอเดียร์ สุชาดา
- ประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน
- งานเข้า “สส.ไอเดียร์” ป.ป.ช. จับพิรุธ ส่อผิดปกติยื่นเท็จ-ปกปิดข้อเท็จจริง ปมโรเล็กซ์-หุ้นนอกสามี