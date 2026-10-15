อินฟลูฯ ต่างไซซ์ ป่วยรุมเร้าทรุดเสียชีวิต คนรักใจสลาย ทิ้งลูกไม่ถึงขวบกำพร้าแม่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 19:30 น.
เสี่ยวเยว่ อินฟลูฯ สูง 218 ซม. เสียชีวิตหลังป่วยรุมเร้า

คนรักใจสลาย ‘เสี่ยวเยว่’ อินฟลูฯ ร่างสูง 220 ซม. ป่วยโรครุมเร้า อาการทรุดเสียชีวิต เศร้าทิ้งลูกน้อยวัยไม่ถึงขวบกำพร้าแม่ ปิดตำนานคู่รักต่างไซส์

แฟน ๆ ส่งกำลังใจให้ “ทิ้งจื่อห่าว” (Zihao) แฟนหนุ่มของ “เสี่ยวเยว่” (Xiaoyue) หรือ หยาง โหมวเยว่ (Yang Mouyue) อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวจีนวัย 26 ปี เป็นที่รู้จักและไวรัลในโซียลด้วยเจ้าของความสูงถึง 7 ฟุต 2 นิ้ว (ประมาณ 220 เซนติเมตร) เสียชีวิตลงอย่างสงบ หลังจากต้องต่อสู้กับปัญหาสุขภาพหลายโรครุมเร้า

จื่อห่าว แฟนหนุ่มที่มีความสูง 5 ฟุต 6 นิ้ว (ประมาณ 167 เซนติเมตร) เป็นผู้ยืนยันข่าวเศร้าดังกล่าว โดยระบุว่าคนรักเสียชีวิตที่บ้านพักของทั้งคู่ในเมืองเน่ยเจียง มณฑลเสฉวน

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จื่อห่าวและเสี่ยวเยว่ คู่รักอินฟลูฯ ชาวจีนต่างไซซ์-2ก่อนหน้านี้ ชีวิตคู่ของทั้งสองมีความสุขมากและเพิ่งต้อนรับลูกชายคนแรกเมื่อปีที่แล้ว ทั้งคู่โด่งดังและเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์จากความแตกต่างของส่วนสูงที่ห่างกันถึง 20 นิ้ว จนแฟนคลับต่างพากันตั้งฉายาให้ว่าเป็น “คู่รักต่างไซส์ที่น่ารักที่สุด” โดยจื่อห่าวมีผู้ติดตามเกือบ 140,000 คน ขณะที่เสี่ยวเยว่มีผู้ติดตามราว 84,000 คน ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาพวกเขาได้แชร์โมเมนต์น่ารัก ๆ ของชีวิตคู่ให้แฟนคลับได้ติดตามมาโดยตลอด

แต่แล้วฝันร้ายก็มาเยือน เมื่อแพทย์ตรวจพบว่าเสี่ยวเยว่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงหลายโรค ได้แก่ เนื้องอกต่อมใต้สมอง (ซึ่งแพทย์ระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับความสูงที่มากผิดปกติของเธอ), เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง, โรคเบาหวาน และมีภาวะไตวาย

ก่อนที่อินฟลูฯ สาวจะเสียชีวิต ระดับน้ำตาลในเลือดของเธอพุ่งสูงถึง 20-33 มิลลิโมล/ลิตร ทำให้ทีมแพทย์จำเป็นต้องเลื่อนการผ่าตัดออกไปก่อน เพื่อรอให้ร่างกายและระดับน้ำตาลในเลือดของเธอคงที่

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หลังทราบการวินิจฉัย จื่อห่าวพาเสี่ยวเยว่กลับไปพักผ่อนที่ชนบทเพื่อรอให้อาการดีขึ้น ตัวเขาเชื่อมาตลอดว่าแฟนสาวจะกลับมาแข็งแรงได้ เพราะเข้าใจว่านี่เป็นการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อนนัก แต่อาการของแม่ลูกอ่อนกลับทรุดหนักลงอย่างรวดเร็ว และเสียชีวิตลงก่อนที่แพทย์จะทันได้ทำการผ่าตัด

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“ผมไม่เคยคิดเลยว่าโรคนี้จะคร่าชีวิตคนคนหนึ่งไปได้ หมอบอกผมว่าอาการของเธออยู่ในระยะที่เบามากๆ แค่ผ่าตัดแผลเล็กเพื่อเอาเนื้องอกในหัวออก ผมคิดแค่ว่าพอน้ำตาลในเลือดเธอลดลง เราก็จะได้ผ่าตัดกันแล้ว”

หลังคนรักจากไป จื่อห่าวโพสต์ข้อความไว้อาลัยและแจ้งข่าวว่า พิธีศพของเธอจะถูกจัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัว ทางครอบครัวตัดสินใจไม่จัดพิธีรำลึกใหญ่โต เพื่อทำตามความปรารถนาของเสี่ยวเยว่ที่ต้องการให้งานศพเรียบง่ายที่สุด พร้อมกันนี้จื่อห่าวได้เขียนข้อความอำลาแฟนสาวเป็นครั้งสุดท้ายว่า “ขอให้บนสวรรค์ไม่มีความเจ็บปวดใด ๆ อีกนะ”จื่อห่าวและเสี่ยวเยว่ คู่รักอินฟลูฯ ชาวจีนต่างไซซ์-3 จื่อห่าวและเสี่ยวเยว่ คู่รักอินฟลูฯ ชาวจีนต่างไซซ์ข้อมูลจาก : thesun

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 19:30 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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