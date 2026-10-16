ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากออมทรัพย์ล่าสุด ถ่ายทอดสด 09.30 น.
ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวด 16 ตุลาคม 2569 เช็กผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล ทั้งชุดขุนแผนมรกต กระด้งทอง กระพ้อมทอง มังกรหยก และดิจิทัล Plus ที่ออกรางวัลครั้งแรก พร้อมสถิติรางวัลที่ 1 ย้อนหลัง 30 งวด และลิงก์รับชมถ่ายทอดสด
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กำหนดออกรางวัลสลากออมทรัพย์ประจำเดือนตุลาคม ผู้ฝากสามารถติดตามผลการออกรางวัลผ่านช่องทางของธนาคาร โดยปกติเริ่มถ่ายทอดสดเวลา 09.30 น. และสิ้นสุดประมาณ 11.00 น.
งวดนี้มีสลากหลายชุดที่ออกรางวัลพร้อมกัน โดยเฉพาะ สลากดิจิทัล Plus หน่วยละ 50 บาท ซึ่งเปิดรับฝากเมื่อวันที่ 17 กันยายน และจะออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 ตุลาคม 2569 มีรางวัลใหญ่ 3 ล้านบาท
นอกจากนี้ สลากชุดกระด้งทองยังมีรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท จำนวน 5 รางวัลในเดือนตุลาคม เพิ่มจากรางวัลที่ 1 มูลค่า 20 ล้านบาทตามปกติ
ตรวจผลสลาก ธ.ก.ส. 16 ตุลาคม 2569
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 40,000,000 บาท
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต
รอประกาศผล
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท
สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต
รอประกาศผล
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมทอง
รอประกาศผล
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระด้งทอง
รอประกาศผล
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก
รอประกาศผล
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมเงิน
รอประกาศผล
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ
รอประกาศผล
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 5,000,000 บาท
สลากดิจิทัล ธ.ก.ส.
รอประกาศผล
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000,000 บาท
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดดิจิทัล Plus ออกรางวัลที่ 1 แบบเสี่ยงหมวด 1 รางวัล
รอประกาศผล
รางวัลที่ 1 ไม่เสี่ยงหมวด ชุดดิจิทัล Plus
จำนวน 19 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
รอประกาศผล
รางวัลที่ 1 ต่างหมวดของสลากชุดอื่น
เงินรางวัลแตกต่างกันตามประเภทและเงื่อนไขของสลาก
รอประกาศผล
รางวัลที่ 2
สลากชุดขุนแผนมรกต ชุดมรกต ชุดกระพ้อมทอง ชุดมังกรหยก ชุดกระพ้อมเงิน และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. มีอัตรารางวัลแตกต่างกันตามผลิตภัณฑ์
รอประกาศผล
รางวัลที่ 2 ชุดกระด้งทอง
จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท
รอประกาศผล
รางวัลที่ 3
เงินรางวัลตามเงื่อนไขของสลากแต่ละชุด
รอประกาศผล
รางวัลที่ 4
เงินรางวัลตามเงื่อนไขของสลากแต่ละชุด
รอประกาศผล
รางวัลที่ 5
เงินรางวัลตามเงื่อนไขของสลากแต่ละชุด
รอประกาศผล
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว
สำหรับสลากชุดที่มีสิทธิ์รับรางวัลเลขท้าย 4 ตัว
รอประกาศผล
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ
รางวัลละ 5,000 บาท
รอประกาศผล
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
สำหรับสลากชุดที่มีสิทธิ์รับรางวัลเลขท้าย 3 ตัว
รอประกาศผล
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ
รางวัลละ 1,000 บาท
รอประกาศผล
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส.
รางวัลละ 10 บาท
รอประกาศผล
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ชุดกระด้งทอง
รางวัลละ 300 บาท
รอประกาศผล
รางวัลพิเศษ ชุดกระด้งทอง
จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท
รอประกาศผล
รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน
รางวัลละ 100,000 บาท
รอประกาศผล
รางวัลทุนการศึกษา ชุดขวัญถุง
รางวัลละ 10,000 บาท
รอประกาศผล
สถิติหวย ธ.ก.ส. ย้อนหลัง 30 งวด เฉพาะวันที่ 16
รวบรวมผลรางวัลที่ 1 หมายเลขหลัก 7 ตัวของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. กลุ่มหลัก ย้อนหลัง 30 งวด ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2569 โดยไม่นับเดือนมกราคม เนื่องจากธนาคารกำหนดออกรางวัลวันที่ 17 ของเดือน
- 16 กันยายน 2569 รางวัลที่ 1 ออก 1957762
- 16 สิงหาคม 2569 รางวัลที่ 1 ออก 2098087
- 16 กรกฎาคม 2569 รางวัลที่ 1 ออก 7168233
- 16 มิถุนายน 2569 รางวัลที่ 1 ออก 1452574
- 16 พฤษภาคม 2569 รางวัลที่ 1 ออก 6505322
- 16 เมษายน 2569 รางวัลที่ 1 ออก 2785159
- 16 มีนาคม 2569 รางวัลที่ 1 ออก 7599628
- 16 กุมภาพันธ์ 2569 รางวัลที่ 1 ออก 4100973
- 16 ธันวาคม 2568 รางวัลที่ 1 ออก 3626923
- 16 พฤศจิกายน 2568 รางวัลที่ 1 ออก 8339520
- 16 ตุลาคม 2568 รางวัลที่ 1 ออก 5430353
- 16 กันยายน 2568 รางวัลที่ 1 ออก 8247090
- 16 สิงหาคม 2568 รางวัลที่ 1 ออก 5238101
- 16 กรกฎาคม 2568 รางวัลที่ 1 ออก 4212141
- 16 มิถุนายน 2568 รางวัลที่ 1 ออก 4743958
- 16 พฤษภาคม 2568 รางวัลที่ 1 ออก 1623183
- 16 เมษายน 2568 รางวัลที่ 1 ออก 3138675
- 16 มีนาคม 2568 รางวัลที่ 1 ออก 6091621
- 16 กุมภาพันธ์ 2568 รางวัลที่ 1 ออก 7997807
- 16 ธันวาคม 2567 รางวัลที่ 1 ออก 0602349
- 16 พฤศจิกายน 2567 รางวัลที่ 1 ออก 8713875
- 16 ตุลาคม 2567 รางวัลที่ 1 ออก 2062002
- 16 กันยายน 2567 รางวัลที่ 1 ออก 4853401
- 16 สิงหาคม 2567 รางวัลที่ 1 ออก 2566295
- 16 กรกฎาคม 2567 รางวัลที่ 1 ออก 9006921
- 16 มิถุนายน 2567 รางวัลที่ 1 ออก 7394953
- 16 พฤษภาคม 2567 รางวัลที่ 1 ออก 1205989
- 16 เมษายน 2567 รางวัลที่ 1 ออก 3918303
- 16 มีนาคม 2567 รางวัลที่ 1 ออก 7579356
- 16 กุมภาพันธ์ 2567 รางวัลที่ 1 ออก 4568249
สถิตินี้เป็นหมายเลขรางวัลที่ 1 ของกลุ่มสลากที่ใช้เลขออกรางวัลร่วมกันในแต่ละงวด ไม่รวมรางวัลที่ 1 ของสลากบางชุดที่จับแยก เช่น ชุดหยกจักรพรรดิ ผู้ฝากต้องตรวจหมวดอักษรและหมายเลขสลากให้ตรงกับประกาศของธนาคาร
ช่องทางรับชมถ่ายทอดสดหวย ธ.ก.ส. 16 ตุลาคม 2569
ผู้ฝากสลากสามารถรับชมการออกรางวัล ธ.ก.ส. ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร ซึ่งปกติถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 09.30 ถึง 11.00 น. โดยมีช่องทางดังนี้
- Facebook ธกส BAAC Thailand คลิกชมถ่ายทอดสด
- Facebook ธกส บริการด้วยใจ คลิกชมถ่ายทอดสด
- YouTube BAAC Thailand คลิกชมถ่ายทอดสด
- เว็บไซต์ ธ.ก.ส. ตรวจผลการออกรางวัลอย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ ยังตรวจผลได้ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และ LINE Official Account @baacfamily โดยธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผูกกับทะเบียนสลากตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เลขเด็ด AI งวด 16 ต.ค. 69 วิเคราะห์สูตรเลขคำนวณหวย 2 ตัว 3 ตัว
- เลขเด็ดปฏิทินจีน 16 ต.ค. 69 เปิดเลขแดง พร้อมชุด 2 ตัว 3 ตัว
- เลขเด็ดหนังสือพิมพ์ 16 ต.ค. 69 ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์