พี่ย้ง พี่เลี้ยงคนแรก ‘ชมพู่ อารยา’ ชื่นชม โตมาอย่างมีคุณภาพ ไม่ลืมคนปลุกปั้น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 11:09 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 11:10 น.
พี่ย้ง พี่เลี้ยงนางงามคนแรก ชมพู่ อารยา โพสต์ชมโตมาอย่างมีคุณภาพ

พี่ย้ง’ พี่เลี้ยงนางงามคนแรกของ ชมพู่ อารยา ชื่นชมเติบโตแบบมีคุณภาพ ไม่เคยลืมจุดเริ่มต้นเข้าวงการ พร้อมติด #saveครอบครัวชมพู่ ส่งกำลังใจฝ่าดราม่า

ซูเปอร์สตาร์สาว ชมพู่ อารยา พ่วงตำแหน่งคุณแม่ลูกสาม เปิดเผยถึงเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงผ่านรายการมรดกตกทอล์ค EP. 5 เล่าถึงบุคคลสำคัญในยุคแรกเริ่มอย่าง พี่ย้ง พี่เลี้ยงนางงาม ผู้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่พาเธอเข้าสู่สายการประกวด

ชมพู่ อารยา ย้อนความหลังว่าช่วงที่เธออายุประมาณ 13-14 ปี ขณะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กำลังจะขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง และเริ่มไว้นักเรียนผมยาว ในช่วงเวลานั้น ยายหนิง คุณแม่ซึ่งทำอาชีพเป็นช่างตัดเสื้อไปเลือกซื้อผ้าที่ตลาดสำเพ็ง และได้พบกับ พี่ย้ง พี่เลี้ยงนางงามที่เดินทางมาซื้อผ้าเพื่อนำไปตัดชุดผีเสื้อให้ผู้ประกวด

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พี่ย้งชอบในการส่งนางงามเข้าประกวดอยู่แล้ว ได้เข้ามาทักทายและขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ ก่อนจะนัดหมายให้ชมพู่เดินทางไปถ่ายรูปเก็บโปรไฟล์ที่โมเดลลิ่ง ซึ่งตั้งอยู่ในย่านพหลโยธิน ซอยสายลม

เวทีแรกที่พี่ย้งส่งชมพู่เข้าประกวดคือ มิสมอเตอร์โชว์ ในการประกวดครั้งนั้นเป็นการลงแข่งขันปีเดียวกันกับ เข็ม รุจิรา ผลการประกวดปรากฏว่า เข็ม รุจิรา ได้รับตำแหน่งอันดับที่ 1 ส่วนเธอคว้าตำแหน่งอันดับที่ 2 มาครอง ซึ่งนับเป็นการประกวดงานแรกในชีวิต อ

ชมพู่เปิดเผยเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ทำให้แอบติดใจการเดินสายประกวดว่า ก่อนหน้านี้เธอเคยเดินทางไปแคสงานโฆษณากับโมเดลลิ่งอื่น ๆ อยู่บ้าง แต่มักจะประสบความล้มเหลวและผิดหวังกลับมาเนื่องจากเป็นช่วงยุคเดียวกับ ไบรโอนี่ รอดโพธิ์ทอง นักร้องคนดังมักจะได้รับเลือกงานโฆษณาเสมอ

เมื่อหันมาลงสนามประกวดนางงาม เธอพบว่าหากสามารถผ่านเข้ารอบลึกและได้จับไมโครโฟนก็จะมีเงินรางวัลติดมือกลับบ้านอย่างแน่นอน โดยมีพี่ย้งคอยดูแลและจัดการเรื่องการสมัครประกวดให้ทั้งหมด

พี่ย้ง พี่เลี้ยงนางงาม พูดถึง ชมพู่ อารยา
ภาพจาก Facebook : Prayong Rabieboat

ล่าสุด พี่ย้ง อดีตพี่เลี้ยงนางงามของสาวชมพู่ ออกมาแสดงความเห็นหลังปมพิพาทหลังลูกชาย น้องพายุ ที่คว้าแชมป์โกคาร์ท แต่ถูกผู้ปกครองของผู้เข้าแข่งขันคนอื่น ๆ ยื่นประท้วงประเด็นสเปกเครื่องยนต์จนกลายเป็นประเด็นดราม่าไปทั้งประเทศ

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พี่ย้ง กล่าวชื่นชมคุณแม่ลูกสามว่า “เด็กคนนี้โตขึ้นมาแบบคุณภาพจริงๆตั้งแต่วันที่ไปเจอชมพู่มาและได้ทำงานด้วยกัน เหนืออื่นใดคือความรับผิดชอบในเด็กอายุ 15 ปีมันสุดยอดมาก

ชมพู่ประสบความสำเร็จอย่างที่ทุกคนเห็นและชื่นชม

สิ่งที่เค้ากล่าวถึงและการได้รำลึกนึกถึงเราเสมอ ๆ ซึ่งอาจจะเป็นแค่เพียงความทรงจำเล็ก ๆ ของเรา แต่มันยิ่งใหญ่สำหรับชมพู่ตลอดที่ผ่านมา

พี่ย้งก็แค่เพียงการเริ่มต้นของหนูแต่มีคุณค่าในใจเค้าจริง ๆ จำได้ทุกอย่าง แม้รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ไม่เคยลืมใครจะไปคิดว่าเด็กผู้หญิงหน้าตาลูกครึ่งที่คอยแอบอยู่หลังแม่ตลอดเวลาที่เราทักถามชวนก็ส่ายไม่เอา ๆ ไม่อยากทำงานเพราะเคยไปแคสงานตอนเด็ก ๆ แล้วไม่เคยได้วันนั้นจะมาเริ่มงานอีกทีกับเราด้วยแรงเชียร์ของยายหนิง(แม่)จริง ๆ

ขอบคุณนะที่ทำให้พี่ย้งรู้สึกว่าคุณค่าของการได้ปั้นใครหรือสร้างใครสักคนมันมีพลังให้เราได้ทำต่อ
เพราะมีคนแบบหนู

ชมพู่ อารยา เอฮาเก็ต

#saveครอบครัวชมพู่
#รักและคิดถึงลูกสาวคนนี้เสมอ”

ครอบครัวชมพู่ อารยา
ภาพจาก Instagram : chomismaterialgirl
ชมพู่ อารยา
ภาพจาก Instagram : chomismaterialgirl
พี่ย้ง และชมพู่ อารยา
ภาพจาก Facebook : Prayong Rabieboat

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 11:09 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 11:10 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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