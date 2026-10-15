ร.ย.ส.ท. เตรียมแถลง ปมดรามาโกคาร์ท “น้องพายุ” รุ่น Cadet-B เวลา 14.00 น.
ร.ย.ส.ท. เตรียมแถลง ปมดรามาโกคาร์ท “น้องพายุ” รุ่น Cadet-B หลังมีการประท้วงปมสเปกเครื่องยนต์ วันนี้เวลา 14.00 น.
จากกรณีการแข่งขันโกคาร์ทรายการ TrueVisions – TOYOTA Junior Kart Championships 2026 ณ สนามพีระเซอร์กิต จ.ชลบุรี เมื่อ “น้องพายุ” เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 1 แต่ทว่ามีการประท้วงถึงประเด็นสเปกเครื่องยนต์ ทำให้ยังไม่สามารถประกาศผลได้อย่างเป็นทางการนั้น
ต่อมาทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) ได้ชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวว่า ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) ในฐานะองค์กรที่ให้การรับรองการจัดการแข่งขัน
ขอเรียนให้ทราบว่าสมาคมฯ มิได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวและอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้อง ความโปร่งใส และความเป็นธรรมในการแข่งขัน ตลอดจนความเชื่อมั่นของผู้เข้าแข่งขัน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ขณะนี้ สมาคมฯ อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล เอกสาร และหลักฐานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันรายการ Super Kart Thailand และผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน เพื่อประกอบการพิจารณาตามกฎระเบียบ และข้อกำหนดทางเทคนิคที่มีผลใช้บังคับ โดยยึดข้อเท็จจริงและหลักฐานเป็นสำคัญ พิจารณาอย่างเป็นกลาง และใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่าย
สมาคมฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเมื่อกระบวนการแล้วเสร็จ ระหว่างนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการสรุปผลหรือกล่าวหาฝ่ายใดก่อนมีผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการ
สมาคมฯ ขอเน้นย้ำว่า การแข่งขันรุ่น Cadet-B สำหรับนักแข่งเยาวชนอายุ 8-9 ปี เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักแข่งรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันระดับที่สูงขึ้น รวมถึงระดับอาชีพในอนาคต สมาคมฯ ขอให้การแสดงความคิดเห็นอยู่ที่ประเด็นกติกาและกระบวนการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงความรู้สึกของนักแข่งเยาวชนทุกคนที่มุ่งมั่นฝึกซ้อมและตั้งใจแข่งขัน
สมาคมฯ ยืนยันการดำเนินงานตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษามาตรฐานการแข่งขันและความเป็นธรรมต่อผู้เข้าแข่งขันทุกคน
ล่าสุด (15 ต.ค.) ร.ย.ส.ท. ได้ระบุว่า ทางสมาคมฯ จะมีการแถลงข่าวชี้แจง กรณีการแข่งขันคาร์ท รุ่น Cadet-B รายการ Super Kart Thailand Championship 2026 เวลา 14.00 น. ที่ตึกราชยานยนต์สมาคมฯ 151 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
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