ตำแหน่งกราบเรียน หมายถึงใคร ต้องนั่งเก้าอี้ สตง. ตัวละ 9.79 หมื่น

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 10:24 น.
ตำแหน่งกราบเรียน หมายถึงใคร ต้องนั่งเก้าอี้ สตง. ตัวละ 9.79 หมื่น

เปิดความหมาย “ตำแหน่งกราบเรียน” หลังโฆษก สตง. ใช้อธิบายเก้าอี้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินราคาตัวละ 97,900 บาท แท้จริงเป็นหลักเกณฑ์การใช้คำขึ้นต้นในหนังสือราชการ ไม่ใช่ระดับเก้าอี้หรือสิทธิซื้อครุภัณฑ์ราคาแพง

คำว่า “ตำแหน่งกราบเรียน” กลายเป็นประเด็นที่คนบนโลกออนไลน์นำมาพูดถึง หลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับเก้าอี้ราคา 97,900 บาท จำนวน 2 ตัว รวมมูลค่า 195,800 บาท ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา หรือ BOQ ของโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่

นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและโฆษก สตง. อธิบายว่า เก้าอี้ดังกล่าวจัดเตรียมไว้สำหรับประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมเรียกตำแหน่งนี้ว่าเป็น “ตำแหน่งกราบเรียน” เนื่องจากเป็นหนึ่งในตำแหน่งระดับสูงที่ต้องใช้คำขึ้นต้นว่า “กราบเรียน” เมื่อติดต่อผ่านหนังสือราชการ

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อย่างไรก็ตาม คำว่า “ตำแหน่งกราบเรียน” ไม่ได้เป็นชื่อลำดับตำแหน่งตามกฎหมายบุคลากร และไม่มีหลักเกณฑ์กำหนดว่าผู้ดำรงตำแหน่งกลุ่มนี้ต้องใช้เก้าอี้ราคาเท่าใด แต่เป็นคำเรียกที่เชื่อมโยงกับระเบียบงานสารบรรณว่าด้วยการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายในหนังสือราชการเท่านั้น

“กราบเรียน” ต่างจาก “เรียน” อย่างไร

โดยทั่วไป หนังสือราชการที่ส่งถึงบุคคลหรือตำแหน่งต่าง ๆ จะใช้คำขึ้นต้นว่า “เรียน” และลงท้ายว่า “ขอแสดงความนับถือ”

แต่หากหนังสือนั้นส่งถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามรายชื่อที่กำหนดไว้ ต้องใช้คำขึ้นต้นว่า “กราบเรียน” และลงท้ายว่า “ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง”

หลักเกณฑ์ดังกล่าวปรากฏในภาคผนวก 2 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 913 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555

วันที่ 14 ตุลาคม 2569 เพจ PRT : คลังสารสนเทศรัฐสภา จึงนำข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่อีกครั้ง ท่ามกลางกระแสถกเถียงเรื่องเก้าอี้ของ สตง. พร้อมอธิบายว่า การใช้คำว่า “กราบเรียน” ไม่ได้ใช้กับทุกคน แต่มีรายชื่อตำแหน่งกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

เก้าอี้ สตง. ตัวละ 9.79 หมื่น

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เปิด 15 ตำแหน่ง ต้องขึ้นต้นหนังสือราชการว่า “กราบเรียน”

ตำแหน่งที่ต้องใช้คำขึ้นต้นว่า “กราบเรียน” และคำลงท้ายว่า “ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง” ประกอบด้วย

  1. ประธานองคมนตรี
  2. นายกรัฐมนตรี
  3. ประธานรัฐสภา
  4. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  5. ประธานวุฒิสภา
  6. ประธานศาลฎีกา
  7. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
  8. ประธานศาลปกครองสูงสุด
  9. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
  10. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  11. ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  12. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  13. ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดิน
  14. อัยการสูงสุด
  15. รัฐบุรุษ

ดังนั้น ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงอยู่ในบัญชีตำแหน่งที่ส่วนราชการต้องใช้คำว่า “กราบเรียน” เมื่อติดต่ออย่างเป็นทางการจริง แต่ข้อกำหนดนี้เกี่ยวข้องกับถ้อยคำในเอกสาร ไม่ได้กำหนดสิทธิประโยชน์ งบประมาณ หรือมาตรฐานราคาครุภัณฑ์ประจำตำแหน่ง

เก้าอี้ สตง. ทำไมราคาแพงเวอร์ ซื้อไปแล้วหรือยัง

เก้าอี้ที่เป็นต้นทางของกระแสวิจารณ์มีราคาตาม BOQ ตัวละ 97,900 บาท จำนวน 2 ตัว รวม 195,800 บาท รายละเอียดระบุว่าเป็นเก้าอี้ไม้บีชหุ้มหนังแท้นำเข้าจากอิตาลี เตรียมจัดวางในห้องประชุมพิธีการชั้น 4 และห้องประชุมคณะกรรมการชั้น 11 ห้องละหนึ่งตัว

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ภายในห้องประชุมทั้งสองแห่งยังมีรายการเก้าอี้ไม้ประดู่หุ้มหนังแท้นำเข้าจากอิตาลีอีกห้องละ 28 ตัว ราคาตัวละ 48,400 บาท ซึ่งถูกตั้งคำถามเรื่องความเหมาะสมของราคาเช่นกัน

โฆษก สตง. ชี้แจงว่า ราคาครุภัณฑ์ถูกกำหนดโดยบริษัทผู้ออกแบบเมื่อประมาณ 4 ปีก่อน แต่โครงการยังก่อสร้างไม่ถึงขั้นตอนติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ จึงยังไม่มีการซื้อหรือเบิกจ่ายเงินค่าเก้าอี้ทั้งสองตัว หากโครงการเดินหน้าถึงขั้นจัดหาครุภัณฑ์จริง ราคาจะต้องถูกทบทวนตามสภาพตลาดอีกครั้ง

อาคารสำนักงาน สตง. แห่งใหม่มีมูลค่าสัญญาก่อสร้าง 2,136 ล้านบาท ก่อนพังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 สตง. ให้ข้อมูลว่า โครงการเบิกจ่ายแล้ว 22 งวดจากทั้งหมด 36 งวด โดยเป็นเงินส่วนงานก่อสร้าง ไม่รวมครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จัดซื้อ

“กราบเรียน” อธิบายสถานะ แต่ยังไม่ตอบความคุ้มค่า

การเรียกประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าเป็น “ตำแหน่งกราบเรียน” มีที่มาจากระเบียบงานสารบรรณจริง แต่ไม่ใช่เหตุผลทางกฎหมายที่ทำให้เก้าอี้ต้องมีราคาเกือบหนึ่งแสนบาท

เรื่องที่ยังต้องพิจารณาแยกออกจากกันจึงมีสองส่วน ได้แก่ สถานะของตำแหน่งตามธรรมเนียมหนังสือราชการ และความเหมาะสมของราคาครุภัณฑ์ที่ผู้ออกแบบระบุไว้ใน BOQ

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แม้ สตง. ยืนยันว่าเก้าอี้ยังไม่ถูกซื้อ ยังไม่มีการเบิกจ่าย แต่คำถามเรื่องการกำหนดราคา ความจำเป็นของวัสดุนำเข้า และความคุ้มค่าของงบประมาณยังคงเป็นเรื่องที่หน่วยงานต้องอธิบายต่อสาธารณะ โดยเฉพาะเมื่อ สตง. เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินของหน่วยงานอื่น

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 10:24 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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