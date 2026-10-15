“ไฮโซปอ” โต้พวกหาว่า แพ้แล้วพาล ปมดรามาโกคาร์ท จ่อฟ้องคนด่าลามถึงลูก
“ไฮโซปอ” โต้พวกหาว่า แพ้แล้วพาล ปมดรามาโกคาร์ท ย้อนถามหากสิ่งที่พูดเป็นความจริง จะรับผิดชอบอย่างไร จ่อฟ้องคนด่าลามถึงลูก
15 ตุลาคม 2569 “ปอ-ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์” หรือ “ไฮโซปอ” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว จากกรณีการประท้วงผลการแข่งขันโกคาร์ท รุ่น Cadet-B ในประเด็นสเปกเครื่องยนต์ว่าไม่เป็นไปตามกฎกติกาหรือไม่ โดยระบุว่า
“ถ้าวันหนึ่ง คนที่ถูกกล่าวหาว่า “แพ้แล้วพาล” กลับกลายเป็นคนที่พูดความจริงมาตลอดล่ะครับ? หลายวันที่ผ่านมา ผมถูกกล่าวหาว่า “แพ้แล้วพาล” “เลี้ยงลูกไม่ดี” “พ่อแม่รังแกฉัน”
บางคนไม่ได้หยุดแค่ตำหนิผม แต่ยังลามไปถึงลูกของผม ทั้งที่เด็กคนหนึ่งไม่ควรต้องมารับผลจากความขัดแย้งของผู้ใหญ่ ผมขอถามกลับสักคำครับ… ถ้าสุดท้ายข้อเท็จจริงได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สิ่งที่ผมออกมาพูดนั้นเป็นความจริง
คนที่เคยกล่าวหา ดูถูก และตัดสินผมไปก่อน โดยเฉพาะคนที่พาดพิงถึงลูกผม จะรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองอย่างไร? ผมไม่ได้ออกมาเรียกร้องเพราะอยากชนะ แต่ผมออกมาเรียกร้อง เพราะอยากเห็นความถูกต้องและความยุติธรรม
การแพ้การแข่งขัน ไม่ได้แปลว่าเราหมดสิทธิ์พูดความจริง และการเป็นผู้ชนะ ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะถูกต้องเสมอไป สุดท้ายแล้ว ผมเชื่อว่า ความจริงจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับ”
หลังจากนั้น ปอ ตนุภัทร ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “หลังจากพรุ่งนี้ จะมีการ ทะยอยฟ้อง ละครับ ใคร ทำอะไรไว้ รอรับหมายนะ”
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