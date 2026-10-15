สาวร้อง ถูกแอบถ่ายในห้องน้ำร้านเสริมสวย แม่กลอง ปล่อยคลิปลง X

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 13:46 น.
สาวร้องถูกแอบถ่ายในห้องน้ำร้านเสริมสวย แม่กลอง อ้างคลิปถูกปล่อยลง X ไม่ปิดบังใบหน้า

หญิงสาวโพสต์เตือนภัยในกลุ่มเฟซบุ๊ก อ้างถูกลูกชายเจ้าของร้านเสริมสวยแอบบันทึกภาพขณะใช้ห้องน้ำ ก่อนนำคลิปเผยแพร่บน X ระบุทราบเรื่องจากเพื่อนที่พบคลิปโดยบังเอิญ พร้อมขอให้ผู้เสียหายรายอื่นเข้าแจ้งความ ด้านชาวเน็ตบางส่วนกลับแสดงความคิดเห็นขอดูคลิป

เรื่องราวถูกเผยแพร่ผ่านกลุ่มเฟซบุ๊ก ที่นี่แม่กลอง…บ้านฉัน เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความเตือนภัยเกี่ยวกับร้านทำผมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อ้างว่าตนเองเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกแอบบันทึกภาพขณะเข้าใช้ห้องน้ำภายในร้าน

ผู้โพสต์กล่าวหาว่าลูกชายเจ้าของร้านติดตั้งอุปกรณ์สำหรับแอบถ่ายลูกค้าในห้องน้ำ ก่อนนำคลิปไปเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม X โดยไม่มีการปิดบังใบหน้า ทำให้ผู้ที่ปรากฏในคลิปสามารถถูกระบุตัวตนได้

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พร้อมยืนยันสถานะของตัวเองว่า “เราคือ 1 ในเหยื่อ” เล่าว่าไม่ได้ทราบเรื่องขณะเข้าใช้บริการร้าน แต่มีเพื่อนของเพื่อนไปพบคลิปบน X โดยบังเอิญ ก่อนบันทึกภาพหน้าจอส่งมาสอบถาม จึงรู้ว่าภาพของตัวเองถูกนำไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์

ผู้โพสต์ระบายความรู้สึกว่า ไม่คิดว่าการเดินทางไปใช้บริการร้านทำผมตามปกติจะทำให้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ลักษณะนี้ เพราะผู้เสียหายเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินให้ร้าน แต่กลับถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ที่ควรปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังกล่าวอ้างว่าตำรวจเข้าจับกุมผู้ก่อเหตุแล้ว พร้อมแนะนำให้ลูกค้าที่เคยใช้ห้องน้ำภายในร้านและสงสัยว่าตัวเองอาจถูกแอบถ่าย ไปแจ้งความที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินคดี

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจับกุม จำนวนผู้เสียหาย และรายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพ ยังต้องรอการยืนยันจากตำรวจ เนื่องจากข้อความที่เผยแพร่เป็นคำบอกเล่าของผู้โพสต์ และยังไม่มีผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการที่ระบุรายละเอียดทั้งหมด

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อีกประเด็นที่ผู้โพสต์กล่าวถึงคือ มีบุคคลบางส่วนแสดงความคิดเห็นในทำนองให้เห็นใจร้านและให้โอกาสผู้เกี่ยวข้อง แต่เจ้าตัวตั้งคำถามกลับว่า ผู้เสียหายที่ถูกแอบถ่ายโดยไม่ยินยอม และต้องพบภาพส่วนตัวของตัวเองเผยแพร่อยู่บนโลกออนไลน์ จะได้รับความเป็นธรรมอย่างไร

ผู้โพสต์จึงฝากเตือนผู้ที่อาจตกเป็นผู้เสียหายให้เข้าแจ้งความ โดยไม่ต้องรู้สึกอับอายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และต้องการให้เรื่องนี้ได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจัง

ขณะเดียวกัน ภาพหน้าจอความคิดเห็นบนแพลตฟอร์ม X ที่ถูกเผยแพร่ควบคู่กับเรื่องร้องเรียน ปรากฏข้อความจากผู้ใช้งานบางส่วนที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปร่างของผู้ถูกถ่าย รวมถึงข้อความในลักษณะขอดูคลิปที่หลุดออกมา แทนที่จะกล่าวถึงการละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลในภาพ

ความคิดเห็นเหล่านี้ทำให้เกิดประเด็นเรื่องการเผยแพร่ภาพส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอม รวมถึงผลกระทบที่ผู้เสียหายอาจต้องเผชิญเมื่อมีผู้นำคลิปไปส่งต่อหรือแสดงความคิดเห็นเชิงคุกคาม แม้ผู้ถูกถ่ายจะไม่ได้อนุญาตให้บันทึกภาพตั้งแต่แรก

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สำหรับผู้ที่พบว่าภาพหรือคลิปส่วนตัวของตนเองถูกเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม สามารถเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ลิงก์โพสต์ ชื่อบัญชีผู้เผยแพร่ วันเวลา และภาพหน้าจอที่แสดงการเผยแพร่ เพื่อนำไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน โดยไม่ควรนำคลิปไปเผยแพร่ต่อในที่สาธารณะ

ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นไม่เหมาะสม
ภาพจาก : กลุ่มเฟซบุ๊ก ที่นี่แม่กลอง…บ้านฉัน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยเตือนว่า การผลิตและเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร รวมถึงการส่งต่อเนื้อหาที่เข้าข่ายความผิด อาจมีโทษตามกฎหมาย ผู้พบเห็นการเผยแพร่เนื้อหาในลักษณะนี้สามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนตำรวจ 1599 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประสานปิดกั้นการเข้าถึงเนื้อหา

ส่วนผู้ที่สงสัยว่าเคยถูกแอบถ่ายภายในร้านเสริมสวยที่ถูกกล่าวถึง สามารถนำข้อมูลการเข้าใช้บริการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปติดต่อ สภ.เมืองสมุทรสงคราม เพื่อให้ตำรวจตรวจสอบว่ามีภาพของตนเองอยู่ในหลักฐานของคดีหรือไม่

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 13:46 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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