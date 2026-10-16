ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากออมทรัพย์ล่าสุด ถ่ายทอดสด 09.30 น.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 07:00 น.
ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากออมทรัพย์ล่าสุด ถ่ายทอดสด 09.30 น.

ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวด 16 ตุลาคม 2569 เช็กผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล ทั้งชุดขุนแผนมรกต กระด้งทอง กระพ้อมทอง มังกรหยก และดิจิทัล Plus ที่ออกรางวัลครั้งแรก พร้อมสถิติรางวัลที่ 1 ย้อนหลัง 30 งวด และลิงก์รับชมถ่ายทอดสด

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กำหนดออกรางวัลสลากออมทรัพย์ประจำเดือนตุลาคม ผู้ฝากสามารถติดตามผลการออกรางวัลผ่านช่องทางของธนาคาร โดยปกติเริ่มถ่ายทอดสดเวลา 09.30 น. และสิ้นสุดประมาณ 11.00 น.

งวดนี้มีสลากหลายชุดที่ออกรางวัลพร้อมกัน โดยเฉพาะ สลากดิจิทัล Plus หน่วยละ 50 บาท ซึ่งเปิดรับฝากเมื่อวันที่ 17 กันยายน และจะออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 ตุลาคม 2569 มีรางวัลใหญ่ 3 ล้านบาท

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นอกจากนี้ สลากชุดกระด้งทองยังมีรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท จำนวน 5 รางวัลในเดือนตุลาคม เพิ่มจากรางวัลที่ 1 มูลค่า 20 ล้านบาทตามปกติ

ตรวจผลสลาก ธ.ก.ส. 16 ตุลาคม 2569

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 40,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต

รอประกาศผล

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต

รอประกาศผล

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมทอง

รอประกาศผล

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระด้งทอง

รอประกาศผล

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก

รอประกาศผล

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมเงิน

รอประกาศผล

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ

รอประกาศผล

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากดิจิทัล ธ.ก.ส.

รอประกาศผล

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดดิจิทัล Plus ออกรางวัลที่ 1 แบบเสี่ยงหมวด 1 รางวัล

รอประกาศผล

รางวัลที่ 1 ไม่เสี่ยงหมวด ชุดดิจิทัล Plus

จำนวน 19 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลที่ 1 ต่างหมวดของสลากชุดอื่น

เงินรางวัลแตกต่างกันตามประเภทและเงื่อนไขของสลาก

รอประกาศผล

รางวัลที่ 2

สลากชุดขุนแผนมรกต ชุดมรกต ชุดกระพ้อมทอง ชุดมังกรหยก ชุดกระพ้อมเงิน และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. มีอัตรารางวัลแตกต่างกันตามผลิตภัณฑ์

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รอประกาศผล

รางวัลที่ 2 ชุดกระด้งทอง

จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลที่ 3

เงินรางวัลตามเงื่อนไขของสลากแต่ละชุด

รอประกาศผล

รางวัลที่ 4

เงินรางวัลตามเงื่อนไขของสลากแต่ละชุด

รอประกาศผล

รางวัลที่ 5

เงินรางวัลตามเงื่อนไขของสลากแต่ละชุด

รอประกาศผล

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

สำหรับสลากชุดที่มีสิทธิ์รับรางวัลเลขท้าย 4 ตัว

รอประกาศผล

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ

รางวัลละ 5,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

สำหรับสลากชุดที่มีสิทธิ์รับรางวัลเลขท้าย 3 ตัว

รอประกาศผล

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ

รางวัลละ 1,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส.

รางวัลละ 10 บาท

รอประกาศผล

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ชุดกระด้งทอง

รางวัลละ 300 บาท

รอประกาศผล

รางวัลพิเศษ ชุดกระด้งทอง

จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน

รางวัลละ 100,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลทุนการศึกษา ชุดขวัญถุง

รางวัลละ 10,000 บาท

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รอประกาศผล

สถิติหวย ธ.ก.ส. ย้อนหลัง 30 งวด เฉพาะวันที่ 16

รวบรวมผลรางวัลที่ 1 หมายเลขหลัก 7 ตัวของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. กลุ่มหลัก ย้อนหลัง 30 งวด ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2569 โดยไม่นับเดือนมกราคม เนื่องจากธนาคารกำหนดออกรางวัลวันที่ 17 ของเดือน

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  1. 16 กันยายน 2569 รางวัลที่ 1 ออก 1957762
  2. 16 สิงหาคม 2569 รางวัลที่ 1 ออก 2098087
  3. 16 กรกฎาคม 2569 รางวัลที่ 1 ออก 7168233
  4. 16 มิถุนายน 2569 รางวัลที่ 1 ออก 1452574
  5. 16 พฤษภาคม 2569 รางวัลที่ 1 ออก 6505322
  6. 16 เมษายน 2569 รางวัลที่ 1 ออก 2785159
  7. 16 มีนาคม 2569 รางวัลที่ 1 ออก 7599628
  8. 16 กุมภาพันธ์ 2569 รางวัลที่ 1 ออก 4100973
  9. 16 ธันวาคม 2568 รางวัลที่ 1 ออก 3626923
  10. 16 พฤศจิกายน 2568 รางวัลที่ 1 ออก 8339520
  11. 16 ตุลาคม 2568 รางวัลที่ 1 ออก 5430353
  12. 16 กันยายน 2568 รางวัลที่ 1 ออก 8247090
  13. 16 สิงหาคม 2568 รางวัลที่ 1 ออก 5238101
  14. 16 กรกฎาคม 2568 รางวัลที่ 1 ออก 4212141
  15. 16 มิถุนายน 2568 รางวัลที่ 1 ออก 4743958
  16. 16 พฤษภาคม 2568 รางวัลที่ 1 ออก 1623183
  17. 16 เมษายน 2568 รางวัลที่ 1 ออก 3138675
  18. 16 มีนาคม 2568 รางวัลที่ 1 ออก 6091621
  19. 16 กุมภาพันธ์ 2568 รางวัลที่ 1 ออก 7997807
  20. 16 ธันวาคม 2567 รางวัลที่ 1 ออก 0602349
  21. 16 พฤศจิกายน 2567 รางวัลที่ 1 ออก 8713875
  22. 16 ตุลาคม 2567 รางวัลที่ 1 ออก 2062002
  23. 16 กันยายน 2567 รางวัลที่ 1 ออก 4853401
  24. 16 สิงหาคม 2567 รางวัลที่ 1 ออก 2566295
  25. 16 กรกฎาคม 2567 รางวัลที่ 1 ออก 9006921
  26. 16 มิถุนายน 2567 รางวัลที่ 1 ออก 7394953
  27. 16 พฤษภาคม 2567 รางวัลที่ 1 ออก 1205989
  28. 16 เมษายน 2567 รางวัลที่ 1 ออก 3918303
  29. 16 มีนาคม 2567 รางวัลที่ 1 ออก 7579356
  30. 16 กุมภาพันธ์ 2567 รางวัลที่ 1 ออก 4568249

สถิตินี้เป็นหมายเลขรางวัลที่ 1 ของกลุ่มสลากที่ใช้เลขออกรางวัลร่วมกันในแต่ละงวด ไม่รวมรางวัลที่ 1 ของสลากบางชุดที่จับแยก เช่น ชุดหยกจักรพรรดิ ผู้ฝากต้องตรวจหมวดอักษรและหมายเลขสลากให้ตรงกับประกาศของธนาคาร

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ช่องทางรับชมถ่ายทอดสดหวย ธ.ก.ส. 16 ตุลาคม 2569

ผู้ฝากสลากสามารถรับชมการออกรางวัล ธ.ก.ส. ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร ซึ่งปกติถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 09.30 ถึง 11.00 น. โดยมีช่องทางดังนี้

นอกจากนี้ ยังตรวจผลได้ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และ LINE Official Account @baacfamily โดยธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผูกกับทะเบียนสลากตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 07:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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