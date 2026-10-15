เด็กชาย 13 ถูกไฟดูดเสียชีวิตกลางวัดไร่ขิง ญาติรุ่นเดียวกันเข้าช่วยถูกดูดตาม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 11:24 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 11:26 น.
เด็กชาย 13 ถูกไฟดูดเสียชีวิตกลางวัดไร่ขิง ญาติรุ่นเดียวกันเข้าช่วยถูกดูดตาม

เกิดเหตุเด็กชายวัย 13 ปี ถูกกระแสไฟฟ้าดูดเสียชีวิตบริเวณร้านขายเกาลัดภายในวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม หลังเดินทางมาช่วยญาติขายของในช่วงปิดเทอม ขณะที่ญาติซึ่งมีอายุ 13 ปีเท่ากันพยายามเข้าไปช่วย แต่ถูกไฟดูดตาม ก่อนสะบัดมือออกมาได้และร้องเรียกคนให้ช่วยตัดกระแสไฟ

เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2569 พ.ต.ท.ชานนท์ ยางนอก รอง ผกก.สอบสวน ปฏิบัติราชการแทน ผกก.สภ.สามพราน จ.นครปฐม รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่ามีเด็กถูกไฟฟ้าดูดและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จึงเดินทางไปตรวจสอบ

ผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชายอายุ 13 ปี นักเรียนชั้น ม.1 มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และเป็นอาสาสมัครลูกข่ายมูลนิธิขุนรัตนาวุธ เจ้าหน้าที่พบรอยไหม้บริเวณลำตัวและหน้าท้อง เบื้องต้นแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตจากกระแสไฟฟ้า

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ก่อนเกิดเหตุ เด็กชายเดินทางมาช่วยญาติขายเกาลัดบริเวณงานวัดไร่ขิงในช่วงปิดเทอม โดยงานนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคลประจำปี 2569 จัดระหว่างวันที่ 4 ถึง 12 ตุลาคม แม้งานตามกำหนดจะสิ้นสุดแล้ว แต่ยังมีร้านค้าบางส่วนตั้งขายสินค้าอยู่ในพื้นที่

นายไนท์ เจ้าของร้านขายเกาลัด เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุเพิ่งออกจากร้านไปได้ไม่นาน จึงไม่เห็นเหตุการณ์ขณะเด็กถูกไฟดูด ต่อมาได้ยินเสียงเอะอะและเห็นรถโรงพยาบาลมุ่งหน้าไปบริเวณร้าน จึงกลับไปตรวจสอบและทราบว่าเด็กชายถูกกระแสไฟฟ้าดูด

ด้านเด็กชายไก่ อายุ 13 ปี ลูกชายของนายไนท์ ซึ่งเป็นญาติกับผู้เสียชีวิต เล่าว่า ขณะเกิดเหตุเด็กชายกำลังเดินข้ามแนวกั้นบริเวณด้านหลังร้าน จู่ ๆ ได้ยินเสียงร้องว่า “โอ๊ย ไฟดูด” จึงรีบเข้าไปจับตัวเพื่อช่วย แต่ตัวเองถูกกระแสไฟฟ้าดูดตามไปด้วย เคราะห์ดีที่สามารถสะบัดมือออกมาได้ ก่อนตะโกนเรียกคนบริเวณใกล้เคียงให้เข้ามาช่วย

ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พยายามช่วยกันนำตัวเด็กออก แต่การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากร่างติดอยู่ใกล้กับถังเกาลัด ขณะที่ยังมีกระแสไฟอยู่ จนมีผู้ไปสับคัทเอาท์เพื่อตัดไฟ จึงสามารถนำร่างออกมาได้

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หลังตัดกระแสไฟพบว่าเด็กชายนอนแน่นิ่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปั๊มหัวใจและเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ ก่อนแจ้งครอบครัวว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ตำรวจ สภ.สามพราน ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณหลังร้านขายเกาลัด พบแนวกั้นและสายไฟอยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงร่องรอยสายไฟไหม้บางส่วน จึงเก็บรายละเอียดไว้เป็นหลักฐาน พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ด้านไฟฟ้าเข้าร่วมตรวจสอบ

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยัง ไม่สรุปว่ากระแสไฟที่ทำให้เด็กเสียชีวิตมาจากจุดใด โดยกำลังตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับระบบจ่ายไฟภายในพื้นที่งาน หรือการเดินสายไฟของร้านค้า พร้อมเรียกเจ้าของร้านและผู้เกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบไฟเข้ามาสอบปากคำ เพื่อหาสาเหตุและพิจารณาความรับผิดตามกฎหมายต่อไป

ส่วนร่างของเด็กชายจะเข้าสู่กระบวนการชันสูตร ก่อนมอบให้ครอบครัวนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 11:24 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 11:26 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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