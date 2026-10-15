อึ้งอายุจริง “น้องฟ้าใส” หลังดราม่าแม่ดา จน พม. รับดูแลชั่วคราว
หลายคนเพิ่งทราบ “น้องฟ้าใส” อินฟลูเอนเซอร์ที่กำลังเป็นข่าว อายุน้อยมาก ยังมีสถานะเป็นเด็กตามกฎหมาย ล่าสุดแม่ดายินยอมให้หน่วยงานรัฐเข้าดูแล หลังความขัดแย้งในครอบครัวลุกลามบนโลกออนไลน์
จากกรณีความขัดแย้งระหว่าง “แม่ดา” กับ “น้องฟ้าใส” ซึ่งบานปลายจากเหตุทะเลาะกันภายในร้านยำ ก่อนมีการกล่าวหาเรื่องการทำร้ายร่างกาย การใช้ลูกทำงาน และการเรียกเงิน 40 ล้านบาท ล่าสุดหลายคนให้ความสนใจว่าแท้จริงแล้วอินฟลูเอนเซอร์รายนี้มีอายุเท่าใด
ข้อมูลจากการหารือร่วมกันระหว่างบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยืนยันว่า น้องฟ้าใสมีอายุเพียง 13 ปีเท่านั้น
ด้วยวัยดังกล่าว น้องฟ้าใสยังเป็นเด็กตามกฎหมาย การตัดสินใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การทำงาน การทำสัญญารับงาน และการบริหารรายได้ จึงต้องคำนึงถึงผู้มีอำนาจปกครองและประโยชน์สูงสุดของเด็ก ไม่สามารถมองเป็นเพียงข้อพิพาทระหว่างอินฟลูเอนเซอร์หรือปัญหาการแบ่งรายได้ทั่วไปได้
แม่ดายอมให้รัฐดูแล น้องยังไม่พร้อมพบหน้า
ผลการหารือเบื้องต้น แม่ดา หรือนางศศีณีกานต์ หงวนกระโทก อายุ 51 ปี ยินยอมให้หน่วยงานรัฐรับน้องฟ้าใสเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองเด็กเป็นการชั่วคราว หลังยอมรับว่าไม่สามารถดูแลและจัดการความขัดแย้งกับลูกได้ในขณะนี้
ส่วนน้องฟ้าใสแสดงความประสงค์ว่ายังไม่พร้อมพบหน้าแม่ เจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินทั้งความปลอดภัย สภาพจิตใจ การศึกษา และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ก่อนกำหนดแนวทางดูแลในระยะต่อไป
นางชลิดา พะละมาตย์ หรือ “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ซึ่งเข้าประสานความช่วยเหลือ ขอให้ทุกฝ่ายหยุดนำเด็กไปเป็นเครื่องมือในความขัดแย้ง และลดการผลิตเนื้อหาที่ทำให้น้องถูกโจมตี เนื่องจากกระแสสังคมที่รุนแรงอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจของเด็กโดยตรง
จากเด็กเก็บของเก่า สู่อินฟลูเอนเซอร์หลักล้าน
น้องฟ้าใสเริ่มเป็นที่รู้จักหลังได้รับความช่วยเหลือจาก “สไปร์ท SPD” และ “อุงเอิง” จากเด็กที่เคยช่วยครอบครัวเก็บของเก่าขาย กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามบน TikTok มากกว่าหนึ่งล้านคน พร้อมได้รับโอกาสด้านการศึกษาและงานรีวิวสินค้า
ต่อมา สองแม่ลูกตัดสินใจออกจากการดูแลของทีมเดิม ก่อนร่วมงานกับ “นุ้งตี้” อินฟลูเอนเซอร์สาย TikTok กระทั่งเกิดข้อขัดแย้งเรื่องเงิน การเรียน การทำคอนเทนต์ และการใช้ชีวิตภายในครอบครัว
ดราม่ารอบล่าสุดเริ่มจากแม่ดากับน้องฟ้าใสมีปากเสียงกันที่ร้านของ “เจ๊เบียร์ คนละยำ” ก่อนเหตุการณ์ลุกลามถึงขั้นขว้างก้อนหินไปถูกนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีการโต้เถียงและลงไม้ลงมือ รวมทั้งปรากฏคำพูดเรื่องเงิน 40 ล้านบาท หากมีใครต้องการพาน้องไปดูแล
วันที่ 12 ตุลาคม นุ้งตี้พาน้องฟ้าใสไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ เพื่อแสดงว่ารับเด็กมาดูแลเป็นการชั่วคราว ไม่ได้กักขังหรือพาตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเอกสารและรายงานข่าวในวันดังกล่าวระบุอายุของน้องไว้ที่ 13 ปีเช่นกัน
แม่ดารับเคยตีลูก ปฏิเสธข้อกล่าวหายาเสพติด
ระหว่างการให้สัมภาษณ์ แม่ดายอมรับว่าเคยใช้ไม้แขวนเสื้อตีและตบหน้าลูก แต่ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือใช้ให้น้องฟ้าใสไปซื้อยาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมขอให้ผู้กล่าวหานำหลักฐานเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ
ส่วนคำพูดเรียกเงิน 40 ล้านบาท แม่ดาอธิบายว่าเกิดจากความโมโหชั่ววูบ ไม่ได้มีเจตนาเรียกร้องเงินจริง พร้อมกล่าวขอโทษกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ที่เคยให้ความช่วยเหลือครอบครัว
หลังจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการเลี้ยงดู สัญญารับงาน การแบ่งรายได้ และการนำเด็กไปผลิตเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ขณะที่การตัดสินใจว่าน้องฟ้าใสจะกลับไปอยู่กับใครหรือทำงานอินฟลูเอนเซอร์ต่อได้หรือไม่ ต้องรอผลการประเมินอย่างเป็นทางการ
ประเด็นสำคัญของกรณีนี้จึงไม่ใช่เพียงใครพูดจริงหรือใครผิด แต่คือการที่เด็กหญิงวัย 13 ปีต้องเผชิญความขัดแย้งของผู้ใหญ่ต่อหน้าผู้ติดตามจำนวนมาก การช่วยเหลือในระยะต่อไปจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัย การเรียน และสภาพจิตใจของน้องเป็นอันดับแรก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แม่ดา โต้ข่าวบังคับลูกหาเงิน ยันรักลูกแต่ควบคุมไม่ได้ ฟ้าใส แฉกลับ โดนใช้ซื้อยาเสพติด
- สรุปดรามา “แม่ฟ้าใส” สลิ้งแตก ขว้างหินใส่ฝรั่ง ก่อนซัดเดือด “เจ๊เบียร์” กลางถนน
- น้องฟ้าใส สารภาพ “โกหก” แม่-ทีมงาน สวมรอยเบิกเงิน 8 หมื่น แถมกุเรื่องจนดรามาลุกลาม