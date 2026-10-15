แม่ภัทร เจรจา ลูกเบนซ์ ลุล่วง ลุยขนตู้เซฟ ไปสน. ยังเปิดไม่ได้ เหตุลูกไม่คืนกุญแจ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 13:14 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 13:29 น.
แม่ภัทร โล่งใจ! เจรจา ลูกเบนซ์ ลุล่วง ขนตู้เซฟ 300 กิโลฯ ออกจากบ้านลูกชายแล้ว
ภาพจาก : amarintv

แม่ภัทร เจรจา ลูกเบนซ์ ลุล่วง ลุยขนตู้เซฟ ไปสน.วังทองหลาง ยังเปิดไม่ได้ ลูกไม่คืนกุญแจ-ไม่รู้รหัสเปลี่ยนหรือไม่ แม่เผยทำใจแล้ว อาจไม่เหลือทรัพย์สิน

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ 15 ตุลาคม 2569 มีรายงานว่า ทีมงานสายไหมต้องรอด พร้อมด้วย “แม่ภัทร” ได้เดินทางเข้าไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านวัชรพล เพื่อดำเนินการยกตู้เซฟส่วนตัวของแม่ภัทรออกจากบ้านพักของ นายเบนซ์ ลูกชาย โดยภายในตู้เซฟดังกล่าวมีทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 9 ล้านบาท

ทีมงานสายไหมต้องรอดได้เดินทางไปถึงบ้านพักเวลา 08.30 น. แต่พบว่า ลูกเบนซ์ ไม่อยู่บ้าน แต่มอบหมายให้นิติบุคคลคอยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายตู้เซฟ ทีมงานใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการเคลื่อนย้ายตู้เซฟที่มีน้ำหนักมากกว่า 300 กิโลกรัม ขึ้นรถขนส่งเอกชนสำเร็จ โดยมีนิติบุคคลร่วมเป็นพยานในการขนย้ายครั้งนี้

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ในช่วงแรกนายเบนซ์มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยและต้องการให้นำตู้เซฟใส่รถตำรวจเท่านั้น แต่ภายหลังการเจรจาพูดคุยกันอีกครั้ง นายเบนซ์จึงยอมให้ทำการเคลื่อนย้ายตู้เซฟออกไปโดยดี ส่งผลให้แม่ภัทรรู้สึกสบายใจและยิ้มออกหลังสามารถนำทรัพย์สินของตนเองกลับคืนมาได้ โดยนำไปไว้ที่ สน.วังทองหลาง

ต่อมา แม่ภัทร ได้ให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวระบุว่า “ตลอดการยกตู้เซฟ ตำรวจแนะนำให้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ทุกขั้นตอน เพื่อเป็นหลักฐาน และพยายามฟังเสียงทรัพย์สินภายในตู้กระทบกันแต่ก็ไม่ได้ยินอะไร ส่วนกุญแจตู้เซฟ ลูกชายยังไม่ได้นำมาคืน ได้รับแจ้งจากนิติบุคคลว่า ลูกเบนซ์อยู่ข้างนอก คาดว่าจะนำกุญแจมาให้ในช่วงบ่ายถึงเย็น สำหรับรหัสตู้เซฟแม่ก็ไม่รู้ว่าถูกเปลี่ยนรหัสไปแล้วหรือไม่ ก็เผื่อใจไว้แล้ว เพราะไม่แน่ใจว่าภายในเซฟจะยังเหลือทรัพย์สินอยู่หรือไม่

หากเปิดตู้เซฟแล้วพบว่าทรัพย์สินไม่ครบ หรือไม่มีทรัพย์สินเหลืออยู่ ก็พร้อมดำเนินการแจ้งความเพิ่มเติมตามขั้นตอนกฎหมาย พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยพิจารณาแนวทางดำเนินการ เพื่อให้สามารถเปิดตู้เซฟตรวจสอบทรัพย์สินได้โดยเร็วที่สุด”

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อ้างอิงจาก : อมรินทร์, ข่าวสด

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 13:14 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 13:29 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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