เปิดวาร์ป “มากิ โฮโจ” นางเอก AV สาวใหญ่ คัพ E แห่งค่าย Madonna
เปิดวาร์ป มากิ โฮโจ (Maki Hojo) หรือชื่อภาษาญี่ปุ่น 北条麻妃 นักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ่ชาวญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มผู้ชมสายสาวใหญ่ ปัจจุบันอายุ 49 ปี ด้วยบุคลิกสุขุม ภาพลักษณ์ภูมิฐาน และความสามารถในการแสดงที่สั่งสมมาตลอด 20 ปี ปัจจุบันยังคงมีผลงานกับค่าย Madonna ผู้ผลิตภาพยนตร์ผู้ใหญ่ชื่อดังของญี่ปุ่น พร้อมจัดกิจกรรมถ่ายภาพและพบปะแฟนคลับทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
มากิ โฮโจ เริ่มเข้าสู่วงการภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่เมื่อปี 2549 ภายใต้ชื่อ ชิราอิชิ ซายูริ (Shiraishi Sayuri) ก่อนเปลี่ยนมาใช้ชื่อ มากิ โฮโจ ในปี 2552 และสร้างชื่อจากผลงานแนวสาววัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรม AV ญี่ปุ่น
ก่อนเข้าสู่วงการ มากิเคยทำงานเป็นพนักงานบริษัท โดยเธอเปิดเผยในบทสัมภาษณ์กับสื่อไต้หวัน JUKSY เมื่อปี 2566 ว่า เดิมต้องการหารายได้เสริมในวันหยุด จึงสนใจประกาศรับสมัครนางแบบถ่ายภาพ แต่ภายหลังพบว่าเป็นการรับสมัครนักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ่
ช่วงแรกเธอปฏิเสธข้อเสนอเพราะไม่เคยคิดทำงานประเภทนี้มาก่อน กระทั่งได้รับการติดต่อและชักชวนอีกหลายครั้ง จึงตัดสินใจทดลองเข้าสู่วงการขณะมีอายุ 29 ปี ก่อนกลายเป็นอาชีพที่ทำต่อเนื่องมานานกว่าสองทศวรรษ
หลังเริ่มต้นอาชีพ มากิได้รับงานแสดงหลากหลายรูปแบบ ก่อนเป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มผู้ชมที่ชื่นชอบนักแสดงหญิงบุคลิกผู้ใหญ่ โดยเฉพาะภาพลักษณ์ของผู้หญิงวัยทำงานที่มีความมั่นใจและความเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งกลายเป็นแนวทางสำคัญของผลงานในเวลาต่อมา
ความสำเร็จครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เมื่อเธอได้รับรางวัล นักแสดงหญิงรุ่นใหญ่ยอดเยี่ยม (Best Mature Actress) จากเวที SkyPerfecTV! Adult Broadcasting Awards ซึ่งเป็นรางวัลในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ผู้ใหญ่ญี่ปุ่น
ต่อมาในปี 2559 มากิแยกตัวออกมาทำงานอิสระ และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทของตัวเองในปี 2560 เพื่อบริหารงานและดูแลการรับงานแสดงโดยตรง นอกจากบทบาทนักแสดงแล้ว จึงมีหน้าที่บริหารธุรกิจและวางแผนกิจกรรมพบปะแฟนคลับควบคู่กันไปด้วย
ปี 2562 เธอเริ่มทำงานในฐานะนักแสดงประจำของ Madonna ค่ายภาพยนตร์ผู้ใหญ่ญี่ปุ่นที่เน้นผลงานแนวสาววัยผู้ใหญ่ โดยเคยให้สัมภาษณ์ว่า สัญญาประจำค่ายทำให้สามารถวางแผนการถ่ายทำได้เป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากมีผลงานใหม่โดยเฉลี่ยเดือนละหนึ่งเรื่อง
แม้จะทำงานในวงการมานาน แต่เธอยังให้ความสำคัญกับการพบปะแฟนคลับนอกเหนือจากการแสดง โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งงานถ่ายภาพ งานพบปะพูดคุย กิจกรรมทำอาหาร และงาน BAR MAKI ซึ่งเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้ร่วมรับประทานอาหารหรือพูดคุยในบรรยากาศเป็นกันเอง
มากิเคยให้สัมภาษณ์ว่า นอกจากการพบปะแฟนคลับแล้ว เธอต้องการให้กิจกรรมเหล่านี้ช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เข้าร่วม เช่น การเรียนทำขนมปังด้วยตัวเอง หรือการเรียนรู้บรรยากาศการเข้าสังคมภายในบาร์ โดยมีการจัดกิจกรรมในโตเกียว นาโกยา และโอซาก้า
สำหรับปี 2569 ซึ่งครบรอบ 20 ปีที่มากิ โฮโจ เริ่มต้นอาชีพในวงการ AV ยังมีการจัดงานพบปะแฟนคลับในต่างประเทศ โดยผู้จัดงาน Secret 9 ประกาศกิจกรรมฉลองครบรอบ 20 ปีที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 30 ถึง 31 พฤษภาคม 2569 ประกอบด้วยงานแฟนมีตติ้ง กิจกรรมถ่ายภาพ และงานเลี้ยงสำหรับแฟนคลับ
หลังจบกิจกรรม มากิโพสต์ขอบคุณผู้เข้าร่วมงานผ่านบัญชี X ส่วนตัว พร้อมเผยแพร่ภาพบรรยากาศการถ่ายภาพและการพบปะแฟนคลับในไต้หวัน
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2569 เธอยังมีชื่อเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพส่วนตัวกับผู้สนใจ ผ่านผู้จัดงาน Cutie Smile ในประเทศญี่ปุ่น โดยเปิดให้จองรอบถ่ายภาพตามเวลาที่กำหนด และเว็บไซต์ผู้จัดระบุว่ากิจกรรมสิ้นสุดลงแล้ว
การทำงานในปี 2569 จึงครอบคลุมทั้งการถ่ายทำผลงานใหม่ การบริหารกิจกรรมด้วยตัวเอง และการพบปะแฟนคลับในหลายพื้นที่ ขณะที่บัญชีโซเชียลมีเดียยังคงใช้เผยแพร่ภาพการทำงาน ชีวิตประจำวัน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามผลงานและความเคลื่อนไหวของมากิ โฮโจ สามารถติดตามผ่านช่องทางที่เธอระบุไว้ในบัญชี X ได้แก่ X: @makihojyo และ Instagram: @maki.hojyo รวมถึง YouTube: 北条 麻妃 ซึ่งใช้เผยแพร่กิจกรรมและเรื่องราวนอกเหนือจากงานภาพยนตร์
แม้จะเข้าสู่วงการตั้งแต่ปี 2549 แต่มากิ โฮโจ ยังมีผลงานและกิจกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2569 ถือเป็นปีครบรอบสองทศวรรษในอาชีพนักแสดงของเธอ และยังคงเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงรุ่นใหญ่ที่มีผลงานกับค่าย Madonna จนถึงปัจจุบัน
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