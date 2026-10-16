ตรวจหวยออมสิน 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากออมสินล่าสุด ถ่ายทอดสด 10.30 น.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 08:01 น.
ตรวจหวยออมสิน 16 ตุลาคม 2569 ผลสลากออมสินล่าสุด ถ่ายทอดสด 10.30 น.

ตรวจหวยออมสิน งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569 เช็กผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และ 5 ปี ลุ้นรางวัลที่ 1 สูงสุด 10 ล้านบาท พร้อมสถิติผลรางวัลย้อนหลังเฉพาะงวดวันที่ 16 จำนวน 30 งวด และลิงก์รับชมถ่ายทอดสดจากธนาคารออมสิน

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 ธนาคารออมสินเตรียมออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี หน่วยละ 100 บาท และสลากออมสินพิเศษ 5 ปี หน่วยละ 500 บาท ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยเริ่มถ่ายทอดสดการออกรางวัลประเภท 1 ปี เวลา 10.30 น. และประเภท 5 ปี เวลา 11.30 น. ผ่าน Facebook Live ช่อง 9 MCOT และเพจ GSB Society

ผู้ฝากสลากออมสินสามารถตรวจสอบผลรางวัลได้ตามรายการด้านล่าง โดยธนาคารจะประกาศหมายเลขที่ถูกรางวัลอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 ตุลาคม 2569

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ผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวด 16 ตุลาคม 2569

สำหรับสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี หน่วยละ 100 บาท มีรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท และรางวัลประเภทอื่นตามเงื่อนไขของธนาคาร ดังนี้

รางวัลอันดับที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง รางวัลละ 10,000,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลอันดับที่ 2 จำนวน 1 ครั้ง รางวัลละ 1,000,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลอันดับที่ 3 จำนวน 5 ครั้ง รางวัลละ 10,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลอันดับที่ 4 จำนวน 10 ครั้ง รางวัลละ 3,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลอันดับที่ 5 จำนวน 15 ครั้ง รางวัลละ 1,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง เงินรางวัลขึ้นอยู่กับรุ่นสลาก

รอประกาศผล

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง เงินรางวัลขึ้นอยู่กับรุ่นสลาก

รอประกาศผล

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวด 16 ตุลาคม 2569

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 5 ปี หน่วยละ 500 บาท มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเดือนละ 2 ครั้ง ในวันที่ 1 และ 16 ของเดือน โดยมีรางวัลดังนี้

รางวัลอันดับที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง รางวัลละ 10,000,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลอันดับที่ 2 จำนวน 2 ครั้ง รางวัลละ 5,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 2 ครั้ง รางวัลละ 120 บาท

รอประกาศผล

สถิติหวยออมสินย้อนหลัง 30 งวด เฉพาะวันที่ 16

รวบรวมผลการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี หน่วยละ 100 บาท เฉพาะงวดวันที่ 16 ของทุกเดือน ย้อนหลัง 30 งวด ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2567 ถึง 16 กันยายน 2569 โดยแสดงหมายเลขรางวัลอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 ตามข้อมูลของธนาคารออมสิน

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  1. 16 ก.ย. 69 รางวัลที่ 1: 1996039 | รางวัลที่ 2: 7062045
  2. 16 ส.ค. 69 รางวัลที่ 1: 8107497 | รางวัลที่ 2: 7077965
  3. 16 ก.ค. 69 รางวัลที่ 1: 8137094 | รางวัลที่ 2: 6451680
  4. 16 มิ.ย. 69 รางวัลที่ 1: 7728833 | รางวัลที่ 2: 4041767
  5. 16 พ.ค. 69 รางวัลที่ 1: 4095899 | รางวัลที่ 2: 8705603
  6. 16 เม.ย. 69 รางวัลที่ 1: 4125945 | รางวัลที่ 2: 4647615
  7. 16 มี.ค. 69 รางวัลที่ 1: 7623395 | รางวัลที่ 2: 2514568
  8. 16 ก.พ. 69 รางวัลที่ 1: 3812966 | รางวัลที่ 2: 9845409
  9. 16 ม.ค. 69 รางวัลที่ 1: 2191095 | รางวัลที่ 2: 1044380
  10. 16 ธ.ค. 68 รางวัลที่ 1: 4379649 | รางวัลที่ 2: 7973160
  11. 16 พ.ย. 68 รางวัลที่ 1: 4050300 | รางวัลที่ 2: 4414661
  12. 16 ต.ค. 68 รางวัลที่ 1: 1807159 | รางวัลที่ 2: 7092411
  13. 16 ก.ย. 68 รางวัลที่ 1: 9421278 | รางวัลที่ 2: 8258353
  14. 16 ส.ค. 68 รางวัลที่ 1: 6624087 | รางวัลที่ 2: 7199284
  15. 16 ก.ค. 68 รางวัลที่ 1: 9312918 | รางวัลที่ 2: 1117149
  16. 16 มิ.ย. 68 รางวัลที่ 1: 9515211 | รางวัลที่ 2: 6037476
  17. 16 พ.ค. 68 รางวัลที่ 1: 6478420 | รางวัลที่ 2: 3630176
  18. 16 เม.ย. 68 รางวัลที่ 1: 5686653 | รางวัลที่ 2: 4278121
  19. 16 มี.ค. 68 รางวัลที่ 1: 1623195 | รางวัลที่ 2: 6115941
  20. 16 ก.พ. 68 รางวัลที่ 1: 3879944 | รางวัลที่ 2: 0369983
  21. 16 ม.ค. 68 รางวัลที่ 1: 8179487 | รางวัลที่ 2: 3144273
  22. 16 ธ.ค. 67 รางวัลที่ 1: 5070155 | รางวัลที่ 2: 5820044
  23. 16 พ.ย. 67 รางวัลที่ 1: 7934468 | รางวัลที่ 2: 5081695
  24. 16 ต.ค. 67 รางวัลที่ 1: 6152356 | รางวัลที่ 2: 4673632
  25. 16 ก.ย. 67 รางวัลที่ 1: 8389507 | รางวัลที่ 2: 9995034
  26. 16 ส.ค. 67 รางวัลที่ 1: 7742161 | รางวัลที่ 2: 2934389
  27. 16 ก.ค. 67 รางวัลที่ 1: 6153184 | รางวัลที่ 2: 8284192
  28. 16 มิ.ย. 67 รางวัลที่ 1: 6909149 | รางวัลที่ 2: 4622428
  29. 16 พ.ค. 67 รางวัลที่ 1: 9523723 | รางวัลที่ 2: 7483614
  30. 16 เม.ย. 67 รางวัลที่ 1: 2099812 | รางวัลที่ 2: 7209426

ทั้งนี้ สถิติย้อนหลังเป็นผลการออกรางวัลที่เกิดขึ้นจริง ไม่สามารถใช้ยืนยันหรือคาดการณ์หมายเลขที่จะถูกรางวัลในงวดถัดไปได้

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ช่องทางรับชมถ่ายทอดสดหวยออมสิน 16 ตุลาคม 2569

ธนาคารออมสินกำหนดถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ตั้งแต่เวลา 10.30 ถึง 11.20 น. และสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ตั้งแต่เวลา 11.30 ถึง 12.00 น. สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ผู้ฝากสลากออมสินดิจิทัลสามารถตรวจสอบผลการถูกรางวัลผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้เช่นกัน โดยธนาคารจะแจ้งผลและโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีคู่โอนตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ต.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2569 08:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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