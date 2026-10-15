เช็กเงื่อนไข สินเชื่อบ้านคนละหลัง PLUS ธอส. ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 10:20 น.
เช็กเงื่อนไข สินเชื่อบ้านคนละหลัง PLUS วงเงิน 5 หมื่นล้าน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

เช็กเงื่อนไข สินเชื่อบ้านคนละหลัง PLUS จาก ธอส. วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท สนับสนุนคนไทยซื้อบ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ ธอส. จัดสรรกรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาท ดำเนินโครงการสินเชื่อบ้าน คนละหลัง PLUS อัตราดอกเบี้ยต่ำ สำหรับผู้ที่ต้องการกู้เพื่อซื้อ/ปลูกสร้าง ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง ซื้อ/ปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐ และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท แบ่งเป็น

ลูกค้ากลุ่มที่เข้าเกณฑ์ผ่อนปรนรายได้และค่าครองชีพ

  • กรอบวงเงิน 40,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นปีที่ 1–2 เท่ากับ 2.80% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ 3.50% ต่อปี และปีที่ 4–5 เท่ากับ 4.00% ต่อปี ปีที่ 6–7 เท่ากับ MRR – 2.00% ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 8 จนตลอดอายุสัญญา
  • ลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR – 0.75% ต่อปี
  • ลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR – 1.00% ต่อปี และกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัย เท่ากับ MRR (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. ปัจจุบันอยู่ที่ 6.145% ต่อปี)

ลูกค้ากลุ่มที่เข้าเกณฑ์รายได้ปกติ

  • กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นปีที่ 1–2 เท่ากับ 2.60% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ 3.40% ต่อปี และปีที่ 4–5 เท่ากับ 4.00% ต่อปี ปีที่ 6–7 เท่ากับ MRR – 2.00% ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 8 จนตลอดอายุสัญญา
  • ลูกค้ารายย่อยเท่ากับ MRR – 0.75% ต่อปี
  • ลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR – 1.00% ต่อปี และกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัย เท่ากับ MRR ระยะเวลาการกู้นานสูงสุด 40 ปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท

ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียงเดือนละ 3,600 บาท ซึ่งสามารถช่วยลูกค้าวางแผน การใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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“โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง PLUS นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง เข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยง่ายขึ้น ภายใต้เงื่อนไขผ่อนปรนและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองแล้ว

โครงการดังกล่าวยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ อัดฉีดเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่ง ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ พร้อมปรับบทบาทองค์กรสู่ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้ ธอส. คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน ที่เคียงข้างคนไทยทุกช่วงเวลาของการมีบ้านอย่างมั่นคงและยั่งยืน” ดร.มหัทธนะ กล่าว

ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ได้ ณ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2573 หรือจนกว่าสินเชื่อจะเต็มกรอบวงเงินโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H BANK Call Center โทร. 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ G H BANK Social Media ทุกช่องทาง

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2569 10:20 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2569 10:20 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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