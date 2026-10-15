“ไฮโซปอ” โต้พวกหาว่า แพ้แล้วพาล ปมดรามาโกคาร์ท จ่อฟ้องคนด่าลามถึงลูก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 11:53 น.
"ไฮโซปอ" ตัดพ้อ โดนหาว่าแพ้แล้วพาล ปมดรามาโกคาร์ท จ่อฟ้องคนด่าลามถึงลูก

“ไฮโซปอ” โต้พวกหาว่า แพ้แล้วพาล ปมดรามาโกคาร์ท ย้อนถามหากสิ่งที่พูดเป็นความจริง จะรับผิดชอบอย่างไร จ่อฟ้องคนด่าลามถึงลูก

15 ตุลาคม 2569 “ปอ-ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์” หรือ “ไฮโซปอ” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว จากกรณีการประท้วงผลการแข่งขันโกคาร์ท รุ่น Cadet-B ในประเด็นสเปกเครื่องยนต์ว่าไม่เป็นไปตามกฎกติกาหรือไม่ โดยระบุว่า

“ถ้าวันหนึ่ง คนที่ถูกกล่าวหาว่า “แพ้แล้วพาล” กลับกลายเป็นคนที่พูดความจริงมาตลอดล่ะครับ? หลายวันที่ผ่านมา ผมถูกกล่าวหาว่า “แพ้แล้วพาล” “เลี้ยงลูกไม่ดี” “พ่อแม่รังแกฉัน”

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บางคนไม่ได้หยุดแค่ตำหนิผม แต่ยังลามไปถึงลูกของผม ทั้งที่เด็กคนหนึ่งไม่ควรต้องมารับผลจากความขัดแย้งของผู้ใหญ่ ผมขอถามกลับสักคำครับ… ถ้าสุดท้ายข้อเท็จจริงได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สิ่งที่ผมออกมาพูดนั้นเป็นความจริง

คนที่เคยกล่าวหา ดูถูก และตัดสินผมไปก่อน โดยเฉพาะคนที่พาดพิงถึงลูกผม จะรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองอย่างไร? ผมไม่ได้ออกมาเรียกร้องเพราะอยากชนะ แต่ผมออกมาเรียกร้อง เพราะอยากเห็นความถูกต้องและความยุติธรรม

การแพ้การแข่งขัน ไม่ได้แปลว่าเราหมดสิทธิ์พูดความจริง และการเป็นผู้ชนะ ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะถูกต้องเสมอไป สุดท้ายแล้ว ผมเชื่อว่า ความจริงจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับ”

โพสต์ของ ไฮโซปอ ปมดรามาโกคาร์ท
FB/ Thanupat Lerttaweevit

หลังจากนั้น ปอ ตนุภัทร ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “หลังจากพรุ่งนี้ จะมีการ ทะยอยฟ้อง ละครับ ใคร ทำอะไรไว้ รอรับหมายนะ”

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FB/ Thanupat Lerttaweevit

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 11:53 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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