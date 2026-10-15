ปลดพนักงาน 1,000 ตำแหน่ง เน็ตฟลิกซ์ พิษยอดคนดูลดฮวบ ฉุดหุ้นร่วงหนัก 40% รอบปี
เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ผู้ให้บริการสตรีมมิงรายใหญ่ สั่งปลดพนักงานประมาณ 1,000 คน คิดเป็น 6% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด นับเป็นการปรับลดพนักงานครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี 2565
เกร็ก ปีเตอร์ส กับ เท็ด ซารานดอส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ส่งบันทึกข้อความถึงพนักงาน ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์, ฝ่ายเทคโนโลยี, แผนกกฎหมาย และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชี้แจงถึงความจำเป็นในการจัดสรรบุคลากรกับทรัพยากรอย่างเคร่งครัด เพื่อเดินหน้าพันธกิจด้านความบันเทิง พร้อมยืนยันว่าบริษัทยังคงเดินหน้าลงทุนในกลุ่มงานหลัก ตัวเลขผลประกอบการยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่ประเมินไว้
แม้เน็ตฟลิกซ์ยังคงครองตำแหน่งเบอร์หนึ่งด้วยยอดสมาชิกรวม 325 ล้านคนทั่วโลก ทว่าราคาหุ้นกลับดิ่งลงถึง 40% ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา ปัญหาสำคัญเกิดจากการรักษาฐานคนดู ข้อมูลสถิติพบว่ารายการยอดนิยมหลายเรื่องสูญเสียผู้ชมไปมากกว่าครึ่งหนึ่งหลังจบฤดูกาลแรก ทางบริษัทจึงพยายามแก้เกมด้วยการขยายพื้นที่ไปสู่พอดแคสต์วิดีโอกับการถ่ายทอดสดรายการพิเศษ
ขณะเดียวกัน ตลาดสตรีมมิงยังเผชิญการแข่งขันอย่างดุเดือดระหว่างยักษ์ใหญ่ ทั้งดิสนีย์, แอมะซอน และสกายแดนซ์ ส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าราคาค่าบริการรายเดือนอาจปรับตัวสูงขึ้น
นอกจากนี้ กลุ่มพันธมิตรความบันเทิงแห่งสหรัฐฯ (American Entertainment Alliance) ยังออกมาเคลื่อนไหว เรียกร้องให้ออกกฎหมายบังคับแพลตฟอร์มสตรีมมิงจัดสรรงบประมาณผลิตรายการครึ่งหนึ่งให้แก่ผู้ผลิตอิสระ
เน็ตฟลิกซ์เตรียมเปิดเผยตัวเลขรายได้ประจำไตรมาสที่สามในสัปดาห์หน้า หลังไตรมาสก่อนหน้าทำรายได้เติบโต 13% แตะระดับ 1.26 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทยังมีโครงการรอเปิดตัวอีกหลายรายการ รวมถึงภาพยนตร์ นาร์เนีย ของผู้กำกับ เกรตา เกอร์วิก เพิ่งคว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2030 ในประเทศสเปน
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