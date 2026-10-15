ตำแหน่งกราบเรียน หมายถึงใคร ต้องนั่งเก้าอี้ สตง. ตัวละ 9.79 หมื่น
เปิดความหมาย “ตำแหน่งกราบเรียน” หลังโฆษก สตง. ใช้อธิบายเก้าอี้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินราคาตัวละ 97,900 บาท แท้จริงเป็นหลักเกณฑ์การใช้คำขึ้นต้นในหนังสือราชการ ไม่ใช่ระดับเก้าอี้หรือสิทธิซื้อครุภัณฑ์ราคาแพง
คำว่า “ตำแหน่งกราบเรียน” กลายเป็นประเด็นที่คนบนโลกออนไลน์นำมาพูดถึง หลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับเก้าอี้ราคา 97,900 บาท จำนวน 2 ตัว รวมมูลค่า 195,800 บาท ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา หรือ BOQ ของโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่
นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและโฆษก สตง. อธิบายว่า เก้าอี้ดังกล่าวจัดเตรียมไว้สำหรับประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมเรียกตำแหน่งนี้ว่าเป็น “ตำแหน่งกราบเรียน” เนื่องจากเป็นหนึ่งในตำแหน่งระดับสูงที่ต้องใช้คำขึ้นต้นว่า “กราบเรียน” เมื่อติดต่อผ่านหนังสือราชการ
อย่างไรก็ตาม คำว่า “ตำแหน่งกราบเรียน” ไม่ได้เป็นชื่อลำดับตำแหน่งตามกฎหมายบุคลากร และไม่มีหลักเกณฑ์กำหนดว่าผู้ดำรงตำแหน่งกลุ่มนี้ต้องใช้เก้าอี้ราคาเท่าใด แต่เป็นคำเรียกที่เชื่อมโยงกับระเบียบงานสารบรรณว่าด้วยการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายในหนังสือราชการเท่านั้น
“กราบเรียน” ต่างจาก “เรียน” อย่างไร
โดยทั่วไป หนังสือราชการที่ส่งถึงบุคคลหรือตำแหน่งต่าง ๆ จะใช้คำขึ้นต้นว่า “เรียน” และลงท้ายว่า “ขอแสดงความนับถือ”
แต่หากหนังสือนั้นส่งถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามรายชื่อที่กำหนดไว้ ต้องใช้คำขึ้นต้นว่า “กราบเรียน” และลงท้ายว่า “ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง”
หลักเกณฑ์ดังกล่าวปรากฏในภาคผนวก 2 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 913 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
วันที่ 14 ตุลาคม 2569 เพจ PRT : คลังสารสนเทศรัฐสภา จึงนำข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่อีกครั้ง ท่ามกลางกระแสถกเถียงเรื่องเก้าอี้ของ สตง. พร้อมอธิบายว่า การใช้คำว่า “กราบเรียน” ไม่ได้ใช้กับทุกคน แต่มีรายชื่อตำแหน่งกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ
เปิด 15 ตำแหน่ง ต้องขึ้นต้นหนังสือราชการว่า “กราบเรียน”
ตำแหน่งที่ต้องใช้คำขึ้นต้นว่า “กราบเรียน” และคำลงท้ายว่า “ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง” ประกอบด้วย
- ประธานองคมนตรี
- นายกรัฐมนตรี
- ประธานรัฐสภา
- ประธานสภาผู้แทนราษฎร
- ประธานวุฒิสภา
- ประธานศาลฎีกา
- ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
- ประธานศาลปกครองสูงสุด
- ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
- ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
- ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดิน
- อัยการสูงสุด
- รัฐบุรุษ
ดังนั้น ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงอยู่ในบัญชีตำแหน่งที่ส่วนราชการต้องใช้คำว่า “กราบเรียน” เมื่อติดต่ออย่างเป็นทางการจริง แต่ข้อกำหนดนี้เกี่ยวข้องกับถ้อยคำในเอกสาร ไม่ได้กำหนดสิทธิประโยชน์ งบประมาณ หรือมาตรฐานราคาครุภัณฑ์ประจำตำแหน่ง
เก้าอี้ สตง. ทำไมราคาแพงเวอร์ ซื้อไปแล้วหรือยัง
เก้าอี้ที่เป็นต้นทางของกระแสวิจารณ์มีราคาตาม BOQ ตัวละ 97,900 บาท จำนวน 2 ตัว รวม 195,800 บาท รายละเอียดระบุว่าเป็นเก้าอี้ไม้บีชหุ้มหนังแท้นำเข้าจากอิตาลี เตรียมจัดวางในห้องประชุมพิธีการชั้น 4 และห้องประชุมคณะกรรมการชั้น 11 ห้องละหนึ่งตัว
ภายในห้องประชุมทั้งสองแห่งยังมีรายการเก้าอี้ไม้ประดู่หุ้มหนังแท้นำเข้าจากอิตาลีอีกห้องละ 28 ตัว ราคาตัวละ 48,400 บาท ซึ่งถูกตั้งคำถามเรื่องความเหมาะสมของราคาเช่นกัน
โฆษก สตง. ชี้แจงว่า ราคาครุภัณฑ์ถูกกำหนดโดยบริษัทผู้ออกแบบเมื่อประมาณ 4 ปีก่อน แต่โครงการยังก่อสร้างไม่ถึงขั้นตอนติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ จึงยังไม่มีการซื้อหรือเบิกจ่ายเงินค่าเก้าอี้ทั้งสองตัว หากโครงการเดินหน้าถึงขั้นจัดหาครุภัณฑ์จริง ราคาจะต้องถูกทบทวนตามสภาพตลาดอีกครั้ง
อาคารสำนักงาน สตง. แห่งใหม่มีมูลค่าสัญญาก่อสร้าง 2,136 ล้านบาท ก่อนพังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 สตง. ให้ข้อมูลว่า โครงการเบิกจ่ายแล้ว 22 งวดจากทั้งหมด 36 งวด โดยเป็นเงินส่วนงานก่อสร้าง ไม่รวมครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จัดซื้อ
“กราบเรียน” อธิบายสถานะ แต่ยังไม่ตอบความคุ้มค่า
การเรียกประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าเป็น “ตำแหน่งกราบเรียน” มีที่มาจากระเบียบงานสารบรรณจริง แต่ไม่ใช่เหตุผลทางกฎหมายที่ทำให้เก้าอี้ต้องมีราคาเกือบหนึ่งแสนบาท
เรื่องที่ยังต้องพิจารณาแยกออกจากกันจึงมีสองส่วน ได้แก่ สถานะของตำแหน่งตามธรรมเนียมหนังสือราชการ และความเหมาะสมของราคาครุภัณฑ์ที่ผู้ออกแบบระบุไว้ใน BOQ
แม้ สตง. ยืนยันว่าเก้าอี้ยังไม่ถูกซื้อ ยังไม่มีการเบิกจ่าย แต่คำถามเรื่องการกำหนดราคา ความจำเป็นของวัสดุนำเข้า และความคุ้มค่าของงบประมาณยังคงเป็นเรื่องที่หน่วยงานต้องอธิบายต่อสาธารณะ โดยเฉพาะเมื่อ สตง. เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินของหน่วยงานอื่น
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