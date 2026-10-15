ศิริโชค จี้สอบเส้นเงิน ‘สุชาดา-สามี’ บริจาคพรรคภูมิใจไทย เสี่ยงโทษยุบพรรค

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 13:12 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 13:12 น.
ศิริโชค จี้สอบเส้นเงิน ‘สุชาดา-สามี’ บริจาคพรรคภูมิใจไทย เสี่ยงโทษยุบพรรค

ศิริโชค โสภา เปิดบัญชีเงินบริจาคพรรคภูมิใจไทย โยง ‘สุชาดา-ไทหยาง จาง’ ทรัพย์สินเฉียด 2,000 ล้าน ป.ป.ช. จ่อฟันปมรายได้ไม่สัมพันธ์ทรัพย์สิน จี้ กกต. ตรวจสอบที่มาเงินบริจาค

นายศิริโชค โสภา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดเผยข้อมูลบัญชีเงินบริจาคของพรรคภูมิใจไทยที่ยื่นแสดงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พบชื่อของ นางสาวสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส. พรรคภูมิใจไทย มียอดบริจาคเงินให้พรรคอย่างต่อเนื่อง รวมที่ตรวจสอบพบอย่างเป็นทางการแล้ว 150,000 บาท เริ่มต้นบริจาคเดือนละ 10,000 บาท ตั้งแต่ก่อนได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ก่อนจะปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 30,000 บาท หลังเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความมั่งคั่งและเส้นทางการเงินของครอบครัว

นายศิริโชคระบุว่า นางสาวสุชาดาไม่ใช่บุคคลใหม่ในแวดวงการเมือง ก่อนหน้าจะดำรงตำแหน่ง ส.ส. เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการและเลขานุการรัฐมนตรีในรัฐบาลที่พรรคภูมิใจไทยร่วมบริหารมาแล้วถึง 3 ช่วงเวลา

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ขณะที่การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบว่า นางสาวสุชาดาและสามี คือ นายไทหยาง จาง มีทรัพย์สินรวมกันเกือบ 2,000 ล้านบาท

ในจำนวนทรัพย์สินดังกล่าว ปรากฏรายการสิทธิในห้องชุดคอนโดมิเนียมระดับอัลตราลักชัวรี โครงการสินธร ลุมพินี ซึ่งแจ้งมูลค่าสิทธิคนละ 37.514 ล้านบาท รวมมูลค่าห้องชุด 75.028 ล้านบาท และรถยนต์หรู Mercedes-Maybach มูลค่า 11.3 ล้านบาท

ทว่านางสาวสุชาดาแจ้งรายได้ต่อปีเพียงประมาณ 1.7 ล้านบาท ขณะที่นายไทหยาง จาง แจ้งต่อ ป.ป.ช. ว่าไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่มีรายได้ต่อปี ทั้งที่มีบทบาทเป็นนักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (คริปโตเคอร์เรนซี) และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินกิจการบ่อนพนันออนไลน์ Shuffle.com นำไปสู่การตั้งข้อสงสัยว่ารายได้ไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สิน ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. กำลังดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับที่มาของความมั่งคั่งดังกล่าว

นอกจากนี้ นายศิริโชคยังเชื่อมโยงประเด็นทรัพย์สินเข้ากับข้อกฎหมายว่าด้วยการบริจาคเงินแก่พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะมาตรา 72 ที่ห้ามพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรครับบริจาคเงินโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมาตรา 74 ที่ห้ามรับบริจาคจากบุคคลต่างด้าวหรือนอมินี ซึ่งหาก กกต. ตรวจสอบพบการฝ่าฝืน อาจเข้าข่ายตามมาตรา 92 (3) ที่ส่งผลให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งยุบพรรคการเมืองได้

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นายศิริโชคทิ้งท้ายว่า แม้การมีทรัพย์สินจำนวนมากหรือการลงทุนในธุรกิจพนันออนไลน์ของคู่สมรส จะไม่ได้พิสูจน์ทันทีว่าเงินบริจาคเป็นเงินผิดกฎหมาย แต่ กกต. จำเป็นต้องตรวจสอบลงลึกถึงต้นทางของเงินบริจาคเช่นเดียวกับที่ ป.ป.ช. กำลังดำเนินการ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องตามกฎหมาย

ประเด็นนี้อาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยไม่สามารถตัดขาดความสัมพันธ์กับนางสาวสุชาดาได้โดยง่าย เนื่องจากภาระความรับผิดชอบทางกฎหมายอาจผูกพันไปถึงสถานะความอยู่รอดของตัวพรรคการเมืองเอง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 13:12 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 13:12 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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