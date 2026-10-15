ปิดตำนาน มาร์ธา ทิลาร์ เจ้าแม่เครื่องสำอางผู้ก่อตั้ง Sariayu เสียชีวิตวัย 89 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 21:00 น.
ปิดตำนาน มาร์ธา ทิลาร์ เจ้าแม่เครื่องสำอางผู้ก่อตั้ง Sariayu เสียชีวิตวัย 89 ปี
ภาพจาก : IG/martha_tilaar

มาร์ธา ทิลาร์ ผู้ก่อตั้งอาณาจักรเครื่องสำอาง Martha Tilaar Group และแบรนด์ Sariayu เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในกรุงจาการ์ตา หลังเข้ารักษาตัวจากอาการป่วย ย้อนเส้นทางชีวิตจากร้านเสริมสวยในโรงรถ สู่ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมความงามของอินโดนีเซีย

มาร์ธา ทิลาร์ (Martha Tilaar) นักธุรกิจหญิงผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอินโดนีเซีย ผู้ก่อตั้ง Martha Tilaar Group และแบรนด์เครื่องสำอางชื่อดัง Sariayu เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ด้วยวัย 89 ปี หลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมดิสตรา (Medistra Hospital) กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยครอบครัวเตรียมประกอบพิธีฝังศพในวันที่ 16 ตุลาคมนี้

บริษัท Martha Tilaar Group ประกาศข่าวการเสียชีวิตผ่านบัญชีอินสตาแกรมอย่างเป็นทางการ @martha_tilaar เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม ระบุว่า มาร์ธา ทิลาร์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท เสียชีวิตในวันเดียวกัน พร้อมแสดงความขอบคุณต่อผลงานและความทุ่มเทตลอดชีวิตในการพัฒนาอุตสาหกรรมความงามและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของอินโดนีเซีย

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Martha Tilaar เสียชีวิตแล้ว 2026
ภาพจาก : marthatilaargroup

สำนักข่าว ANTARA รายงานว่า มาร์ธาเสียชีวิตเมื่อเวลา 06.22 น. ตามเวลาท้องถิ่นกรุงจาการ์ตา หรือ 07.22 น. ตามเวลาประเทศไทย หลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยครอบครัวยืนยันว่าเธอมีปัญหาสุขภาพก่อนเสียชีวิต

ไคลาลา ทิลาร์ (Kilala Tilaar) ลูกชายคนเล็ก เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่บ้านพักสำหรับประกอบพิธีไว้อาลัยในย่านปาตรา คูนิงัน กรุงจาการ์ตา ว่า แม่มีอาการป่วยในช่วงประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากอาการคล้ายไข้หวัด ก่อนเสียชีวิตระหว่างพักรักษาตัว

ด้านไบรอัน เดวิด เอมิล ทิลาร์ (Bryan David Emil Tilaar) ลูกชายคนโต ระบุว่า แม่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประมาณ 8 ถึง 9 วัน และมีประวัติป่วยด้วยโรคหอบหืด รวมถึงเคยมีปัญหาเลือดออกจนต้องได้รับการถ่ายเลือดมาก่อน อย่างไรก็ตาม ครอบครัวยังไม่ได้เปิดเผยผลวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ

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ร่างของมาร์ธาถูกนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักครอบครัวในย่านปาตรา คูนิงัน กรุงจาการ์ตาตอนใต้ ก่อนกำหนดพิธีฝังศพในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 ณ สุสาน San Diego Hills Memorial Park เมืองการาวัง จังหวัดชวาตะวันตก

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สำหรับประวัติของ มาร์ธา ทิลาร์ เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2480 ที่เมืองเคอบูเมน จังหวัดชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย เดิมชื่อ มาร์ธา ฮันดานา (Martha Handana) เติบโตในครอบครัวเชื้อสายชวาและจีน ก่อนศึกษาต่อที่สถาบันฝึกหัดครู IKIP Jakarta และทำงานด้านการศึกษา

Martha Tilaar เสียชีวิตแล้ว
ภาพจาก : IG/martha_tilaar

ภายหลังแต่งงานกับเฮนรี อเล็กซ์ รูดอล์ฟ ทิลาร์ (Henry Alex Rudolf Tilaar) นักวิชาการชาวอินโดนีเซีย เธอเดินทางติดตามสามีไปสหรัฐอเมริกา และเข้าศึกษาด้านความงามที่ Academy of Beauty Culture เมืองบลูมิงตัน รัฐอินดีแอนา ก่อนทำงานในร้านเสริมสวยเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำความรู้กลับมาพัฒนาธุรกิจในประเทศบ้านเกิด

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ปี 2513 มาร์ธาเริ่มต้นกิจการด้วยการเปิดร้านเสริมสวย Martha Salon ภายในโรงรถขนาดประมาณ 4 คูณ 6 เมตร ของบ้านพ่อแม่ในย่านเมนเต็ง กรุงจาการ์ตา โดยใช้เงินเก็บจากการทำงานในสหรัฐอเมริกาเป็นทุนตั้งต้น

กิจการเติบโตจนสามารถเปิดร้านเสริมสวยแห่งที่สองในปี 2515 ภายใต้ชื่อ Martha Griya Salon ซึ่งเริ่มนำสมุนไพรและตำรับความงามพื้นบ้านของอินโดนีเซียมาใช้ร่วมกับเทคนิคการดูแลผิวและเส้นผมแบบสมัยใหม่

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ต่อมาในปี 2520 มาร์ธาก่อตั้งแบรนด์ Sariayu หลังศึกษาตำรับความงามดั้งเดิมจากเอกสารโบราณของราชสำนักยอกยาการ์ตา โดยนำความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร พืชพื้นเมือง และศาสตร์การดูแลผิวของสตรีชาวชวามาพัฒนาเป็นเครื่องสำอางสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

แนวคิดของ Sariayu แตกต่างจากผลิตภัณฑ์นำเข้าที่ได้รับความนิยมในเวลานั้น โดยเน้นใช้วัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่นของอินโดนีเซีย ผสานกับกระบวนการวิจัยและการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสมัยใหม่

มาร์ธาร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจพัฒนา บริษัท พีที มาร์ตินา เบอร์โต (PT Martina Berto) ซึ่งต่อมากลายเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางรายสำคัญของประเทศ และเปิดโรงงานผลิตแห่งแรกในเขตอุตสาหกรรมปูโล กาดุง กรุงจาการ์ตา เมื่อปี 2524 ก่อนขยายกำลังการผลิตด้วยโรงงานแห่งที่สองในปี 2529

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ปี 2530 Sariayu เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสีสันประจำปีภายใต้แนวคิด Sariayu Color Trend โดยนำวัฒนธรรม ศิลปะ และธรรมชาติจากภูมิภาคต่าง ๆ ของอินโดนีเซียมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบสีและผลิตภัณฑ์แต่งหน้า

กลยุทธ์นี้ทำให้ Sariayu เป็นที่รู้จักในฐานะแบรนด์เครื่องสำอางที่นำเอกลักษณ์ของอินโดนีเซียมาพัฒนาสินค้า โดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากสมุนไพร แต่ขยายสู่เครื่องสำอางแต่งหน้า ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย

ในปี 2542 ครอบครัวทิลาร์ซื้อหุ้นของ PT Martina Berto ที่เคยถือครองโดยกลุ่มธุรกิจ Kalbe กลับมาบริหารภายใต้ Martha Tilaar Group ก่อนขยายกิจการครอบคลุมการผลิตเครื่องสำอาง การจัดจำหน่าย ธุรกิจสปาและร้านเสริมสวย รวมถึงสถานศึกษาด้านความงาม

กลุ่มบริษัทพัฒนาแบรนด์อื่นเพิ่มเติม ได้แก่ Biokos, Caring Colours, PAC และ Dewi Sri Spa ขณะที่ PT Martina Berto เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียในปี 2554

นอกจากการบริหารธุรกิจ มาร์ธายังให้ความสำคัญกับการศึกษาและการสร้างอาชีพให้ผู้หญิง โดยสนับสนุนการฝึกอบรมผ่านสถาบัน Puspita Martha ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาด้านความงาม และส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรพื้นเมืองเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ของอินโดนีเซีย

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ผลงานด้านธุรกิจและวัฒนธรรมทำให้เธอได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Bintang Budaya Parama Dharma จากรัฐบาลอินโดนีเซียในปี 2559 ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นด้านวัฒนธรรมของประเทศ

มาร์ธามีลูกทั้งหมด 4 คน ได้แก่ ไบรอัน ทิลาร์, พิงกัน ทิลาร์, วูลัน ทิลาร์ และไคลาลา ทิลาร์ โดยสมาชิกครอบครัวหลายคนมีบทบาทสานต่อกิจการที่เธอสร้างขึ้น

ตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ จากร้านเสริมสวยขนาดเล็กในโรงรถ มาร์ธาพัฒนา Martha Tilaar Group จนกลายเป็นกลุ่มธุรกิจความงามที่มีทั้งโรงงานผลิต แบรนด์เครื่องสำอาง สถาบันการศึกษา และบริการสปา ผลงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ Sariayu ซึ่งเริ่มก่อตั้งในปี 2520 และยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อของเธอจนถึงปัจจุบัน

 

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 21:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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